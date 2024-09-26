Точка отсчета. С какими достижениями Башкирия входит в новую пятилетку

Глава Башкирии Радий Хабиров, вступая в должность, озвучил планы развития республики до 2030 года. Основной задачей он назвал достижение национальных целей страны, поставленных президентом Владимиром Путиным. Среди них – создание условий для долгой, здоровой жизни людей, формирование благоприятной комфортной среды, развитие экономики, науки и культуры, строительство современного комфортабельного жилья, достижение технологического суверенитета и др. О том, с какими результатами Башкирия пришла к новой пятилетке, чего предстоит достичь в ближайшие годы – в материале «Башинформа».
Вступая в должность, Радий Хабиров обратился к жителям республики, рассказав о планах работы управленческой команды региона на ближайшие годы. Первое, на чем он акцентировал внимание – необходимость обеспечения продолжительной, насыщенной жизни людей в комфортной, благоприятной среде.
«Главное — это люди. Мы несём ответственность за жизнь, здоровье и благополучие каждого из более 4 млн жителей республики. За пять лет ожидаемая продолжительность жизни в республике выросла до рекордных 73,2 года, но мы должны жить до 78 лет. Это ключевой для нас показатель. При этом люди должны не просто доживать до таких лет, а жить активной насыщенной жизнью, с удовольствием. Как мы говорим — долго, достойно и дома», — отметил Радий Хабиров.
Одним из слагаемых достижения этой цели является повышение доступности медицинской помощи. За предыдущие 5 лет (2018-2023 годы) финансовое обеспечение здравоохранения в Башкирии выросло более чем в 1,5 раза. За последние 5 лет в республике построено 43 капитальных объекта здравоохранения общей площадью свыше 174 тыс. кв. м. В Башкирии, обладающей крупнейшей в стране сетью фельдшерско-акушерских пунктов, за этот период ввели в эксплуатацию 351 ФАП, это в 10 раз больше, чем с 2010 по 2018 год.
Уже известны планы модернизации отрасли на ближайшие годы. Так, в 2025 году планируется строительство детских поликлиник в Аскарово, Янауле, Благовещенске, Учалах, строительство поликлиники в Аскино, строительство нового корпуса поликлиники Бакалинской ЦРБ с теплым переходом к существующему корпусу, строительство хирургического корпуса Учалинской ЦГБ, приобретение и установка 131 модульного медучреждения. Стартовала первая в современной истории программа модернизации здравоохранения Уфы. В текущем году на нее направят 500 млн рублей, а начиная с 2025 года – по 1,5 млрд рублей ежегодно. 118 зданий поликлиник и медицинских учреждений капитально отремонтируют. И это только начало. Так, к 2030 году в Башкирии не должно остаться ни одного ветхого или аварийного фельдшерско-акушерского пункта.
Не менее важно для каждого жителя и социальное самочувствие. Об основных показателях социально-экономического развития Башкирии на недавнем совещании в правительстве рассказал руководитель Башкортостанстата Ильдар Загидуллин. По его данным, отмечается существенное снижение уровня безработицы – с 4,4% в 2019 году до 2,3% в 2023 году. В апреле-июне 2024 года этот показатель составил всего 1,5%, достигнув минимума за всю современную историю республики.
В то же время реальные доходы населения в прошлом году выросли на 4,9% по сравнению с 2022 годом. А в первом полугодии 2024 года среднедушевой доход составил 41 880,3 рубля в месяц, что на 8,6% выше, чем годом ранее. Если в 2023 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Башкирии составляла 56 974 рубля, то в первом полугодии текущего года она выросла на 18,7% – до 63 822,3 рубля. Рост доходов людей привел к увеличению покупательной способности. Об этом свидетельствует рост оборота розничной торговли. В 2023 году он достиг 1,278 трлн рублей (в 2019 году – 931, 5 млрд рублей).
«По абсолютному показателю оборота розничной торговли Башкирия стабильно входит в первую десятку регионов России и занимает второе место в Приволжском федеральном округе», – отметил Ильдар Загидуллин.
Промышленное производство в Башкирии в последние годы стабильно растет, причем темпами, превышающими среднероссийские. Как ранее рассказывал «Башинформ», в I полугодии 2024 года промышленное производство республики выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9%, по Российской Федерации – на 4,4%. Согласно статданным, за 7 месяцев (январь – июль 2024 года) положительная динамика сохраняется. За этот период рост промпроизводства в Башкирии составил в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом 5,1% (в среднем по России – 4,8%). Наибольшие темпы роста отмечаются в обрабатывающих производствах, в выпуске электрического оборудования, пищевых продуктов, бумаги и бумажных изделий, машин и оборудования, мебели, компьютеров, электронных и оптических изделий, прочих транспортных средств. Объем инвестиций в основной капитал также демонстрирует положительную динамику, в 1 полугодии он вырос на 26,6%.
По итогам 2023 года Башкирия заняла первое место среди российских регионов в рейтинге эффективности реализации промышленной политики. Ранее республика возглавляла этот рейтинг, формируемый минпромторгом, по итогам 2020 и 2021 годов. А результаты развития отрасли в 2022 году позволили региону занять в рейтинге третье место.
Ранее и. о. директора Института экономики, управления и бизнеса УУНиТ, доктор экономических наук Константин Гришин объяснил ИА «Башинформ» причины достижений республики.
