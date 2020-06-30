Коронавирус в Башкирии: В тяжелом состоянии находятся более 30 больных; «Что с масками?»

«Давайте не будем брать грех на душу»: в Башкортостане из-за коронавируса перенесли открытие детских лагерей.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Более 30 тяжелых COVID-больных. К 29 июня в Башкирии число заболевших новой коронавирусной инфекцией достигло 5 315 человек. За сутки инфицированных стало больше на 48 человек, информировал «Башинформ». Как сообщил на совещании в республиканском правительстве министр здравоохранения Максим Забелин, темп прироста заболеваемости COVID-19 составляет менее 1%. Коэффициент распространенности в регионе равен 0,9.

«В стационарах находятся 693 человека, из них в тяжелом состоянии — 32 пациента. На амбулаторном лечении продолжают находиться 1 734 человека», — добавил министр. За сутки выписаны с выздоровлением 17 пациентов. Общее количество справившихся с новой коронавирусной инфекцией составляет 2 870 человек. О количестве умерших от коронавируса в республике за последние сутки не сообщается, согласно официальным данным, за все время пандемии оно составляет 18 человек.

Из-за коронавируса перенесли открытие детских лагерей. Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение перенести даты открытия оздоровительных и пришкольных лагерей. Ранее правительство республики планировало отправить детей на отдых в лагеря 1 и 3 июля, напомнили в «Башинформе».

«Давайте не будем брать грех на душу. Если Роспотребнадзор говорит не надо, значит не надо, потому что, когда вспышка произойдет – это будет вплоть до уголовного преследования, — сказал 29 июня на правительственном совещании Радий Хабиров. — Ставим промежуточную дату 13-15 июля. Будем мониторить». По словам руководителя республики, санатории региона тоже пока остаются закрытыми и продолжают работать в режиме обсерваторов.

«Что с масками?» Также на совещании 29 июня Радий Хабиров озвучил ряд решений, касающихся ситуации с коронавирусом. «Мне практически все задают вопрос: «Что с масками?». Масочный режим мы не отменяем. При этом я четко понимаю, что довольно большое количество жителей не носят маски, и, разумеется, мы не можем людей штрафовать и принуждать. Это вызовет агрессивную реакцию в обществе. Но все равно, как некое указание, как некое требование нашего общества эта норма пусть существует», — сказал Хабиров. Он подчеркнул, что маски в обязательном порядке следует носить в общественном транспорте, в зданиях государственных и муниципальных учреждений, в МФЦ, магазинах, закрытых помещениях, передает «Башинформ». Также до 15 июля сохраняется режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет.