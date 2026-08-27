Самое-самое в Уфе: места, способные удивить даже коренных жителей

Знаете ли вы, что в Уфе есть улица, которая короче школьного коридора? А где растет самое древнее дерево в городе? А какой дом помнит Суворова? Мы прошлись по местам, которые носят звание самых-самых в своем роде.
Где: ул. Зайнуллы Расулева, 4
Годы постройки – от 1750 до 1770, точных данных не сохранилось. Так или иначе историки не сомневаются, что это самое старое деревянное здание Уфы. Дом из уральской лиственницы построили для Николая Зубова – деда Сергея Аксакова. Описания этого дома и дворянского быта есть в автобиографическом произведении писателя «Детские годы Багрова-внука». В 1978 году здесь открыли музей. При этом первоначальный интерьер не сохранился: современная экспозиция воссоздает обстановку XVIII–XIX веков.
Где: ул. Октябрьской Революции, 57/1
По данным Музея истории города, его построил Евдоким Демидов, внук известного заводчика Никиты Демидова, в 1770 году. Одноэтажному особняку уже более 250 лет. У здания есть историческая связь с Александром Суворовым: считается, что в ноябре 1774 года полководец останавливался здесь во время событий, связанных с восстанием Пугачева.
Длина улицы – всего 49 метров, на ней расположены всего три частных дома. Для сравнения: средняя длина улицы в Уфе составляет около 800 метров.
Где: исторический центр Уфы
Парк начали создавать в 1867 году по инициативе уфимского губернатора Сергея Ушакова, а окончательно благоустраивали в 1867-1872 годах. Первоначально парк назывался Ушаковским. Когда-то это было главное место отдыха дореволюционной Уфы. Здесь появился первый городской фонтан, а летом работал кинотеатр «Мир». После революции локация несколько раз меняла название: успела побыть парком Свободы и парком имени Александра Матросова, а в 1980-е получил нынешнее имя.
Где: ул. Менделеева, около дома № 148/4, рядом с гимназией № 16
Один из самых старых живых свидетелей истории Уфы – черешчатый дуб, возраст которого оценивают примерно в 236 лет. Дерево появилось примерно в то же время, когда строились старейшие дома города.
Оно имеет официальный статус «Дерево – памятник живой природы» и внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. А в 2024 году уфимский великан занял почетное третье место в конкурсе «Российское дерево года», уступив лишь деревьям из Ростовской и Белгородской областей. Интересно, что дерево попало в поле зрения ученых благодаря школьнику Никите Волкову из гимназии № 16, который в 2017 году исследовал старовозрастные дубы в Зеленой рощи и предположил, что именно этот экземпляр – самый старый.
Где: Первомайская площадь, ул. Сочинская
Монумент Дружбы высотой 35 метров – один из главных символов Уфы. Его заложили в 1957 году, а торжественно открыли 7 августа 1965 года на историческом Троицком холме. Монумент состоит из двух высоких гранитных стел в форме мечей, соединенных кольцами. У основания расположены две бронзовые женские фигуры — русская и башкирка. Кстати, место расположения выбрано не случайно: раньше здесь находился первый деревянный храм Уфы, позднее ставший каменной Троицкой церковью.
Где: ул. Ленина, 42
Кинотеатр «Родина» работает в Уфе с 1953 года и считается одной из старейших действующих киноплощадок города. Здание построили по типовому проекту московского архитектора Семена Якшина. Архитектура выполнена в стиле сталинского неоклассицизма: колонны, пилястры, лепнина и большие окна делают «Родину» заметным памятником советской архитектуры.
Где: ул. Ленина, 28, у Главпочтамта
Именно здесь находится символическая точка отсчета расстояний от Уфы до других городов России и мира. Бронзовый диск диаметром 1,5 метра весит целых 700 кг. Нулевой километр изготовили на УМПО и установили 14 сентября 2007 года. На диске изображены символы региона, цифра «0» и надпись «Нулевой километр автодорог Республики Башкортостан».
Где: ул. Менделеева, 1/1
Небоскреб достигает 109,62 метра от отметки 0.000. Такие данные приводит архитектурное бюро, проектировавшее жилой комплекс. Здание имеет переменную этажность – от 2 до 35 этажей. ЖК построили в 2017-2021 годах, а до его появления самыми высокими зданиями в Уфе были небоскребы «Уралсиб» и «Идель Тауэр».
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