Комфортная среда. Как Башкирия преобразит общественные пространства

В планах второго этапа – продолжить замену покрытия, добавить цветники, места для отдыха, МАФы и безопасные переходы. По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках синхронизации за счёт экономии средств будут также благоустроены прилегающие территории по улице Дзержинского с обновлением покрытия, озеленением и установкой новых МАФ.

По данным министерства ЖКХ РБ, все работы по трём объекта планируется завершить в октябре текущего года, риски срыва сроков завершения объектов нет.

Новый этап

В 2025 году по итогам X Всероссийского конкурса признаны победителями пять проектов: города Октябрьский, Дюртюли, рабочий поселок Чишмы, село Верхнеяркеево Илишевского района и село Кушнаренково. Общий объём финансирования составляет более 900 млн рублей, из федерального бюджета привлечено 436 млн рублей.

«Все проекты разные, интересные, детали продуманы профессиональными архитекторами и проектировщиками, а самое главное – все они обсуждались и были согласованы с жителями», - сообщила Ирина Голованова.

Сейчас по всем объектам заключены контракты и ведутся работы. В городе Октябрьском благоустраивают три смежных пространства: перед музыкальным колледжем: пешеходная зона и светомузыкальный фонтан, за колледжем появится крытая сцена и амфитеатр для концертов и кинопоказов, а также в парке имени Гагарина: комфортные тропинки, зоны тихого отдыха и «Музыкальная аллея» с антивандальными инструментами.

Выполнен демонтаж, ведутся работы по инженерным системам фонтана, освещению, видеонаблюдению и укладке плитки. Готовность объекта составляет 31%.

В Дюртюлях в рамках проекта «Иванаевский сад. Ростки будущего» обустроят пространство вокруг прудов со спортивным маршрутом к роднику и восстановят фрагмент сада. Выполнены расчистка и планировка, ведутся работы по устройству дорожек и освещению. Готовность объекта – 31%. Для города это уже третий проект, реализуемый в рамках конкурса.

Дело за малым

В 2025 году минстрой России расширил круг участников конкурса, допустив для участия опорные населённые пункты. Это решение открыло новые возможности для малых территорий, которые ранее не могли претендовать на федеральную поддержку. Благодаря этому победителями стали рабочий посёлок Чишмы (Чишминский район) и село Верхнеяркеево (Илишевский район).

Проект «Чишмы – родник дружбы» предусматривает благоустройство проспекта Дружбы с пешеходной зоной, велодорожкой и местами для отдыха, детской площадкой, а также создание «сухого» фонтана на центральной площади. Выполнена укладка тротуарной плитки, ведутся монтаж освещения и устройство оснований под павильон. Готовность объекта – 25%.

В селе Верхнеяркеево в рамках проекта «Связующие нити центра Верхнеяркеево» обустроят пешеходные зоны с местами для отдыха, малыми архитектурными формами, «сухим» фонтаном и скейт-парком. Ведутся работы по устройству оснований под асфальт и брусчатку, начата укладка тротуарной плитки и прокладка инженерных систем фонтана. Готовность – 32%.

В селе Кушнаренково по проекту «Тропа Топорниных» восстанавливают историческую территорию, создавая многофункциональное пространство. Появятся прогулочные аллеи, зоны тихого отдыха, площадки для общения, арт-объекты, МАФы, детская площадка и информационные стенды о семье Топорниных для знакомства с историей села.

Завершаются демонтажные работы и устройство оснований под брусчатку. Готовность объекта составляет 21%.

Для контроля за ходом выполнения работ на всех объектах установлены камеры видеонаблюдения с онлайн-трансляцией. Реализацию проектов-победителей Х Всероссийского конкурса завершат в 2027 году.

«В этом году на данный конкурс наша республика направила еще 12 проектов, - уточнила Ирина Голованова. Подвести итоги и определить победителей планируют в августе. Ждём результатов, держим кулачки!»