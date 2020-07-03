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В Минздраве назвали сроки возвращения россиян к полноценной жизни после пандемии COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Минздраве назвали сроки возвращения россиян к полноценной жизни после пандемии COVID-19 Фото: Ксения Калинина

В России возвращение к полноценной жизни после пандемии коронавируса до февраля 2021 года маловероятно. Об этом 3 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал в интервью «Интерфаксу».

«Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», — заявил глава министерства.

Михаил Мурашко также отметил, что на улице нужно продолжать носить маску, но исходя из ситуации: если рядом нет людей, например, на даче, ее можно снять. В закрытых помещениях ношение маски является оправданным.

Министр добавил, что «инфекция пока не является полностью фармацевтически управляемой, если появится средство, в котором будем на 100% уверены — как для профилактики, так и для лечения, и особенно когда появится коллективный иммунитет, тогда маски можно будет снять».

Как сообщало агентство «Башинформ», число инфицированных COVID-19 жителей Башкирии, по данным на 3 июля, достигло 5 497. За сутки COVID-19 в регионе заболели 47 человек. О количестве умерших от коронавируса в республике за последние сутки не сообщается, согласно официальным данным, оно составляет за все время 18 человек. Число не меняется на протяжении последних нескольких недель.

Ранее на брифинге по ситуации с коронавирусом главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак заявила, что в ближайшее время жителей Башкирии бесплатно обследуют на антитела к коронавирусу. В настоящее время Роспотребнадзором совместно с Минздравом определяется контингент людей, подлежащих обследованию, для изучения и дальнейших прогнозов работы по борьбе с коронавирусом.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина, коронавирус
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