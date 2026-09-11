Эстафета добра: как детский опыт стал частью движения «Атайсал» в Башкирии

Социально ответственный бизнес начинается не с отчетов и регламентов, а с личной памяти и искренней благодарности. История руководителя компании «Хазина Тур» Комила Сиразетдинова — яркий пример того, как один добрый поступок из прошлого способен запустить цепочку многолетней помощи будущим поколениям.
В 1995 году, когда Комил Сиразетдинов учился в пятом классе, местный предприниматель из соседнего села Новое Янзигитово на собственные средства организовал для лучших учеников бесплатную поездку на экскурсию в Уфу.
«Я не помню его имени, но тот день в пятом классе запомнил на всю жизнь. Нас бесплатно повезли в столицу, показали город. Это была настоящая передача эстафеты добра. В 2019 году, помня тот поступок, я уже сам вывез всю свою родную школу — около 50 детей — на большом автобусе в Уфу на целый день: с экскурсиями, музеями и питанием», — вспоминает предприниматель.
Окончив Староянзигитовскую среднюю школу Краснокамского района в 2000 году и добившись успехов в бизнесе, Комил Сиразетдинов вернулся в родные стены с системной поддержкой. Уже 15 лет компания «Хазина Тур» выплачивает именные стипендии лучшим ученикам.
Накануне, 10 сентября, он вновь приехал в родную школу, чтобы поздравить двух новых стипендиатов. Для ребят это не просто материальное поощрение, а знак того, что их труд замечают, а в их силы верят.
Эта стипендия — не только материальная поддержка. Прежде всего, это знак внимания к детям, которые стараются хорошо учиться, стремятся к знаниям, проявляют ответственность и хотят развиваться. Это возможность сказать юным землякам: ваш труд замечают, в вас верят, у вас есть будущее.
Во время встречи меценат говорил с ребятами о том, насколько важно получить хорошее образование, уважать учителей, родителей и старших, уметь ставить перед собой цели и не бояться идти к ним шаг за шагом.
«Будущее села начинается сегодня — за школьной партой. Очень хочется, чтобы наши дети выросли образованными, воспитанными, самостоятельными людьми, нашли своё достойное место в жизни и никогда не забывали свои корни. Поддерживая одного ребёнка сегодня, мы, возможно, помогаем состояться будущему учёному, врачу, учителю, инженеру, предпринимателю — человеку, который завтра принесёт пользу своей родной земле. Уверен, где бы человек ни жил и каких бы высот ни достиг, важно помнить место, где прошло детство, родную школу, своих учителей и людей, которые помогали ему делать первые шаги в жизни», — отметил Комил Сиразетдинов.
Он также поблагодарил педагогов за их ежедневный труд, терпение и преданность профессии. И выразил признательность всем своим учителям и преподавателям, каждый из которых оставил свой след в его жизни. Отдельно он выделил своего классного руководителя Лену Нигматьяновну Ильясову, ставшую его путеводителем в школьный период, учительницу английского языка Альбину Акрамовну Сарварову за ее талант и творческую работу с учениками.
Инициатива «Хазина Тур» органично перекликается с масштабным республиканским проектом «Атайсал» («Малая родина»), который в этом году отмечает свое 5-летие. Зародившись в 2021 году по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, движение стало национальной идеей, сплотившей земляков.
По мнению Комила Сиразетдинова, главный посыл социально ответственного бизнеса сегодня — вкладываться в детей, ведь именно за школьной партой формируется будущее села, района и всей республики. Поддержать школу может любой неравнодушный человек — здесь нет бюрократии, всё строится на живом общении с учителями и земляками.
«Помощь малой родине — это не только поставить памятник или облагородить родник. Одно из самых важных направлений — инвестиции в будущее. А будущее — это дети. Школа и дети. Этот проект можно масштабировать среди предпринимателей. Любой человек, который хочет помогать, может это сделать. Всё строится на простом общении с учителями, со своей школой. Вот на что хотелось бы обратить внимание, — говорит собеседник „Башинформа“. — Сегодня как раз проходит форум „Атайсал“, и мы привязываем нашу инициативу к нему, к словам Главы республики о том, что вкладываться нужно в детей, в интеллектуальное развитие будущих поколений. Хочется верить, что наш пример будет стимулировать других предпринимателей развивать именно наши школы и наших детей».
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров не раз отмечал, что сегодня современные школьники и подростки сталкиваются с серьезными трудностями и особенно нуждаются во внимании и заботе взрослых.
«Им гораздо тяжелее, чем нам. У нас такого не было. Они живут в жутко конкурентной, динамичной, тяжелой среде, что порой им становится трудно. И тот, у кого что-то не складывается, страдает и подвергается всевозможным давлениям извне. Поэтому детей надо прежде всего любить и защищать», — сказал руководитель республики на одном из совещаний.
Именные стипендии, экскурсии и личное внимание предпринимателей к школьникам — это и есть проявление той самой защиты и любви. Передавая эстафету добра от поколения к поколению, проект «Хазина Тур» и движение «Атайсал» показывают: в Башкортостане умеют любить родную землю и заботиться о тех, кто завтра станет ее главной опорой.
Читайте также: В чем сила «Атайсала»? Или как одна идея стала мощным движением Башкирии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.