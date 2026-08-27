Самое-самое в Уфе: места, способные удивить даже коренных жителей

Парк начали создавать в 1867 году по инициативе уфимского губернатора Сергея Ушакова, а окончательно благоустраивали в 1867-1872 годах. Первоначально парк назывался Ушаковским. Когда-то это было главное место отдыха дореволюционной Уфы. Здесь появился первый городской фонтан, а летом работал кинотеатр «Мир». После революции локация несколько раз меняла название: успела побыть парком Свободы и парком имени Александра Матросова, а в 1980-е получил нынешнее имя.

Самое древнее дерево – дуб на улице Менделеева

Где: ул. Менделеева, около дома № 148/4, рядом с гимназией № 16