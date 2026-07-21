В условиях жесткого цейтнота: как студенты из Башкирии покорили «Пулково»

Масштабный транспортный узел стал для студентов из республики не только местом работы, но и площадкой для получения редких профессиональных компетенций. Мастер отряда Камила Гатиатуллина призналась «Башинформу», что работа в контакт-центре воздушной гавани обернулась для нее уникальным опытом труда в условиях скорости и жесткого цейтнота. В обязанности студентки входило оперативное консультирование путешественников по вопросам расписания рейсов и навигации по терминалу, где голос становится главным инструментом решения нестандартных ситуаций. Также Камиле приходилось решать специфические задачи транспортной логистики.

Бойцы студотряда «Черная акула» прошли жесткий конкурсный отбор для работы на знаковом объекте — в аэропорту Пулково. Проект «Взлетная полоса» традиционно считается одним из самых престижных для сервисных направлений студотрядов, поскольку требует от участников особой ответственности и стрессоустойчивости. В этом сезоне география работ для бойцов значительно расширилась. Если ранее отряд был задействован в сфере гостеприимства и общепита, то сейчас ключевая задача — обеспечение бесперебойной работы аэропорта как единого механизма. Студенты задействованы как во взаимодействии со сложной наземной техникой, так и в прямом общении с тысячами пассажиров.

Администрация аэропорта «Пулково» отметила высокий уровень подготовки студентов. По словам представителей принимающей стороны, новичков встретили максимально доброжелательно: наставники из числа постоянных сотрудников помогали адаптироваться на местах, детально знакомили со спецификой внутренних процессов и оказывали всестороннюю поддержку.

«Черная акула» работает под патронажем студенческих отрядов Башкортостана. Работник штаба и куратор направления находятся на круглосуточной связи с бойцами, оперативно решая организационные и бытовые вопросы, что позволяет ребятам чувствовать надежную поддержку даже за тысячи километров от дома.

По итогам смены студенты планируют привезти домой не только финансовое вознаграждение, но и колоссальный практический опыт. В планах бойцов — закрыть текущий сезон без нареканий и в будущем попробовать свои силы на других сервисных проектах с принципиально иной технической спецификой.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что студенты из Башкирии вносят свой вклад в строительство атомного флота России.