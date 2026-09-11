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08:24 (UTC+5), 11 Сентября 2026

В чем сила «Атайсала»? Как одна идея стала мощным движением Башкирии

Вот уже пять лет в республике реализуется проект «Атайсал», который показал всем: мы умеем любить родную землю и можем заботиться о ней. Идея объединить земляков-меценатов для помощи малой родине пришла в 2021 году Радию Хабирову во время поездки в родное село. Сегодня пройдет юбилейный пятый форум «Ватан көсө — сила Отечества». «Башинформ» вспомнил, с чего начинался проект и в чем его ценность.

Фото: Азат Мухамедьянов | Архив пресс-службы Главы РБ
Ляйсан Закирова
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С малого «ручейка»

Когда Глава Башкирии анонсировал запуск проекта, сразу отметил: «Атайсал» – не попытка переложить проблемы, которые должно решать государство, на плечи людей. Это консолидация сил тех, кто и без того стремился помогать родному городу или деревне.

«Каждый из нас, достигших успеха на ниве госслужбы или в сфере предпринимательства, может и должен помогать малой родине. Это ещё одно воплощение нашего тезиса: "Мы своих не бросаем". Принцип такой взаимной помощи у нас в республике отличается от того, что есть в других регионах. Это, по сути, то же өмә (соседская взаимовыручка), но в более эффективной и продуктивной форме», – рассуждал тогда Радий Хабиров.

Идея была простой: каждый житель и выходец республики может помочь своей малой родине. К примеру, благоустроить родник, парк, установить обелиск, построить храм или мечеть, учредить премию для талантливых школьников. Словом, в каждом уголке Башкирии должны были растечься «небольшие ручейки» добрых дел. Но потоки оказались настолько мощными, что слились в единый океан. «Атайсал» стал выражением нашего общего единства.

С момента запуска участники проекта реализовали свыше 40 тысяч инициатив на общую сумму более 2 млрд рублей. На сегодняшний день участниками проекта стали более
8 тысяч человек. Реализовано около 6 тысяч проектов по поддержке бойцов СВО; более 5 тысяч проектов по поддержке социальных объектов; оборудовали более 1,3 тысячи детских и спортивных площадок; построили, отремонтировали, благоустроили территории более 500 мечетей и церквей; привели в порядок более тысячи мест захоронений, благоустроили, установили свыше 2 тысяч памятников и обелисков; благоустроили более 1 тысячи родников; провели свыше 16 тысяч важных событийных мероприятий.

Генеральный директор компании «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов не просто помог родной деревне Столяровка в Мелеузовском районе, а буквально спас ее. К 2008 году в селе жилыми оставались только пять домов. Меценат стал вкладываться: заасфальтировал дороги, установил детскую площадку и местную достопримечательность – памятник Картошке, восстановил Марьин родник и часовню на кладбище, построил церковь и мемориал победителям в Великой Отечественной войне. Развитая инфраструктура вновь притянула жителей, сейчас в Столяровке насчитывается уже 50 домов.

Бывший заместитель директора Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков, генерал-полковник полиции Михаил Кийко корнями из Стерлитамакского района. Меценат помог построить мемориал солдатам Великой Отечественной войны, установить бюст Героя Советского Союза Якова Ткаченко, возвести храм и часовню в честь ветеранов боевых действий в селе Золотоношка.

«Мой дед – уроженец Стерлитамакского района, он служил на Дальнем Востоке, после чего вернулся на малую родину. Живя в Стерлитамаке, он часто навещал и поддерживал земляков из своего родного села, – рассказал Михаил Кийко. – Его пример заставляет меня участвовать в жизни республики. Это дань благодарности Башкортостану, который стал для моей семьи фундаментом дальнейшего развития», – объяснил свое желание помогать Михаил Кийко.

Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»

Генеральный директор первой стивидорной компании Якутского речного порта, меценат Михаил Малюшин – уроженец села Подлубово Кармаскалинского района. Он помог родной школе купить спортинвентарь, отремонтировать детский сад, дом культуры. Затем поддержал краеведов в издании серии книг по увековечению имен земляков, истории села Подлубово.

В селе Богородском Мелеузовского района теперь вновь звучат колокола. Новый храм землякам подарил местный фермер Юрий Ермаков. Старый, построенный еще в начале 1900-х годов, сгорел. Недавно краеведы выяснили, что в школе села Богородского с 1920 по 1924 год работала Варвара Васильевна Архангельская (святая блаженная Варвара Скворчихинская), которую в 2001 году РПЦ причислила к лику местночтимых святых. После такого открытия меценат пришел к твердому убеждению, что в родном селе должен быть храм.

