Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии из-за коронавируса перенесли открытие пришкольных лагерей Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение перенести даты открытия пришкольных лагерей. Ранее правительство республики планировало отправить детей на отдых в школьные лагеря 1 и 3 июля.

«Давайте не будем брать грех на душу. Если Роспотребнадзор говорит не надо, значит не надо, потому что когда вспышка произойдет – это будет вплоть до уголовного преследования, — сказал Радий Хабиров. — Ставим промежуточную дату 13-15 июля. Будем мониторить».

По словам руководителя республики, санатории региона тоже пока остаются закрытыми и продолжают работать в режиме обсерваторов.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве сообщил, что на 29 июня в регионе зарегистрировано 5 315 инфицированных COVID-19. Прирост за последние сутки составил 48 человек. По словам главы ведомства, темп прироста менее 1%.

«В стационарах находятся 693 человека, из них в тяжелом состоянии — 32 пациента, — добавил Максим Забелин. — На амбулаторном лечении продолжают находиться 1 734 человека. За сутки выписаны с выздоровлением 17 пациентов. Общее количество справившихся с новой коронавирусной инфекцией — 2 870».

По-прежнему в регионе количество погибших от COVID-19 официально держится на отметке — 18.