Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии число зараженных COVID-19 достигло 5 497 Фото: ИА «Башинформ»

﻿Число инфицированных COVID-19 жителей Башкирии, по данным на 3 июля, достигло 5 497. За сутки COVID-19 в регионе заболели 47 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

О количестве умерших от коронавируса в республике за последние сутки не сообщается, согласно официальным данным, оно составляет за все время 18 человек. Число не меняется на протяжении последних нескольких недель.

По информации штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в регионе выздоровели 3 201 человека, 57 — за последние сутки. На лечении остаются 2 278 человек.

В России за сутки выявлено 6 718 заболевших COVID-19, летальных исходов — 176. Всего в стране с нарастающим итогом заразились коронавирусом 667 883 человек. За весь период от COVID-19 скончались 9 859 человека.