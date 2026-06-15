Башкирия подала 12 заявок на всероссийский конкурс благоустройства

На совещании, в частности, рассмотрели заявки, которые республика направила на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, а также ход реализации ранее поддержанных минстроем России проектов благоустройства.

Для участия в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», республика направила 12 заявок. Восемь из них подаются впервые.Ещё четыре заявки, подготовленные ранее, направили повторно после их существенной доработки по замечаниям минстроя России и экспертов.

В случае одобрения всех заявок общая сумма средств, привлечённых из федерального бюджета может превысить 1 млрд рублей, при этом порядка 500 млн рублей потребуется для софинансирования из регионального бюджета.

Важно, что все проекты синхронизированы с другими федеральными и региональными программами в сфере строительства, ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства. Совокупный эффект от реализации каждого из них может достичь нескольких миллиардов рублей.

Подвести итоги Всероссийского конкурса и определить победителей планируют в августе 2026 года.

«Важно приводить в порядок центральные площади, – сказал Радий Хабиров. – Они сразу становятся точкой роста, тянут за собой и развитие прилегающих территорий».

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.