Эстафета добра: как детский опыт стал частью движения «Атайсал» в Башкирии

Эта стипендия — не только материальная поддержка. Прежде всего, это знак внимания к детям, которые стараются хорошо учиться, стремятся к знаниям, проявляют ответственность и хотят развиваться. Это возможность сказать юным землякам: ваш труд замечают, в вас верят, у вас есть будущее.

Во время встречи меценат говорил с ребятами о том, насколько важно получить хорошее образование, уважать учителей, родителей и старших, уметь ставить перед собой цели и не бояться идти к ним шаг за шагом.

«Будущее села начинается сегодня — за школьной партой. Очень хочется, чтобы наши дети выросли образованными, воспитанными, самостоятельными людьми, нашли своё достойное место в жизни и никогда не забывали свои корни. Поддерживая одного ребёнка сегодня, мы, возможно, помогаем состояться будущему учёному, врачу, учителю, инженеру, предпринимателю — человеку, который завтра принесёт пользу своей родной земле. Уверен, где бы человек ни жил и каких бы высот ни достиг, важно помнить место, где прошло детство, родную школу, своих учителей и людей, которые помогали ему делать первые шаги в жизни», — отметил Комил Сиразетдинов.

Он также поблагодарил педагогов за их ежедневный труд, терпение и преданность профессии. И выразил признательность всем своим учителям и преподавателям, каждый из которых оставил свой след в его жизни. Отдельно он выделил своего классного руководителя Лену Нигматьяновну Ильясову, ставшую его путеводителем в школьный период, учительницу английского языка Альбину Акрамовну Сарварову за ее талант и творческую работу с учениками.

Инвестиции в интеллект

Инициатива «Хазина Тур» органично перекликается с масштабным республиканским проектом «Атайсал» («Малая родина»), который в этом году отмечает свое 5-летие. Зародившись в 2021 году по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, движение стало национальной идеей, сплотившей земляков.

По мнению Комила Сиразетдинова, главный посыл социально ответственного бизнеса сегодня — вкладываться в детей, ведь именно за школьной партой формируется будущее села, района и всей республики. Поддержать школу может любой неравнодушный человек — здесь нет бюрократии, всё строится на живом общении с учителями и земляками.

«Помощь малой родине — это не только поставить памятник или облагородить родник. Одно из самых важных направлений — инвестиции в будущее. А будущее — это дети. Школа и дети. Этот проект можно масштабировать среди предпринимателей. Любой человек, который хочет помогать, может это сделать. Всё строится на простом общении с учителями, со своей школой. Вот на что хотелось бы обратить внимание, — говорит собеседник „Башинформа“. — Сегодня как раз проходит форум „Атайсал“, и мы привязываем нашу инициативу к нему, к словам Главы республики о том, что вкладываться нужно в детей, в интеллектуальное развитие будущих поколений. Хочется верить, что наш пример будет стимулировать других предпринимателей развивать именно наши школы и наших детей».

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров не раз отмечал, что сегодня современные школьники и подростки сталкиваются с серьезными трудностями и особенно нуждаются во внимании и заботе взрослых.

«Им гораздо тяжелее, чем нам. У нас такого не было. Они живут в жутко конкурентной, динамичной, тяжелой среде, что порой им становится трудно. И тот, у кого что-то не складывается, страдает и подвергается всевозможным давлениям извне. Поэтому детей надо прежде всего любить и защищать», — сказал руководитель республики на одном из совещаний.

Именные стипендии, экскурсии и личное внимание предпринимателей к школьникам — это и есть проявление той самой защиты и любви. Передавая эстафету добра от поколения к поколению, проект «Хазина Тур» и движение «Атайсал» показывают: в Башкортостане умеют любить родную землю и заботиться о тех, кто завтра станет ее главной опорой.

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