Как в Башкирии спастись от зноя и не рисковать жизнью на воде

Впереди выходные и многие жители традиционно отправятся к водоёмам, чтобы спастись от зноя. Однако в погоне за прохладой нельзя забывать о собственной безопасности и особенно детей.

Одна из самых распространённых и опасных ошибок — это использование маленькими купальщиками надувных нарукавников или кругов вместо полноценного спасательного жилета. Спасатели предупреждают о том, что такие приспособления не являются средствами спасения. Круг, нарукавники или матрас могут позволить удержаться на воде, но на водоёме они легко могут проколоться любым острым предметом. Кроме того, у надувных изделий есть проклеенные швы, которые под воздействием солнечных лучей могут рассохнуться и разойтись. По сути, эти вещи дают иллюзию безопасности, отмечают спасатели.

Единственное средство, которое действительно может спасти жизнь на воде, это спасательный жилет. Однако его важно правильно выбрать и подогнать под себя.

Прежде всего, жилет нужно подбирать строго по размеру. Он должен плотно прилегать к телу, надёжно фиксироваться и не соскальзывать. Слишком маленький жилет будет затруднять движения, а слишком большой в экстремальной ситуации может слететь.

Также необходимо учитывать вес и телосложение человека. Спасательные жилеты делятся на детские и взрослые, то есть до 35 кг и выше этого значения соответственно.

Чтобы проверить, правильно ли подобран жилет для ребёнка, нужно надеть его, полностью застегнуть, просунуть руки под плечи и попытаться поднять ребёнка. Если жилет закрыл уши или нос, значит, размер слишком велик и нужен поменьше. Не менее важно проверить надёжность фиксации, все ремни и застёжки должны быть исправны, жилет не должен натирать шею, плечи и подмышки, а после затягивания боковых строп он не должен сползать вверх.

Специалисты МЧС напоминают об основных правилах поведения на воде. Купаться следует только в официально разрешённых местах, где дно обследовано и дежурят спасатели. Ни в коем случае нельзя оставлять детей у воды без присмотра, даже если ребёнок умеет плавать или находится в жилете.

Взрослым категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, возлияния бывают одними из главных причин гибели на воде. Не стоит заплывать за буйки и нырять в незнакомых местах. По возможности лучше плавать в паре, особенно в незнакомых местах или при длительных заплывах.

Помимо безопасности на воде, важно помнить об общих мерах предосторожности в условиях аномального зноя. Рекомендуется ограничить пребывание на солнце, особенно с 11:00 до 17:00, когда солнечная активность максимальна.

Одежда должна быть лёгкой, светлой и из натуральных тканей, головной убор обязателен. Пить нужно больше воды, до трёх литров в день, даже если не чувствуется жажды. При этом лучше отказаться от алкоголя, кофе и сладких газированных напитков, которые обезвоживают организм.

Добавим, в Уфе коммунальные службы во время жары перешли на усиленный режим. Одной из ключевых мер стала регулярная поливка проезжих частей и тротуаров.