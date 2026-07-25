Студенты из Башкирии и регионов ПФО набираются опыта в медицине

Бойцы студенческих медицинских отрядов «Разряд» и «Маяк Разума» из штаба студенческих отрядов БГМУ, а также студенты Бирского медицинского колледжа приступили к участию в Межрегиональном сводном студенческом проекте «Менталь». Его организовали на базе Республиканской клинической психиатрической больницы в поселке Базилевка). Вера Судницына выступает куратором проекта и успевает совмещать это с должностью куратора медицинского направления Башкортостанского регионального отделения Российских студенческих отрядов, учиться в медвузе и работать.
По словам собеседника агентства «Башинформ», в БГМУ есть три направления студенческих отрядов: медицинское, педагогическое и отряды проводников. Вера выбрала медицину, поскольку до этого сама состояла в медицинском отряде на территории студенческих отрядов Пермского края. Сначала в отряде «Древо жизни», а затем в отряде «Кислород», который с ребятами создали на базе Чайковского медицинского колледжа Пермского края.
«Медицину я выбрала с детства. Она меня очень привлекала. Моя первая целина была в 2022 году на территории детского оздоровительного лагеря „Морская волна“, где у вожатых проходит свой Всероссийский проект „Дельфин“. Там я работала в качестве младшей медсестры в медсанчасти в составе „Древо жизни“. Также с нами были студенты и из Беларуси», — поделилась будущий врач.
Последующие годы Вера также провела трудовое лето в составе студенческих отрядов Башкортостана в качестве медицинской сестры в рамках работы Всероссийского студенческого медицинского проекта «Призвание». Через год приступила к работе на Окружном студенческом медицинском проекте «Менталь» в качестве командира на должности медицинской сестры инфекционного психического отделения.
«Психиатрия как направление медицинской науки и практики характеризуется особой спецификой: она требует не только глубокой профессиональной подготовки, но и развитых коммуникативных и этических компетенций. Поэтому опыт, полученный на проекте очень полезный для дальнейшей профессиональной работы. Сейчас у меня проходит моя четвёртая целина на Межрегиональном сводном студенческом проекте „Менталь“ в качестве командира проекта и куратора меднаправления. Работаю также в инфекционном психиатрическом отделении в качестве медицинской сестры», — делится Вера Судницына.
В 2025 году проект «Менталь» получил статус окружного проекта Приволжского федерального округа. В нем могли принять участие студенты Российских студенческих отрядов не только из Башкирии, но и из других регионов ПФО. В 2026 году проект был официально запущен вновь в рамках третьего трудового семестра, но уже в статусе межрегионального. В течение летнего трудового сезона, студенты и ординаторы будут набираться профессионального опыта в должностях младшего и среднего медперсонала под руководством квалифицированных наставников учреждения.
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