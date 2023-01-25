Константин Толкачев: Госсобрание сосредоточится на новых мерах поддержки участников СВО и их семей

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан открывает весеннюю сессию. В преддверии первого пленарного заседания председатель республиканского парламента рассказал «Башинформу» о планах работы и законопроектах, которые предстоит обсудить депутатам.

– Константин Борисович, первое заседание новой сессии будет насыщенным: в повестке около 40 вопросов. Что окажется в центре внимания?

– Меры социальной поддержки семей участников специальной военной операции. Пленарное заседание начнется с правительственного часа, посвященного этой теме. Сегодня в республике действует целый комплекс из 33 мер поддержки участников СВО и их семей. Это бесплатное питание для школьников, бесплатный проезд, освобождение от платы за детсады, от транспортного налога и другие меры. Перед Новым годом указом Главы республики мобилизованным и их родным была предоставлена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей, на эти цели региональный бюджет выделил 400 млн рублей. Радий Фаритович поставил задачу развивать это направление, а действующие меры сделать безупречно работающими. Мы изучаем опыт других регионов, чтобы перенять самые интересные практики поддержки. На правительственном часе ожидаю услышать конструктивные предложения, которые станут основой новых законов и новых направлений помощи нашим бойцам и их близким.

– Какой из законопроектов ближайшего заседания вы считаете ключевым?

– Все рассматриваемые законопроекты важны. Из получивших наибольший резонанс в СМИ и при обсуждении на профильных комитетах, отмечу проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан». Он уточняет механизм предоставления в собственность земельных участков под жилыми домами. Гражданин имеет право оформить участок под своим домом в собственность, если он располагается в границах населенного пункта, земля находится в государственной или муниципальной собственности, а дом построен до 14 мая 1998 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ. Этим правом можно воспользоваться до 1 марта 2031 года. Законопроект содержит перечень документов, которыми можно подтвердить право на землю, если нет других документов, требуемых федеральным законом. В частности, предъявить можно будет решение суда, подтверждающее факт постоянного проживания в доме до 14 мая 1998 года, факт возведения жилого дома, разрешение на строительство или ввод в эксплуатацию дома до той же даты.

– Какие из наиболее интересных законопроектов будут рассматриваться впервые?

– Мы планируем снизить «бумажную» нагрузку на граждан и избавить их от необходимости представлять документы при оформлении компенсации за взносы на капремонт. Уполномоченные органы могут получать всю необходимую информацию по системе межведомственного документооборота. С принятием закона они будут не вправе требовать от граждан данные, к которым сами имеют доступ.

Рассмотрим законопроект, направленный на повышение безопасности аттракционов. Соблюдение юридическими лицами и предпринимателями обязательных требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов предлагается сделать предметом регионального государственного надзора.

Вносим изменения в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Это делается для того, чтобы системы оповещения населения поддерживались в постоянной готовности и работали без сбоев. В нашей республике сконцентрированы мощные промышленные предприятия. При возникновении опасной ситуации информация должна быть незамедлительно доведена до жителей близлежащих территорий. Информирование населения – первый шаг по его защите в условиях чрезвычайных ситуаций.

Еще один законопроект продолжает курс на поддержку развития садоводства в Башкирии, заданный Главой региона. В прошлом году республика выделила 100 млн рублей на поддержку СНТ, средства идут на обустройство дорог, ремонт электросетей. Важные для садоводов вопросы обсуждаются на республиканских форумах «SMART-садовод», которые начали проводиться по инициативе Радия Хабирова. Членам СНТ сейчас приходится решать много вопросов, а обеспечить очное присутствие людей на общем собрании бывает сложно. Мы рассмотрим законопроект, который позволит садоводам решать многие вопросы дистанционно. Члены СНТ смогут закрепить в уставе возможность электронного голосования и принимать решения онлайн.

– В прошлом году депутаты предложили материально поддержать доноров крови. Чем закончилась эта история?

– Планируем принять соответствующий законопроект в окончательном чтении. Для доноров, безвозмездно сдавших кровь более 100 раз, предлагается установить ежегодную выплату в размере 5 тыс. рублей. В нашей республике насчитывается более 160 человек, регулярно и безвозмездно пополняющих банк крови. По предварительным расчетам, расходы республиканского бюджета составят 815 тыс. рублей в год. Правительство дало положительное заключение на законопроект.

– В январе начал работу Конституционный совет Республики Башкортостан, пришедший на смену Конституционному суду. Совет будет действовать при Госсобрании, как будет строиться совместная работа?

– Конституционные суды субъектов упразднены, в соответствии с поправками в Конституцию РФ, но задача Конституционного совета остается прежней: обеспечение верховенства Конституции в системе республиканского права. Совет будет давать заключения о соответствии Конституции РБ законопроектов, вносимых в Государственное Собрание. Он имеет право законодательной инициативы и может самостоятельно разрабатывать законопроекты. Думаю, что формат взаимодействия сложится в рабочем порядке.