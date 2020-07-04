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4 июля Суббота

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Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
04.07.20: всего с COVID-19 - 5543, за сутки - 46, выздоровели - 3261. Пневмонии (02.07): всего - 10298, за сутки - 38
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В Башкирии за сутки 46 человек заболели COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за сутки 46 человек заболели COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

По данным на 4 июля, ﻿число инфицированных COVID-19 жителей Башкирии достигло 5 543. За сутки новым коронавирусом в регионе заболели 46 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

По информации штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в регионе выздоровели 3 261 человека, 60 — за последние сутки. На лечении остаются 2 263 человек.

Ранее «Башинформ» сообщал, что ﻿в Башкирии зарегистрирован новый случай смерти от COVID-19. На сегодняшний день общее количество умерших от коронавируса составляет 19 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, статистика
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