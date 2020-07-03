Фото: Олег Яровиков В Башкирии зарегистрирован новый случай смерти от COVID-19 Фото: Олег Яровиков

По данным Минздрава Башкирии на 3 июля, в республике зарегистрирован новый случай смерти от COVID-19.

На этот раз жертвой опасного вируса стал мужчина 1955 года рождения, житель Белебеевского района, страдавший гипертонической болезнью.

На сегодняшний день общее количество умерших от коронавируса составляет 19 человек.

Как сообщал «Башинформ», число инфицированных COVID-19 жителей Башкирии, по данным на 3 июля, достигло 5 497. За сутки COVID-19 в регионе заболели 47 человек.

В стационарах республики сейчас находится 401 зараженный коронавирусной инфекцией. 27 из них — в тяжелом состоянии, восемь из которых на аппаратах ИВЛ.

Амбулаторно лечатся от коронавируса 1775 человек с легкой формой заболевания.

За минувшие сутки выписаны из больниц 97 человек. Всего с момента появления COVID-19 в Башкирии выписаны с выздоровлением 3216 человек.