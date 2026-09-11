Пятница, 11 Сентября 2026
Уфа
+24 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
Эксклюзив
15:19 (UTC+5), 11 Сентября 2026

Эстафета добра: как детский опыт стал частью движения «Атайсал» в Башкирии

Руководитель компании «Хазина Тур» Комил Сиразетдинов уже 15 лет поддерживает учеников своей родной школы. Все началось со школьной экскурсии, которую много лет назад организовал для лучших учеников неравнодушный предприниматель из соседнего села.

Фото: компания «Хазина Тур» | официальная страница в ВК
Альфия Аглиуллина
Прослушать статью:

Социально ответственный бизнес начинается не с отчетов и регламентов, а с личной памяти и искренней благодарности. История руководителя компании «Хазина Тур» Комила Сиразетдинова — яркий пример того, как один добрый поступок из прошлого способен запустить цепочку многолетней помощи будущим поколениям.

В 1995 году, когда Комил Сиразетдинов учился в пятом классе, местный предприниматель из соседнего села Новое Янзигитово на собственные средства организовал для лучших учеников бесплатную поездку на экскурсию в Уфу.

«Я не помню его имени, но тот день в пятом классе запомнил на всю жизнь. Нас бесплатно повезли в столицу, показали город. Это была настоящая передача эстафеты добра. В 2019 году, помня тот поступок, я уже сам вывез всю свою родную школу — около 50 детей — на большом автобусе в Уфу на целый день: с экскурсиями, музеями и питанием», — вспоминает предприниматель.

Окончив Староянзигитовскую среднюю школу Краснокамского района в 2000 году и добившись успехов в бизнесе, Комил Сиразетдинов вернулся в родные стены с системной поддержкой. Уже 15 лет компания «Хазина Тур» выплачивает именные стипендии лучшим ученикам.

Накануне, 10 сентября, он вновь приехал в родную школу, чтобы поздравить двух новых стипендиатов. Для ребят это не просто материальное поощрение, а знак того, что их труд замечают, а в их силы верят.

компания "Хазина Тур" официальная страница в ВК
компания "Хазина Тур" официальная страница в ВК
Фото: компания "Хазина Тур" | официальная страница в ВК
1 из 2

Эта стипендия — не только материальная поддержка. Прежде всего, это знак внимания к детям, которые стараются хорошо учиться, стремятся к знаниям, проявляют ответственность и хотят развиваться. Это возможность сказать юным землякам: ваш труд замечают, в вас верят, у вас есть будущее.

Во время встречи меценат говорил с ребятами о том, насколько важно получить хорошее образование, уважать учителей, родителей и старших, уметь ставить перед собой цели и не бояться идти к ним шаг за шагом. 

«Будущее села начинается сегодня — за школьной партой. Очень хочется, чтобы наши дети выросли образованными, воспитанными, самостоятельными людьми, нашли своё достойное место в жизни и никогда не забывали свои корни. Поддерживая одного ребёнка сегодня, мы, возможно, помогаем состояться будущему учёному, врачу, учителю, инженеру, предпринимателю — человеку, который завтра принесёт пользу своей родной земле. Уверен, где бы человек ни жил и каких бы высот ни достиг, важно помнить место, где прошло детство, родную школу, своих учителей и людей, которые помогали ему делать первые шаги в жизни», — отметил Комил Сиразетдинов.

Он также поблагодарил педагогов за их ежедневный труд, терпение и преданность профессии. И выразил признательность всем своим учителям и преподавателям, каждый из которых оставил свой след в его жизни. Отдельно он выделил своего классного руководителя Лену Нигматьяновну Ильясову, ставшую его путеводителем в школьный период, учительницу английского языка Альбину Акрамовну Сарварову за ее талант и творческую работу с учениками.

Инвестиции в интеллект

Инициатива «Хазина Тур» органично перекликается с масштабным республиканским проектом «Атайсал» («Малая родина»), который в этом году отмечает свое 5-летие. Зародившись в 2021 году по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, движение стало национальной идеей, сплотившей земляков.

По мнению Комила Сиразетдинова, главный посыл социально ответственного бизнеса сегодня — вкладываться в детей, ведь именно за школьной партой формируется будущее села, района и всей республики. Поддержать школу может любой неравнодушный человек — здесь нет бюрократии, всё строится на живом общении с учителями и земляками.

«Помощь малой родине — это не только поставить памятник или облагородить родник. Одно из самых важных направлений — инвестиции в будущее. А будущее — это дети. Школа и дети. Этот проект можно масштабировать среди предпринимателей. Любой человек, который хочет помогать, может это сделать. Всё строится на простом общении с учителями, со своей школой. Вот на что хотелось бы обратить внимание, — говорит собеседник „Башинформа“. — Сегодня как раз проходит форум „Атайсал“, и мы привязываем нашу инициативу к нему, к словам Главы республики о том, что вкладываться нужно в детей, в интеллектуальное развитие будущих поколений. Хочется верить, что наш пример будет стимулировать других предпринимателей развивать именно наши школы и наших детей».

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров не раз отмечал, что сегодня современные школьники и подростки сталкиваются с серьезными трудностями и особенно нуждаются во внимании и заботе взрослых.

«Им гораздо тяжелее, чем нам. У нас такого не было. Они живут в жутко конкурентной, динамичной, тяжелой среде, что порой им становится трудно. И тот, у кого что-то не складывается, страдает и подвергается всевозможным давлениям извне. Поэтому детей надо прежде всего любить и защищать», — сказал руководитель республики на одном из совещаний.

Именные стипендии, экскурсии и личное внимание предпринимателей к школьникам — это и есть проявление той самой защиты и любви. Передавая эстафету добра от поколения к поколению, проект «Хазина Тур» и движение «Атайсал» показывают: в Башкортостане умеют любить родную землю и заботиться о тех, кто завтра станет ее главной опорой.

Читайте также: В чем сила «Атайсала»? Или как одна идея стала мощным движением Башкирии.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru