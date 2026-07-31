Башкирия вошла в лидеры по социально-экономической устойчивости

Эксперты оценивали эффективность экономических мер, динамику развития субъектов, влияние внешних факторов, связанных со спецоперацией, существующие риски и перспективы.

Республика набрала в федеральном рейтинге 8,5 балла — выше располагаются только Москва и Санкт-Петербург. Авторы доклада отмечают, что Башкирия сохраняет устойчивость даже в непростых экономических условиях, несмотря на высокую ключевую ставку, снижение прибыли бизнеса и растущую нагрузку на бюджеты.

Среди главных достижений региона названы индекс промышленного производства на уровне 106,7% за первое полугодие, четвертое место среди крупнейших промышленных субъектов РФ, третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив, первое место в Национальном рейтинге дронификации, а также лидерство в Приволжском федеральном округе по темпам роста инвестиций за последние семь лет. Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме Башкортостан заключил 35 соглашений на общую сумму 112 млрд рублей.

Старший научный сотрудник Академии наук РБ, член Общественной палаты РБ Александр Кобыскан считает, что попадание республики в тройку лидеров стало закономерным итогом эффективной работы управленческой команды Главы Башкирии Радия Хабирова.

«Это объективный результат жёсткого стресс-теста, который регион прошёл в первой половине 2026 года на фоне высокой ключевой ставки, падения корпоративной прибыли и логистических сбоев. Ключевым фактором здесь стало качество управленческих решений — оперативное купирование последствий атак БПЛА и перераспределения топливных потоков позволило избежать паралича экономики и сельхозсезона, а продолжение строительства трёх новых школ и анонс четвёртой сыграли роль социального стабилизатора», — прокомментировал Кобыскан в беседе с ИА «Башинформ».

Он добавил, что во втором полугодии республике предстоит удержать достигнутый темп, диверсифицировать экономику, снижая зависимость от нефтяной конъюнктуры, и не допустить, чтобы эффект высокой ставки ударил по инвестиционной активности.

«Но сам факт признания республики надёжным регионом страны уже свидетельствует о том, что управленческая команда Радия Хабирова придерживается верной стратегии, и теперь главная задача — закрепить этот успех через модернизацию инфраструктуры и новые инвестпроекты», — подчеркнул Кобыскан.

Отдельно эксперты ЦРРП отметили модель управления, действующую в республике. Эффективное распределение полномочий между Главой РБ и премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым названо одним из успешных примеров организации работы органов власти.

При этом Башкортостан не только сохраняет выполнение социальных обязательств, но и продолжает вкладывать средства в развитие. В республике модернизируются дороги, транспорт и коммунальная инфраструктура, строятся школы и другие социальные объекты.

По прогнозу ЦРРП, в ближайшие годы разрыв между регионами-лидерами и остальными субъектами будет увеличиваться. В свою очередь Башкортостан, благодаря сильной промышленности, высокой инвестиционной активности и развитию современных технологий, вошел в число регионов, которые смогут укрепить свои позиции.

О том, как Башкирия «кует» промышленно-технологический щит РФ, читайте здесь.