«В Башкирии созданы все необходимые условия для развития промышленности. Не случайно наша республика на протяжении нескольких лет подряд демонстрирует положительную динамику роста промышленного производства, стабильно превышающую среднероссийские показатели. Результаты, которые демонстрирует Башкирия, показывают высокую эффективность системной работы, проводимой в этом направлении управленческой командой Радия Хабирова. Несмотря на санкционное давление, республика не стоит на месте, уверенно развивая экономический, промышленный потенциал», – считает Константин Гришин.
Экономист обращает внимание на то, что Башкирия успешно реализует передовые практики, которые становятся примерами для других регионов, занимает лидирующие позиции по числу промышленных кластеров, активно развивает кооперацию с другими российскими регионами и дружественными странами. Республика создает привлекательные условия для инвесторов, последовательно снижая бюрократическую нагрузку на бизнес, а Глава Башкирии напрямую взаимодействует с предприятиями в ходе тематических «Промышленных часов».
Радий Хабиров поручил правительству довести к 2030 году объём валового регионального продукта до 4 трлн рублей (с учетом потенциала экономики республики), обеспечить ежегодный рост промышленности не менее чем на 5%, а также довести объем инвестиций с нынешних 620 млрд рублей до 1,25 трлн рублей.
Наряду с промышленностью продолжает развиваться строительная отрасль. Благодаря системным мерам господдержки, Башкирии удалось достичь рекордного объема жилищного строительства, что способствует выполнению задачи по повышению доступности жилья, поставленной президентом.
Так, в 2023 году в Башкирии был установлен исторический максимум по объёму введённого жилья – 3,3 млн кв. м, что на 39,8% выше уровня 2019 года. По этому показателю республика стабильно занимает седьмое место среди регионов России и второе – в ПФО.
Несмотря на отмену льготной ипотеки, Башкирия не намерена отказываться от амбициозных планов достижения цели по вводу жилья, поставленной президентом – 4 млн кв. м ежегодно к 2030 году. Для этого в республике сформирован хороший задел. По состоянию на август 2024 года число строящихся жилых домов выросло на 60% к аналогичному прошлогоднему периоду: 138 застройщиков возводят 399 жилых многоквартирных домов общей площадью 3,235 млн кв. м, что на 19% больше прошлогоднего. На 12% (до 220) выросло количество разрешений на строительство, выданных органами местного самоуправления.
Еще одна задача, поставленная президентом Владимиром Путиным – к 2030 году довести количество городов с благоприятной для жизни средой до 80%. Башкирия достигла данного показателя уже по итогам 2023 года. Согласно индексу качества городской среды, опубликованному минстроем РФ, количество городов с благоприятной средой в республике – 81% или 17 из 21, тогда как в 2018 году их было всего 4. Глава Башкирии поручил обеспечить достижение 100% показателя для республики.
В планах Башкирии на ближайшую пятилетку – дальнейшее благоустройство общественных пространств, дворов, ремонт подъездов, строительство и ремонт дорог, в особенности межмуниципальных и местных.
«Не все они находятся в удовлетворительном состоянии, что вызывает справедливые нарекания людей, — сказал Радий Хабиров в ходе церемонии вступления в должность. — Для решения этой важной проблемы мы создали Фонд фонящих дорог. Сейчас в нём — около 4,5 млрд рублей. Поручаю обеспечить ежегодное увеличение этого Фонда на 1 млрд рублей, чтобы в 2030 году в нём было 9,5 млрд рублей».
В числе других приоритетных направлений – строительство и ремонт сельских домов культуры как главных центров творчества и общественной жизни на селе, укрепление базы спортивной отрасли, развитие системы образования. За пять лет необходимо завершить программу модернизации школ, принять участие в стартующей в следующем году по поручению президента страны программе капремонта детских садов, продолжить программу ремонта и оснащения колледжей. В ближайшие три года должен принять первых студентов Межвузовский студенческий кампус. В этом году будут сданы в эксплуатацию Геномный центр и «Школа-21». Радий Хабиров поручил правительству республики совместно с ректорами университетов принять активное участие в инициированной президентом страны федеральной программе капитального ремонта общежитий, обеспечить комфортные условия для проживания студентов всех вузов.
Выступая на совещании в правительстве, Ильдар Загидуллин отметил, что в Башкирии отмечается миграционный прирост населения. За 7 месяцев текущего года он составил более 2 тыс. человек. Башкирия становится все более привлекательным, комфортным для жизни регионом, ожидается, что реализация поставленных задач укрепит позиции республики в данном направлении.
«Будем и дальше укреплять позиции Башкортостана как одного из ведущих промышленных, научных, образовательных, культурных и спортивных центров нашей страны. Для этого у нас есть всё — природные ресурсы, многоотраслевая экономика, современная инфраструктура, высокие технологии и компетенции. А главное — люди, связывающие свою судьбу с будущим Башкортостана, видящие жизненные перспективы для своих детей и внуков здесь, на родной земле, стремящиеся вложить свой труд, знания, компетенции в процветание родного края, — заявил Радий Хабиров. — Мы уверенно смотрим вперёд, строим масштабные планы. Реализуем важные проекты и программы, которые сделают Башкортостан ещё более крепким и процветающим регионом. Дойдём до каждого дома, двора, подъезда, каждого человека. Убеждён — сообща мы обязательно решим все поставленные перед нами задачи».