Главы районов Башкирии поделились историями о своих школьных учителях

Глава администрации Бурзянского района Рамиль Абдуллин учился в башкирской гимназии-интернате Ишимбая. Один из его педагогов — учительница башкирского языка и литературы Галия Мидхатовна Калимуллина — заслуженный учитель Республики Башкортостан, поэт, публицист, член Союза писателей Башкортостана и России, автор пяти поэтических сборников, популярных башкирских песен.
«Благодаря ей мы лучше узнали о жизни. Её уроки были уроками мудрости, которые до сих пор помогают нам принимать правильные решения и оставаться людьми в любых ситуациях, — отметил Рамиль Абдуллин. — В жизни каждого человека есть люди, чей добрый след остаётся навсегда. Для многих из нас таким человеком становится учитель. За каждым успешным учеником стоит наставник, который не только объяснил тему, но и вовремя поддержал, заметил талант, помог поверить в себя».
Глава администрации Баймакского района Азамат Идрисов с особой теплотой и глубоким уважением вспоминает своего первого учителя и наставника — Абдрахмана Губаевича Абдуллина.
По его словам, судьба Абдрахмана Губаевича — это целая эпоха. Когда началась война, ему было всего 10 лет, и он наравне со взрослыми трудился в тылу. Несмотря на все тяготы военных лет, он стремился к знаниям, окончил физико-математический факультет и посвятил почти 50 лет педагогике в Тляумбетовской школе Кугарчинского района.
Абдрахман Губаевич — отличник народного образования РФ, Учитель с большой буквы. Он воспитал не одно поколение талантливых выпускников, среди которых настоящие профессионалы и достойные люди.
«Для меня он стал примером мудрости и силы духа. Его труд — яркое доказательство силы учительского слова и личного примера. Именно благодаря таким педагогам профессия учителя по праву считается одной из самых уважаемых и значимых», — отметил руководитель района.
Глава администрации Бакалинского района Олег Ефимов рассказал о своем классном руководителе — Светлане Гильмутдиновне Рыцевой. С 5 по 11 класс она была для ребят не только учителем, наставником, но и другом и проводником в большой мир.
«Я помню её уроки, но ещё больше — то, что было за их пределами. Экскурсии, турпоходы, увлекательные рассказы о родном районе и республике. Она привила нам любовь к малой родине, научила дружить, стремиться к знаниям, быть честными и справедливыми. Она была строгой, но всегда по-матерински мудрой. И искренне радовалась каждому нашему успеху, будто он был её собственным, — поделился Олег Ефимов. — Светлана Гильмутдиновна сама творческий человек — и нас тянула к творчеству. Именно она заложила те фундаментальные основы, которые стали опорой в моей жизни и в работе на благо родного района. Спасибо ей за это от всей души и от имени всего нашего класса!»
Глава администрации Дуванского района Айдар Абдуллин отметил, что у каждого школьника обязательно есть учитель, которого он помнит всю жизнь. Для него такой человек — его любимая учительница математики Софья Николаевна Парцевская.
С 1988 по 1994 год она преподавала математику, алгебру и геометрию в гимназии села Месягутово. Сейчас Софья Николаевна на заслуженном отдыхе. Но для многих её учеников она по-прежнему остаётся тем самым Учителем с большой буквы.
«Софья Николаевна была строгой, но при этом с хорошим чувством юмора. Именно за эту строгость мы её и уважали, — признался Айдар Абдуллин. — Она не позволяла нам относиться к знаниям спустя рукава, учила думать, искать решение, не бояться сложных задач и обязательно доводить начатое до конца. Она умела увлечь математикой так, что после уроков мы оставались на кружок, разбирали задачи, готовились к олимпиадам. С 8-го по 11-й класс учащиеся нашего класса каждый год становились победителями и призерами районных олимпиад по математике и принимали участие в республиканских олимпиадах».
Ранее мы сообщали, что Глава Башкирии подписал указ о повышении престижа профессии учителя. В документе прописан целый ряд мер по поддержке педагогов в республике.
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