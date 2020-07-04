Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за сутки 46 человек заболели COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

По данным на 4 июля, ﻿число инфицированных COVID-19 жителей Башкирии достигло 5 543. За сутки новым коронавирусом в регионе заболели 46 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

По информации штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в регионе выздоровели 3 261 человека, 60 — за последние сутки. На лечении остаются 2 263 человек.

Ранее «Башинформ» сообщал, что ﻿в Башкирии зарегистрирован новый случай смерти от COVID-19. На сегодняшний день общее количество умерших от коронавируса составляет 19 человек.