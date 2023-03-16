Засуха, обмеление рек, смерчи: изменения климата, к которым должна привыкнуть Башкирия

Все чаще погода в Башкирии преподносит сюрпризы: резкие оттепели, засуха, ураганы и обмеление рек – эти природные явления стали почти обыденными. Между тем они - предвестники глобальных климатических изменений, которые неизбежно затронут все отрасли экономики страны. Повлиять на них человечество не в силах, однако к переменам климата можно адаптироваться, чтобы снизить ущерб и даже извлечь экономическую выгоду. С этой целью правительство России утвердило национальный план мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата. О том, к чему готовиться жителям республики – в материале «Башинформа».

Жара приходит, тают ледники

По данным Росгидромета, климат в России становится все более теплым. С середины 1970-х годов средняя температура воздуха в нашей стране растет в среднем на 0,51°C каждое десятилетие, что в 2,8 раза выше общемировых темпов роста (0,18°C за 10 лет), а в арктической зоне потепление еще более существенное: +0,71°C за каждое десятилетие.

Одной из основных причин потепления ученые считают рост концентрации парниковых газов (углекислый газ, метан, фреоны, оксид азота и другие), которые образуются как по естественным причинам, так и в результате деятельности человека. В сравнении с доиндустриальной эпохой концентрация углекислого газа выросла на 46%, а метана – на 157%.

Детальный анализ изменений климата в 2022 году представил Росгидромет в третьем оценочном докладе «Об изменениях климата и их последствиях на территории РФ». В документе отмечается, что начиная с 1981 года каждое десятилетие в России теплее предыдущего. Растет продолжительность волн тепла, особенно летом, сократилось время залегания снежного покрова (в 1976-2020 годы на 1,17 дня за 10 лет), идет ускоренная деградация ледников Северного Кавказа. При этом увеличивается количество осадков, за исключением южных регионов, где, напротив, преобладает засуха. Изменения, прогнозируемые учеными к концу XXI века, кажутся невероятными: в зависимости от сценария развития событий площадь снежного покрова в России может сократиться на 9-32%, в арктических морях станет меньше льда, а площадь вечной мерзлоты уменьшится на 25-90%. Зимой потепление приведет к увеличению объемов снега в холодных регионах, а в менее холодных вместо него все чаще будут идти дожди. Таяние мерзлоты приведет к заболачиванию территорий, участятся торфяные пожары, на реках стоит ждать больших паводков или экстремального маловодья, пересохнут небольшие озера, участятся пожары и ураганы, шире распространятся насекомые-вредители. По оценкам специалистов, климатические изменения повлияют и на демографические процессы: к 2030 году они могут привести к росту смертности населения примерно на 0,1%. Специалисты считают, что погодные изменения приведут к росту травматизма, обострению хронических заболеваний, распространению инфекций, нервных и психических расстройств.