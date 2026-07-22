Комфортная среда. Как Башкирия преобразит общественные пространства

В этом году в Башкирии по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», выполнят 152 проекта благоустройства. В городах будет реализовано 65 проектов, а в сельской местности – 87.
«Важно, что мы не просто благоустраиваем парки, скверы, набережные, меняем плитку и ставим скамейки – мы перезапускаем территории, превращаем их в действительно интересные места, которые хочется открывать для себя, в которых приятно находиться», – отметил Глава республики Радий Хабиров.
Напомним, выбор объектов благоустройства проходит в рамках всероссийского онлайн-голосования. С каждым годом жители Башкирии показывают всё большую активность при выборе общественных пространств. В первом онлайн-голосовании, проведённом в 2021 году, приняли участие 387 тысяч жителей республики, в 2022 году – более 560 тысяч человек, в 2023 году – 760 тысяч человек, в 2024 году – почти 1 миллион человек, в 2025 году – более 770 тысяч жителей республики. В этом году уже за первые сутки с начала голосования 70 тысяч жителей республики успели отдать свой голос за проекты, которые, как они считают, должны быть благоустроены.
«Всероссийское голосование уже стало доброй традицией для Башкирии, которая объединяет всех жителей, – заявила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова. - Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в республике с 2019 года благоустроили 976 общественных территорий. Эта инициатива особенно значима для республики, поскольку позволяет преобразить населённые пункты с учётом исторических особенностей и мнения самих жителей».
Конкурс лучших
Наша республика уверенно заявляет о себе и в другом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2024 году по итогам IX Всероссийского конкурса победителями были признаны пять городов республики: Нефтекамск, Благовещенск, Белебей, Салават, Учалы.
В 2025 году успешно завершены проекты благоустройства в Нефтекамске и Благовещенске. На второй этап благоустройства в Белебее, Учалах и Салавате из республиканского бюджета в этом году выделено 159 млн рублей. Федеральные средства за прошлый год освоены полностью.
В Белебее основные работы выполнены: уложена тротуарная плитка, обустроены велодорожка и сухой фонтан, смонтировано освещение. В планах на текущий год – установить скамейки, качели, детское игровое оборудование и навигационные стенды.
В парке культуры и отдыха города Учалы по проекту «Путь Урал-батыра» создан спортивный кластер с памп-треком, скейт-парком и площадкой, а также павильон проката коньков. Обновлены дорожки, установлены парковая мебель и круглогодичная горка для тюбингов в виде быка. Продолжаются работы над детской площадкой «Морские дивы», реставрацией сцены «Луна», освещением и озеленением.
В Салавате по проекту «Салават: семь сновидений сквозь явь» благоустроена улица Первомайская: от площади у Краеведческого музея до улицы Ленина. Здесь обустроены пешеходные дорожки, места для тихого отдыха и велодорожка, а на городской площади уложена брусчатка вместо асфальта. Торжественное открытие состоялось в ноябре прошлого года.
В планах второго этапа – продолжить замену покрытия, добавить цветники, места для отдыха, МАФы и безопасные переходы. По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках синхронизации за счёт экономии средств будут также благоустроены прилегающие территории по улице Дзержинского с обновлением покрытия, озеленением и установкой новых МАФ.
По данным министерства ЖКХ РБ, все работы по трём объекта планируется завершить в октябре текущего года, риски срыва сроков завершения объектов нет.
Новый этап
В 2025 году по итогам X Всероссийского конкурса признаны победителями пять проектов: города Октябрьский, Дюртюли, рабочий поселок Чишмы, село Верхнеяркеево Илишевского района и село Кушнаренково. Общий объём финансирования составляет более 900 млн рублей, из федерального бюджета привлечено 436 млн рублей.
«Все проекты разные, интересные, детали продуманы профессиональными архитекторами и проектировщиками, а самое главное – все они обсуждались и были согласованы с жителями», - сообщила Ирина Голованова.
Сейчас по всем объектам заключены контракты и ведутся работы. В городе Октябрьском благоустраивают три смежных пространства: перед музыкальным колледжем: пешеходная зона и светомузыкальный фонтан, за колледжем появится крытая сцена и амфитеатр для концертов и кинопоказов, а также в парке имени Гагарина: комфортные тропинки, зоны тихого отдыха и «Музыкальная аллея» с антивандальными инструментами.
Выполнен демонтаж, ведутся работы по инженерным системам фонтана, освещению, видеонаблюдению и укладке плитки. Готовность объекта составляет 31%.
В Дюртюлях в рамках проекта «Иванаевский сад. Ростки будущего» обустроят пространство вокруг прудов со спортивным маршрутом к роднику и восстановят фрагмент сада. Выполнены расчистка и планировка, ведутся работы по устройству дорожек и освещению. Готовность объекта – 31%. Для города это уже третий проект, реализуемый в рамках конкурса.
Дело за малым
В 2025 году минстрой России расширил круг участников конкурса, допустив для участия опорные населённые пункты. Это решение открыло новые возможности для малых территорий, которые ранее не могли претендовать на федеральную поддержку. Благодаря этому победителями стали рабочий посёлок Чишмы (Чишминский район) и село Верхнеяркеево (Илишевский район).
Проект «Чишмы – родник дружбы» предусматривает благоустройство проспекта Дружбы с пешеходной зоной, велодорожкой и местами для отдыха, детской площадкой, а также создание «сухого» фонтана на центральной площади. Выполнена укладка тротуарной плитки, ведутся монтаж освещения и устройство оснований под павильон. Готовность объекта – 25%.
В селе Верхнеяркеево в рамках проекта «Связующие нити центра Верхнеяркеево» обустроят пешеходные зоны с местами для отдыха, малыми архитектурными формами, «сухим» фонтаном и скейт-парком. Ведутся работы по устройству оснований под асфальт и брусчатку, начата укладка тротуарной плитки и прокладка инженерных систем фонтана. Готовность – 32%.
В селе Кушнаренково по проекту «Тропа Топорниных» восстанавливают историческую территорию, создавая многофункциональное пространство. Появятся прогулочные аллеи, зоны тихого отдыха, площадки для общения, арт-объекты, МАФы, детская площадка и информационные стенды о семье Топорниных для знакомства с историей села.
Завершаются демонтажные работы и устройство оснований под брусчатку. Готовность объекта составляет 21%.
Для контроля за ходом выполнения работ на всех объектах установлены камеры видеонаблюдения с онлайн-трансляцией. Реализацию проектов-победителей Х Всероссийского конкурса завершат в 2027 году.
«В этом году на данный конкурс наша республика направила еще 12 проектов, - уточнила Ирина Голованова. Подвести итоги и определить победителей планируют в августе. Ждём результатов, держим кулачки!»
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