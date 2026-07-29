Четверг, 30 Июля 2026
Уфа
+22 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
10:05 (UTC+5), 29 Июля 2026

В парке «Патриот» под Уфой отметят День ВДВ

Ожидаются показательные выступления пилотажной группы «Первушино», десантников и парашютистов.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

День Воздушно-десантных войск 2 августа отметят в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в селе Алкино-2 Чишминского района. Утром пройдут церемонии возложения цветов - в 10:00 в парке «Победы» и в 11:30 в парке «Волна» в Уфе.

Празднование в парке «Патриот» начнется с экстремального забега «Гонка героев». С 10:30 в парке откроются интерактивные и выставочные площадки, а также запланированы выступления творческих коллективов республики (0+).

В 11:00 состоится награждение победителей конкурса детских рисунков «Мой папа – десантник» (0+).

Официальная часть мероприятия стартует в 12:30, после чего в 13:00 пройдут показательные выступления десантников, пилотажной группы «Первушино» и парашютистов (0+).

Ранее десантники Башкирии рассказали о значимости празднования Дня ВДВ.

0+

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru