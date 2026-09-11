В чем сила «Атайсала»? Как одна идея стала мощным движением Башкирии

Когда Глава Башкирии анонсировал запуск проекта, сразу отметил: «Атайсал» – не попытка переложить проблемы, которые должно решать государство, на плечи людей. Это консолидация сил тех, кто и без того стремился помогать родному городу или деревне.
«Каждый из нас, достигших успеха на ниве госслужбы или в сфере предпринимательства, может и должен помогать малой родине. Это ещё одно воплощение нашего тезиса: "Мы своих не бросаем". Принцип такой взаимной помощи у нас в республике отличается от того, что есть в других регионах. Это, по сути, то же өмә (соседская взаимовыручка), но в более эффективной и продуктивной форме», – рассуждал тогда Радий Хабиров.
Идея была простой: каждый житель и выходец республики может помочь своей малой родине. К примеру, благоустроить родник, парк, установить обелиск, построить храм или мечеть, учредить премию для талантливых школьников. Словом, в каждом уголке Башкирии должны были растечься «небольшие ручейки» добрых дел. Но потоки оказались настолько мощными, что слились в единый океан. «Атайсал» стал выражением нашего общего единства.
С момента запуска участники проекта реализовали свыше 40 тысяч инициатив на общую сумму более 2 млрд рублей. На сегодняшний день участниками проекта стали более
8 тысяч человек. Реализовано около 6 тысяч проектов по поддержке бойцов СВО; более 5 тысяч проектов по поддержке социальных объектов; оборудовали более 1,3 тысячи детских и спортивных площадок; построили, отремонтировали, благоустроили территории более 500 мечетей и церквей; привели в порядок более тысячи мест захоронений, благоустроили, установили свыше 2 тысяч памятников и обелисков; благоустроили более 1 тысячи родников; провели свыше 16 тысяч важных событийных мероприятий.
Генеральный директор компании «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов не просто помог родной деревне Столяровка в Мелеузовском районе, а буквально спас ее. К 2008 году в селе жилыми оставались только пять домов. Меценат стал вкладываться: заасфальтировал дороги, установил детскую площадку и местную достопримечательность – памятник Картошке, восстановил Марьин родник и часовню на кладбище, построил церковь и мемориал победителям в Великой Отечественной войне. Развитая инфраструктура вновь притянула жителей, сейчас в Столяровке насчитывается уже 50 домов.
Бывший заместитель директора Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков, генерал-полковник полиции Михаил Кийко корнями из Стерлитамакского района. Меценат помог построить мемориал солдатам Великой Отечественной войны, установить бюст Героя Советского Союза Якова Ткаченко, возвести храм и часовню в честь ветеранов боевых действий в селе Золотоношка.
«Мой дед – уроженец Стерлитамакского района, он служил на Дальнем Востоке, после чего вернулся на малую родину. Живя в Стерлитамаке, он часто навещал и поддерживал земляков из своего родного села, – рассказал Михаил Кийко. – Его пример заставляет меня участвовать в жизни республики. Это дань благодарности Башкортостану, который стал для моей семьи фундаментом дальнейшего развития», – объяснил свое желание помогать Михаил Кийко.
Генеральный директор первой стивидорной компании Якутского речного порта, меценат Михаил Малюшин – уроженец села Подлубово Кармаскалинского района. Он помог родной школе купить спортинвентарь, отремонтировать детский сад, дом культуры. Затем поддержал краеведов в издании серии книг по увековечению имен земляков, истории села Подлубово.
В селе Богородском Мелеузовского района теперь вновь звучат колокола. Новый храм землякам подарил местный фермер Юрий Ермаков. Старый, построенный еще в начале 1900-х годов, сгорел. Недавно краеведы выяснили, что в школе села Богородского с 1920 по 1924 год работала Варвара Васильевна Архангельская (святая блаженная Варвара Скворчихинская), которую в 2001 году РПЦ причислила к лику местночтимых святых. После такого открытия меценат пришел к твердому убеждению, что в родном селе должен быть храм.
