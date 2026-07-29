В парке «Патриот» под Уфой отметят День ВДВ

День Воздушно-десантных войск 2 августа отметят в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в селе Алкино-2 Чишминского района. Утром пройдут церемонии возложения цветов - в 10:00 в парке «Победы» и в 11:30 в парке «Волна» в Уфе.
Празднование в парке «Патриот» начнется с экстремального забега «Гонка героев». С 10:30 в парке откроются интерактивные и выставочные площадки, а также запланированы выступления творческих коллективов республики (0+).
В 11:00 состоится награждение победителей конкурса детских рисунков «Мой папа – десантник» (0+).
Официальная часть мероприятия стартует в 12:30, после чего в 13:00 пройдут показательные выступления десантников, пилотажной группы «Первушино» и парашютистов (0+).
Ранее десантники Башкирии рассказали о значимости празднования Дня ВДВ.
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