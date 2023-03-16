Засуха, обмеление рек, смерчи: изменения климата, к которым должна привыкнуть Башкирия

Все чаще погода в Башкирии преподносит сюрпризы: резкие оттепели, засуха, ураганы и обмеление рек – эти природные явления стали почти обыденными. Между тем они - предвестники глобальных климатических изменений, которые неизбежно затронут все отрасли экономики страны. Повлиять на них человечество не в силах, однако к переменам климата можно адаптироваться, чтобы снизить ущерб и даже извлечь экономическую выгоду. С этой целью правительство России утвердило национальный план мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата. О том, к чему готовиться жителям республики – в материале «Башинформа».
По данным Росгидромета, климат в России становится все более теплым. С середины 1970-х годов средняя температура воздуха в нашей стране растет в среднем на 0,51°C каждое десятилетие, что в 2,8 раза выше общемировых темпов роста (0,18°C за 10 лет), а в арктической зоне потепление еще более существенное: +0,71°C за каждое десятилетие.
Одной из основных причин потепления ученые считают рост концентрации парниковых газов (углекислый газ, метан, фреоны, оксид азота и другие), которые образуются как по естественным причинам, так и в результате деятельности человека. В сравнении с доиндустриальной эпохой концентрация углекислого газа выросла на 46%, а метана – на 157%.
Детальный анализ изменений климата в 2022 году представил Росгидромет в третьем оценочном докладе «Об изменениях климата и их последствиях на территории РФ». В документе отмечается, что начиная с 1981 года каждое десятилетие в России теплее предыдущего. Растет продолжительность волн тепла, особенно летом, сократилось время залегания снежного покрова (в 1976-2020 годы на 1,17 дня за 10 лет), идет ускоренная деградация ледников Северного Кавказа. При этом увеличивается количество осадков, за исключением южных регионов, где, напротив, преобладает засуха. Изменения, прогнозируемые учеными к концу XXI века, кажутся невероятными: в зависимости от сценария развития событий площадь снежного покрова в России может сократиться на 9-32%, в арктических морях станет меньше льда, а площадь вечной мерзлоты уменьшится на 25-90%. Зимой потепление приведет к увеличению объемов снега в холодных регионах, а в менее холодных вместо него все чаще будут идти дожди. Таяние мерзлоты приведет к заболачиванию территорий, участятся торфяные пожары, на реках стоит ждать больших паводков или экстремального маловодья, пересохнут небольшие озера, участятся пожары и ураганы, шире распространятся насекомые-вредители. По оценкам специалистов, климатические изменения повлияют и на демографические процессы: к 2030 году они могут привести к росту смертности населения примерно на 0,1%. Специалисты считают, что погодные изменения приведут к росту травматизма, обострению хронических заболеваний, распространению инфекций, нервных и психических расстройств.
Как следует из доклада Росгидромета, изменения климата в ближайшем будущем (к 2030 году) негативно повлияют на рынок труда. Уже сегодня происходят потери рабочего времени, вызванные опасными природными явлениями и стихийными бедствиями. Их частота и масштабы будут увеличиваться. Экстремальная погода, например жара, заметно уменьшит производительность труда, умственного и физического. Этот процесс может усугубиться эпидемиями болезней, таких как COVID-19. Необходимость сокращения выбросов парниковых газов приведет к существенным сдвигам в экономике. В частности, сократится спрос на нефть, газ и уголь, что создаст риски для занятых в топливно-энергетическом секторе.
Специалисты оценили климатические риски для разных отраслей экономики ПФО, куда входит и Башкирия. Похоже, привычным явлением для региона станет засуха. Наибольшее влияние на добывающую промышленность могут оказать увеличение температуры воздуха и уменьшение осадков в теплый период года, что вызовет рост пожароопасности, а это – дополнительные риски для добычи нефти и газа. Жара создаст угрозу для эффективного охлаждения энергоблоков ТЭС из-за роста температуры охлаждающей воды. В сфере ЖКХ потепление зимой приведет к быстрому износу конструкций зданий, увеличению расходов на их содержание, а летом жильцы многоэтажек будут страдать от жары.
Снижение водности рек приведет к их дальнейшему обмелению и негативно повлияет на судоходство. Ранее «Башинформ» сообщал, что в последние годы были зафиксированы экстремально низкие показатели уровни рек (в частности, Белой) за 140 лет наблюдений. По мнению профессора кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии Уфимского университета науки и технологий Ауфара Гареева, в 2023 году большой воды тоже не будет.
«В этом году снега выпало немного меньше нормы, это говорит о том, что большого паводка не будет, маловодье, установившееся в последние годы, продолжится. В ближайшие годы летние засухи будут чередоваться с относительно благоприятными периодами, такими, как в прошлом году, когда республика получила хороший урожай», - рассказал «Башинформу» профессор Гареев.
Однако специалисты Росгидромета находят в потеплении и плюсы. Рост зимних температур благоприятно отразится на озимых культурах, а они дают примерно половину валового сбора зерновых. Увеличение числа солнечных дней даст новые перспективы для развития солнечных электростанций, сократится продолжительность отопительного сезона. Кстати, Башкирия, наряду с некоторыми районами Оренбургской области, имеет хорошие перспективы в развитии возобновляемой энергетики. На этой территории действует более 15 солнечных электростанций.
Вне зависимости от нашего желания, к глобальным климатическим переменам придется приспособиться. Именно с этой целью правительство России утвердило национальный план мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата (первый был подготовительным). Среди мероприятий – выявление наиболее результативных российских и международных практик, анализ возможного ущерба, который могут принести климатические изменения. По мнению Ауфара Гареева, этот вопрос требует серьезного изучения на республиканском уровне, проведения специальных исследований, поскольку изменения климата могут нанести серьезный ущерб экономике региона.
В докладе Росгидромета уже предложены общие рекомендации по возможной адаптации к климатическим изменениям. Так, для предотвращения деградации почв из-за засухи рекомендуется посадка лесов и введение систем прогнозирования засухи. В сельском хозяйстве рекомендуется широкое внедрение влагосберегающих технологий (снегозадержание, ранние сроки сева и другие), расширение посевов засухоустойчивых и озимых культур, расширение орошаемых площадей. Необходимы постоянный мониторинг сельхозвредителей, обработка полей инсектицидами.
Для безопасной работы транспорта потребуется устройство средств снегозащиты для борьбы с заносами, на водных путях – обеспечение судоходных глубин. В сфере энергетики – необходимо повышение надежности линий электропередачи, для предотвращения возможных аварий, например из-за смерчей (здесь Башкирия также в зоне риска).
Одной из первоочередных задач ученые называют модернизацию систем теплоснабжения, что позволит снизить потребление энергии в холодный сезон более чем на 15%. Для поддержания оптимального микроклимата в помещениях необходимо повышение уровня инженерного обеспечения зданий. Избежать перебоев с водоснабжением должна оптимизация потребления воды. В целом России рекомендуется отдавать приоритет инвестициям в основной капитал, развитию перерабатывающих отраслей и «экономики знаний» (науки, образования, здравоохранения, культуры).
В Башкирии уже ведется работа по изучению климатических изменений. Одним из перспективных проектов является создание карбонового полигона, о чем ранее рассказывал «Башинформ». В 2021 году республика вошла в число пилотных регионов по созданию таких полигонов. Предполагается, что это положительно скажется на экологической обстановке, будет способствовать развитию научно-исследовательской деятельности.