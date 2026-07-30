Юноши и девушки изучают основы службы в ВДВ в парке «Патриот» под Уфой

Четвертый год подряд Уфа и республика отметит День ВДВ в парке «Патриот». И это не однодневное празднование. Это цикл мероприятий, где происходит что-то новое. Как поделился с агентством «Башинформ» заместитель генерального директора парка «Патриот» Никита Рекрут, в этом году перед 96-й годовщиной образования воздушно-десантных войск организовали профильную смену для школьников 14-17 лет.
«У нас находятся юноши и девушки со всей республики. Они познают основы службы в ВДВ — это и тактика, и медицина, и химико-биологическая защита, инженерия, топография. И, конечно же, ребятам больше всего нравятся специальные дисциплины: прыжок с парашютной вышки, обкатка танка и стрельба из боевого оружия на территории инженерно-саперной бригады. Признаюсь, что смена непростая, но дети сами выбрали ее и получат за это награду. По итогам пройдут соревнования, где определят лучших», — рассказал собеседник агентства.
Участники смены не только узнают основы службы в ВДВ, но и ее историю. Детям рассказывают о выдающихся жителях Башкирии, которые принимали участие в составе войск в различных конфликтах и показали себя как герои. И все это заканчивается большим празднованием Дня ВДВ 2 августа.
«В прошлом году мы открывали памятник Максиму Серафимову. В этот раз наши друзья-десантники помогают установить новые тренажеры воздушно-десантного комплекса. Увеличится количество тренажеров, где отрабатывается подготовка десантирования парашютным способом из самолетов и вертолетов, и десантирование посадочным способом», — поделился Никита Рекрут.
Помимо этого участников праздника ждет прохождение трассы «Гонка героев», запланированы показательные выступления, прыжки парашютистов аэроклуба (если позволит погода) и различные активности в виде стрельбы из пневматического пистолета, винтовки.
Традиционным гостем парка «Патриот» выступает Глава Башкирии Радий Хабиров, который благодарит воинов в голубых беретах за службу и за мужество.
«Наша задача — сказать воинам и ветеранам в голубых беретах спасибо за все, что они сделали и продолжают делать для Отечества. А еще — показать их близким, что отцы, сыновья, мужья, братья — настоящие герои, опора нашей страны. Пример того, как нужно жить и любить свою Родину», — говорил ранее руководитель региона на праздновании Дня ВДВ.
Ранее «Башинформ» публиковал программу празднования Дня воздушно-десантных войск в 2026 году.
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