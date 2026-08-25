Главы районов Башкирии поделились историями о своих школьных учителях

Глава администрации Баймакского района Азамат Идрисов с особой теплотой и глубоким уважением вспоминает своего первого учителя и наставника — Абдрахмана Губаевича Абдуллина.

По его словам, судьба Абдрахмана Губаевича — это целая эпоха. Когда началась война, ему было всего 10 лет, и он наравне со взрослыми трудился в тылу. Несмотря на все тяготы военных лет, он стремился к знаниям, окончил физико-математический факультет и посвятил почти 50 лет педагогике в Тляумбетовской школе Кугарчинского района.

Абдрахман Губаевич — отличник народного образования РФ, Учитель с большой буквы. Он воспитал не одно поколение талантливых выпускников, среди которых настоящие профессионалы и достойные люди.

«Для меня он стал примером мудрости и силы духа. Его труд — яркое доказательство силы учительского слова и личного примера. Именно благодаря таким педагогам профессия учителя по праву считается одной из самых уважаемых и значимых», — отметил руководитель района.