В деревне Варшавка в Кармаскалинском районе открыли новую мечеть. Ее построил меценат и предприниматель, уроженец села Ниль Хамитов, посвятив своей супруге Минигуль Явитовне.

Должны ли были наши земляки вкладываться в такие масштабные проекты? Конечно, нет. Могли бы остаться в стороне? Тоже нет. Потому что «Атайсал» стал национальной идеей, сплотившей земляков по всему земному шару.

Чтобы быть причастным к проекту, не обязательно иметь высокий статус и большие финансовые возможности. Помочь в силах каждого. Навестить и облагородить могилы родных, привести в порядок родительский дом в деревне, устроить в любом уголке республики субботник – может каждый из нас.

Свои для СВОих

С началом специальной военной операции помощь бойцам стала одним из главных направлений «Атайсала». Меценаты и волонтеры реализовали более 5,5 тысячи проектов в этом направлении. От заготовки лапши, тушенок и вязания носков до формирования гуманитарных конвоев.

К примеру, уроженцы Илишевского района провели благотворительный концерт «Илишевцы – достойные сыны Отчизны!». Все вырученные от продажи билетов деньги направили на помощь военнослужащим. На сцене выступили известные артисты, выходцы района, а земляки поддержали их своим присутствием.

Кузнец из Аскинского района, активный участник проекта «Атайсал» Эдуард Тимергалин регулярно формирует гуманитарный груз для участников СВО. Вместе с земляками он подготовил и отправил на передовую «Ниву», сварочные принадлежности, подшлемники, газовые баллоны и плитки, вещи и медикаменты для госпиталя.

Руководитель центра добровольчества «Белая река» из Кумертау Марина Сафонова собрала свою команду, с которой сплела15 тысяч метров маскировочных сетей, сделала 12 тысяч окопных свечей, отправила 32 гуманитарных конвоя.

Предприниматель из Баймака Руслан Сагадеев объединил бизнесменов Зауралья, чтобы участвовать в отправке гуманитарных грузов солдатам на передовую. Помощь также направляется в социальные учреждения Луганска, в том числе в детский сад «Барвинок» в городе Красный Луч и Петровскую школу-интернат. В прошлом году Руслан вместе с товарищем открыл в родной первой городской школе музей «Герои Башкортостана. Эхо Донбасса». Экспозиция, посвященная землякам – участникам специальной военной операции, стала одной из самых обширных по количеству трофеев в республике.

Таких примеров в республике сотни. Участники «Атайсала» услышали посыл Радия Хабирова «Все для Победы» и делают все возможное и невозможное, чтобы стать надежным тылом для наших бойцов.

Как сказал первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев, проект ломает стереотипы и объединяет людей: 

«Уникальность проекта «Атайсал» заключается в том, что <…> он ломает стереотипы и построен на глубинных эмоциях: в формате любви и патриотизма. Очень мудрый и дальновидный руководитель нашей республики запустил в нужное время данный проект, потому что, когда началась специальная военная операция, у нас уже были созданы чаты, которые были направлены на строительство храмов, мечетей, благоустройство родников. И эти чаты быстро переименовались, начали помогать нашим бойцам на передовой. Мы все стоим на защите нашего Отечества...».

Азат Мухамедьянов Архив пресс-службы Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | Архив пресс-службы Главы РБ

Добрые дела по осени считают

Традиционно осенью, когда активная фаза проекта завершится, всех активистов собирают на большой форум. Чтобы поблагодарить за добрые дела и вместе подумать, как сделать жизнь в республике еще лучше.

Пятый юбилейный форум в конгресс-холле сегодня объединит более 1000 земляков: меценатов, волонтеров, героев специальной военной операции, активную молодежь, всех неравнодушных к судьбе республики и земляков, проживающих в разных уголках России и продолжающих помогать родной Башкирии.

В этом году участников форума ждет насыщенная программа: пленарные дискуссии, выставки декоративно-прикладного искусства, этнопоказ в честь дня национального костюма, открытые лекции и круглые столы.

Работа форума будет идти на восьми тематических площадках, которые посвящены укреплению землячеств, поддержке участников СВО, сохранению культурного кода и родного языка, а также развитию местных инициатив и молодежного потенциала ради сплочения общества и общего будущего.

Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
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