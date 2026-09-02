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13:02 (UTC+5), 02 Сентября 2026

Куда сдать ненужные вещи в Уфе: продажа, помощь и переработка

С приходом нового сезона наступает время разобрать гардероб. «Башинформ» собрал варианты для уфимцев: одежду можно продать, отдать на переработку или пожертвовать на благотворительность.

Фото: Дарья Касьянова | архив ИА «Башинформ»
Дарья Касьянова
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Продажа

Актуальную одежду без дефектов и катышек часто выставляют на сайты объявлений: делаем несколько удачных кадров и подробно описываем параметры, предвосхищая вопросы потенциального покупателя. Еще на таких платформах популярна продажа «пакетами»: нужно указать пол, размер, сезон и выставить символическую цену за «капсулу» без возможности примерки. Подходит для тех, кто не хочет тратить много времени на разбор гардероба.

Также в Уфе есть множество секонд-хендов, большинство из них готовы поделиться с вами процентом от выручки. Как правило, одежда для комиссионного магазина проходит довольно серьезный отбор.

«Одежда принимается в отличном или хорошем состоянии и только в чистом виде. Одежду с пятнами, запахом, дырками или со сломанными элементами мы не сможем принять. <…> Пожалуйста, не обижайтесь, если вашу одежду не приняли на продажу, нам нужны актуальные вещи, которые найдут своих обладателей. Наша миссия – дарить вещам вторую жизнь», – такое объяснение высылает желающим сдать одежду один из самых популярных уфимских секонд-хендов.

Благотворительность

Если цель – помощь, а не заработок, вещи можно пожертвовать. В Уфе есть пункты, где принимают одежду, бывшую в употреблении, но есть и организации, где по санитарным нормам берут только новую одежду.

«Иногда подопечные поступают в хоспис без личных вещей или сменной одежды. В таких ситуациях мы обязательно предоставляем им все новое и необходимое. При этом принимать одежду и другие вещи, бывшие в употреблении, хоспис не может. Это связано с санитарно-эпидемиологическими требованиями, особенно важными для людей с ослабленным здоровьем, а также с этическими принципами нашей работы. Каждый пациент должен получать чистые, новые и подходящие ему вещи – это вопрос не только безопасности, но и уважения к человеку, его достоинству и личным границам. Поэтому, если вы хотите помочь, мы с благодарностью примем новые вещи с бирками или в заводской упаковке», – рассказала «Башинформу» Оксана Кузовкина, главный врач «Уфимского хосписа».

Так что, если вы решили помочь, лучше уточняйте актуальные условия приема в конкретном пункте. Список организаций, которым можно предложить помощь:

  • «Уфимский хоспис» (ул. Даяна Мурзина);
  • Организация «Гелиос» (ул. Горького, 76);
  • Центр «Семья» (ул. 50 лет СССР, 27/1);
  • Центр «Объятия» (ул. Вокзальная, 39А);
  • «Красный крест» (ул. Карла Маркса, 53);
  • Центр «Благодарим» (ул. Ферина, 15к);
  • «Приют человека» (ул. Бабушкина, 3).

Переработка

А вот в фонд «Второе дыхание» можно принести одежду в неносибельном состоянии: с дырками, потертостями и пятнами.

Что принимают: одежду, постельное белье, легкий текстиль (главное, чтобы вещи были стиранные и сухие). Обувь, сумки и бижутерию принимают только в хорошем состоянии.

Что нельзя сдавать: бывшее в употреблении нижнее белье, купальники, носки, колготки, а также тяжелые одеяла и подушки.

Контейнеры фонда есть по адресам: Рубежная, 174 и Энтузиастов, 20, проспект Октября, 110.

#новости уфы #новости башкирии
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