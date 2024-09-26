Точка отсчета. С какими достижениями Башкирия входит в новую пятилетку

Глава Башкирии Радий Хабиров, вступая в должность, озвучил планы развития республики до 2030 года. Основной задачей он назвал достижение национальных целей страны, поставленных президентом Владимиром Путиным. Среди них – создание условий для долгой, здоровой жизни людей, формирование благоприятной комфортной среды, развитие экономики, науки и культуры, строительство современного комфортабельного жилья, достижение технологического суверенитета и др. О том, с какими результатами Башкирия пришла к новой пятилетке, чего предстоит достичь в ближайшие годы – в материале «Башинформа».

Жить долго, достойно и дома

Вступая в должность, Радий Хабиров обратился к жителям республики, рассказав о планах работы управленческой команды региона на ближайшие годы. Первое, на чем он акцентировал внимание – необходимость обеспечения продолжительной, насыщенной жизни людей в комфортной, благоприятной среде.

«Главное — это люди. Мы несём ответственность за жизнь, здоровье и благополучие каждого из более 4 млн жителей республики. За пять лет ожидаемая продолжительность жизни в республике выросла до рекордных 73,2 года, но мы должны жить до 78 лет. Это ключевой для нас показатель. При этом люди должны не просто доживать до таких лет, а жить активной насыщенной жизнью, с удовольствием. Как мы говорим — долго, достойно и дома», — отметил Радий Хабиров.

Одним из слагаемых достижения этой цели является повышение доступности медицинской помощи. За предыдущие 5 лет (2018-2023 годы) финансовое обеспечение здравоохранения в Башкирии выросло более чем в 1,5 раза. За последние 5 лет в республике построено 43 капитальных объекта здравоохранения общей площадью свыше 174 тыс. кв. м. В Башкирии, обладающей крупнейшей в стране сетью фельдшерско-акушерских пунктов, за этот период ввели в эксплуатацию 351 ФАП, это в 10 раз больше, чем с 2010 по 2018 год.

Уже известны планы модернизации отрасли на ближайшие годы. Так, в 2025 году планируется строительство детских поликлиник в Аскарово, Янауле, Благовещенске, Учалах, строительство поликлиники в Аскино, строительство нового корпуса поликлиники Бакалинской ЦРБ с теплым переходом к существующему корпусу, строительство хирургического корпуса Учалинской ЦГБ, приобретение и установка 131 модульного медучреждения. Стартовала первая в современной истории программа модернизации здравоохранения Уфы. В текущем году на нее направят 500 млн рублей, а начиная с 2025 года – по 1,5 млрд рублей ежегодно. 118 зданий поликлиник и медицинских учреждений капитально отремонтируют. И это только начало. Так, к 2030 году в Башкирии не должно остаться ни одного ветхого или аварийного фельдшерско-акушерского пункта.

Не менее важно для каждого жителя и социальное самочувствие. Об основных показателях социально-экономического развития Башкирии на недавнем совещании в правительстве рассказал руководитель Башкортостанстата Ильдар Загидуллин. По его данным, отмечается существенное снижение уровня безработицы – с 4,4% в 2019 году до 2,3% в 2023 году. В апреле-июне 2024 года этот показатель составил всего 1,5%, достигнув минимума за всю современную историю республики.

В то же время реальные доходы населения в прошлом году выросли на 4,9% по сравнению с 2022 годом. А в первом полугодии 2024 года среднедушевой доход составил 41 880,3 рубля в месяц, что на 8,6% выше, чем годом ранее. Если в 2023 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Башкирии составляла 56 974 рубля, то в первом полугодии текущего года она выросла на 18,7% – до 63 822,3 рубля. Рост доходов людей привел к увеличению покупательной способности. Об этом свидетельствует рост оборота розничной торговли. В 2023 году он достиг 1,278 трлн рублей (в 2019 году – 931, 5 млрд рублей).

«По абсолютному показателю оборота розничной торговли Башкирия стабильно входит в первую десятку регионов России и занимает второе место в Приволжском федеральном округе», – отметил Ильдар Загидуллин.