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02.07.20: всего с COVID-19 - 5450, за сутки - 45, выздоровели - 3144. Пневмонии: всего - 10298, за сутки - 38
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В Башкирии число зараженных COVID-19 достигло 5 497

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии число зараженных COVID-19 достигло 5 497 Фото: ИА «Башинформ»

﻿Число инфицированных COVID-19 жителей Башкирии, по данным на 3 июля, достигло 5 497. За сутки COVID-19 в регионе заболели 47 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

О количестве умерших от коронавируса в республике за последние сутки не сообщается, согласно официальным данным, оно составляет за все время 18 человек. Число не меняется на протяжении последних нескольких недель.

По информации штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в регионе выздоровели 3 201 человека, 57 — за последние сутки. На лечении остаются 2 278 человек.

В России за сутки выявлено 6 718 заболевших COVID-19, летальных исходов — 176. Всего в стране с нарастающим итогом заразились коронавирусом 667 883 человек. За весь период от COVID-19 скончались 9 859 человека.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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