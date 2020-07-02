Фото: Олег Яровиков Жителей Башкирии бесплатно обследуют на антитела к коронавирусу Фото: Олег Яровиков

Жителей Башкирии бесплатно обследуют на антитела к коронавирусу. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусом 2 июля заявила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак.

«По информации прошлой недели, правительством РФ поручено провести исследование на изучение популяционного иммунитета. По Москве это уже проводилось, было много вопросов, почему у нас не делаются бесплатные исследования на антитела. В настоящее время Роспотребнадзором совместно с Минздравом определяется контингент людей, подлежащих обследованию, для изучения и дальнейших прогнозов работы по борьбе с коронавирусом. Готовится соглашение между организациями по проведению этих исследований на бюджетной основе. То есть мы сейчас ждем этих распоряжений из служб, и будем изучать популяционный иммунитет на территории Башкирии», — сообщила Анна Казак.

По словам замминистра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, популяционный иммунитет — это доля лиц, у которых имеется иммунитет в виде антител иммуноглобулинов класса G, то есть окончательные антитела, не остро-фазовые.

«Это антитела, которые были приобретены в ходе заболевания либо бессимптомно перенесенной инфекции. Это исследование будет касаться разных возрастных категорий, в основном трудоспособного населения и детей — организованных групп на предприятиях и в учреждениях. У лиц старшего поколения — это выборка по месту жительства. Посмотрим также по очагам заболеваемости, как лучше нам выбрать», — добавила Ирина Кононова.

Она также сообщила, что около 70% организованных коллективов должны иметь стойкий иммунитет либо не должны болеть, чтобы не допустить распространения инфекции.

«Мы сделали анализ, и по тем исследованиям на антитела, которые у нас уже проведены как в бюджетном, так и в коммерческом плане, цифры пока небольшие, потому что активности населения такой нет и большого объема обследуемых в бюджетном плане нет. На сегодняшний день от 2,5 до 4,2% от числа обследуемых имеют антитела к коронавирусу. Это очень маленькая цифра. И для того, чтобы понимать настоящую ситуацию, будет проведена эта работа», — сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии.