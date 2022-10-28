Выходные с геологом: проект ученого из Уфы представлен на премию «За верность науке - 2022»

Просветительский проект уфимского ученого, кандидата геолого-минералогических наук Фаниза Ардисламова вошел в шорт-лист всероссийской премии «За верность науке», которая вручается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых. Проект «Выходные с геологом» активно реализуется уже 4 года и стал популярен среди детей и молодежи. За это время участниками познавательных экскурсий, рассказывающих о башкирском геотуризме и геопарках, семейных путешествиях и туристических объектах Южного Урала, стали более 2000 человек. Подробности – в материале «Башинформа».

По словам Фаниза Ардисламова, идея проекта зародилась еще лет 10 назад. Возвращаясь из командировок, он делал фотоотчёты, размещал их в соцсетях, на интернет-форумах для туристов. Ездил с друзьями на шиханы, рассказывал им об уникальных природных объектах. Все это вызывало неизменный интерес у слушателей и читателей.

«Со временем появилась идея по выходным проводить экскурсии для семей с детьми, рассказывать об уникальных геологических объектах Южного Урала. Стоит приглядеться и ничем не примечательный камень под ногами может оказаться моллюском, которому миллионы лет, или осколком зуба мамонта», - рассказал «Башинформу» геолог.

Во время экскурсии Фаниз Ардисламов проводит для ребят и их родителей познавательную лекцию, а потом они вместе отправляются на поиск окаменелостей и устраивают небольшую экскурсию по красивым природным уголкам республики. Это может быть подъём на Торатау или Юрактау, прогулка у озера Сарва или у Красного Ключа и другое.

«Ребята с интересом копошатся в земле, радуются находкам, показывают их родителям. Обязательно говорю, как следует вести себя на природе, что нельзя мусорить, всегда помним о технике безопасности. Отзывы о поездках положительные, никто ведь не предлагает подобный формат. Дети, прощаясь, говорят, что хотят стать геологами, им порой удаётся обнаружить очень интересные экземпляры окаменелостей, мы находили акулий зуб, часто попадаются красивые окаменелые раковины. Люди без помощи специалиста просто не замечают, как много интересного находится в земле, причем для этого не нужно далеко ехать. Любопытные находки встречаются и в пределах Уфы, на берегах рек часто попадаются зубы или кости мамонта, шерстистого носорога, многие просто не знают, что это такое. Встречаются у нас различные минералы, например, кристаллы гипса. В разгар пандемии проводил своеобразные уроки для школьников дистанционно, по видеосвязи», - пояснил Фаниз Ардисламов.

За плечами Фаниза Ардисламова большой опыт популяризации науки, он является научным сотрудником геопарка «Торатау», неоднократно организовывал всероссийские молодежные геологические конференции, автор более 50 статей в научных и информационных изданиях, активный участник теле- и радиопередач. При его участии были подготовлены заявки на включение геопарков «Янган-Тау» и «Торатау» в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Ученый является членом Русского географического общества, лауреатом премий Российского геологического общества и Роснедр в области науки и инновационных технологий в геологическом изучении недр России и обладателем 3 места во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» (номинация «Лучший культурно-познавательный маршрут»).

Проект Фаниза Ардисламова представлен в номинации «Наука — это модно». Имена лауреатов и дипломантов всероссийской премии «За верность науке» станут известны на торжественной церемонии награждения, запланированной на конец ноября.

В этом году по 14 номинациям премии поступило рекордное число заявок - более тысячи из 75 регионов страны. Премия вручается в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий и призвана популяризировать отечественную науку, привлечь молодежь к исследовательской деятельности, повысить престиж научной карьеры, что в результате приведет к укреплению научно-технологического суверенитета России.