В деревне Варшавка в Кармаскалинском районе открыли новую мечеть. Ее построил меценат и предприниматель, уроженец села Ниль Хамитов, посвятив своей супруге Минигуль Явитовне.
Должны ли были наши земляки вкладываться в такие масштабные проекты? Конечно, нет. Могли бы остаться в стороне? Тоже нет. Потому что «Атайсал» стал национальной идеей, сплотившей земляков по всему земному шару.
Чтобы быть причастным к проекту, не обязательно иметь высокий статус и большие финансовые возможности. Помочь в силах каждого. Навестить и облагородить могилы родных, привести в порядок родительский дом в деревне, устроить в любом уголке республики субботник – может каждый из нас.
С началом специальной военной операции помощь бойцам стала одним из главных направлений «Атайсала». Меценаты и волонтеры реализовали более 5,5 тысячи проектов в этом направлении. От заготовки лапши, тушенок и вязания носков до формирования гуманитарных конвоев.
К примеру, уроженцы Илишевского района провели благотворительный концерт «Илишевцы – достойные сыны Отчизны!». Все вырученные от продажи билетов деньги направили на помощь военнослужащим. На сцене выступили известные артисты, выходцы района, а земляки поддержали их своим присутствием.
Кузнец из Аскинского района, активный участник проекта «Атайсал» Эдуард Тимергалин регулярно формирует гуманитарный груз для участников СВО. Вместе с земляками он подготовил и отправил на передовую «Ниву», сварочные принадлежности, подшлемники, газовые баллоны и плитки, вещи и медикаменты для госпиталя.
Руководитель центра добровольчества «Белая река» из Кумертау Марина Сафонова собрала свою команду, с которой сплела15 тысяч метров маскировочных сетей, сделала 12 тысяч окопных свечей, отправила 32 гуманитарных конвоя.
Предприниматель из Баймака Руслан Сагадеев объединил бизнесменов Зауралья, чтобы участвовать в отправке гуманитарных грузов солдатам на передовую. Помощь также направляется в социальные учреждения Луганска, в том числе в детский сад «Барвинок» в городе Красный Луч и Петровскую школу-интернат. В прошлом году Руслан вместе с товарищем открыл в родной первой городской школе музей «Герои Башкортостана. Эхо Донбасса». Экспозиция, посвященная землякам – участникам специальной военной операции, стала одной из самых обширных по количеству трофеев в республике.
Таких примеров в республике сотни. Участники «Атайсала» услышали посыл Радия Хабирова «Все для Победы» и делают все возможное и невозможное, чтобы стать надежным тылом для наших бойцов.
Как сказал первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев, проект ломает стереотипы и объединяет людей:
«Уникальность проекта «Атайсал» заключается в том, что <…> он ломает стереотипы и построен на глубинных эмоциях: в формате любви и патриотизма. Очень мудрый и дальновидный руководитель нашей республики запустил в нужное время данный проект, потому что, когда началась специальная военная операция, у нас уже были созданы чаты, которые были направлены на строительство храмов, мечетей, благоустройство родников. И эти чаты быстро переименовались, начали помогать нашим бойцам на передовой. Мы все стоим на защите нашего Отечества...».
Традиционно осенью, когда активная фаза проекта завершится, всех активистов собирают на большой форум. Чтобы поблагодарить за добрые дела и вместе подумать, как сделать жизнь в республике еще лучше.
Пятый юбилейный форум в конгресс-холле сегодня объединит более 1000 земляков: меценатов, волонтеров, героев специальной военной операции, активную молодежь, всех неравнодушных к судьбе республики и земляков, проживающих в разных уголках России и продолжающих помогать родной Башкирии.
В этом году участников форума ждет насыщенная программа: пленарные дискуссии, выставки декоративно-прикладного искусства, этнопоказ в честь дня национального костюма, открытые лекции и круглые столы.
Работа форума будет идти на восьми тематических площадках, которые посвящены укреплению землячеств, поддержке участников СВО, сохранению культурного кода и родного языка, а также развитию местных инициатив и молодежного потенциала ради сплочения общества и общего будущего.
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