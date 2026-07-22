В Уфе коммунальщики вышли на спасение города от зноя

В столице Башкирии в разгар аномальной жары коммунальные службы перешли на усиленный режим. Одной из ключевых мер стала регулярная поливка проезжих частей и тротуаров. Простая, на первый взгляд, работа поливальных машин приносит городу большую пользу, защищая одновременно дорожное покрытие, воздух и здоровье горожан.

Прежде всего, увлажнение асфальта помогает снизить его температуру, которая под прямыми солнечными лучами и интенсивным движением может достигать критических значений. Регулярный полив предотвращает деформацию и плавление дорожного полотна, а также образование опасной колеи, которая возникает из-за размягчённого битума. Особенно эти углубления были заметны на улице Заки Валиди. Сейчас там свежеуложенный асфальт, которому тоже угрожают жаркие лучи.

Особого внимания заслуживает метод аквааэрации, который уфимские коммунальщики применяют при температуре выше 30 градусов. Поливомоечные машины направляют струи воды не только на дорогу, но и вверх, благодаря чему охлаждается не только раскалённый асфальт, но и приземный слой воздуха, что заметно снижает общий температурный фон. Как сообщили «Башинформу» очевидцы, сегодня, например, на улице Ленина, жители и гости города не разбегались от струи воды, а наоборот старались оказаться под ней, радовались влаге.