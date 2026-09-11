В чем сила «Атайсала»? Как одна идея стала мощным движением Башкирии

С малого «ручейка»

Когда Глава Башкирии анонсировал запуск проекта, сразу отметил: «Атайсал» – не попытка переложить проблемы, которые должно решать государство, на плечи людей. Это консолидация сил тех, кто и без того стремился помогать родному городу или деревне.

«Каждый из нас, достигших успеха на ниве госслужбы или в сфере предпринимательства, может и должен помогать малой родине. Это ещё одно воплощение нашего тезиса: "Мы своих не бросаем". Принцип такой взаимной помощи у нас в республике отличается от того, что есть в других регионах. Это, по сути, то же өмә (соседская взаимовыручка), но в более эффективной и продуктивной форме», – рассуждал тогда Радий Хабиров.

Идея была простой: каждый житель и выходец республики может помочь своей малой родине. К примеру, благоустроить родник, парк, установить обелиск, построить храм или мечеть, учредить премию для талантливых школьников. Словом, в каждом уголке Башкирии должны были растечься «небольшие ручейки» добрых дел. Но потоки оказались настолько мощными, что слились в единый океан. «Атайсал» стал выражением нашего общего единства.

С момента запуска участники проекта реализовали свыше 40 тысяч инициатив на общую сумму более 2 млрд рублей. На сегодняшний день участниками проекта стали более

8 тысяч человек. Реализовано около 6 тысяч проектов по поддержке бойцов СВО; более 5 тысяч проектов по поддержке социальных объектов; оборудовали более 1,3 тысячи детских и спортивных площадок; построили, отремонтировали, благоустроили территории более 500 мечетей и церквей; привели в порядок более тысячи мест захоронений, благоустроили, установили свыше 2 тысяч памятников и обелисков; благоустроили более 1 тысячи родников; провели свыше 16 тысяч важных событийных мероприятий.

Генеральный директор компании «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов не просто помог родной деревне Столяровка в Мелеузовском районе, а буквально спас ее. К 2008 году в селе жилыми оставались только пять домов. Меценат стал вкладываться: заасфальтировал дороги, установил детскую площадку и местную достопримечательность – памятник Картошке, восстановил Марьин родник и часовню на кладбище, построил церковь и мемориал победителям в Великой Отечественной войне. Развитая инфраструктура вновь притянула жителей, сейчас в Столяровке насчитывается уже 50 домов.

Бывший заместитель директора Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков, генерал-полковник полиции Михаил Кийко корнями из Стерлитамакского района. Меценат помог построить мемориал солдатам Великой Отечественной войны, установить бюст Героя Советского Союза Якова Ткаченко, возвести храм и часовню в честь ветеранов боевых действий в селе Золотоношка.

«Мой дед – уроженец Стерлитамакского района, он служил на Дальнем Востоке, после чего вернулся на малую родину. Живя в Стерлитамаке, он часто навещал и поддерживал земляков из своего родного села, – рассказал Михаил Кийко. – Его пример заставляет меня участвовать в жизни республики. Это дань благодарности Башкортостану, который стал для моей семьи фундаментом дальнейшего развития», – объяснил свое желание помогать Михаил Кийко.