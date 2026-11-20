Не только взрослым, но и детям нужен комфорт, внимание и качественное оздоровление. Именно эти цели и задачи лежат в основе начавшейся модернизации Красноусольского детского санатория. На помощь детскому санаторию пришел его «старший» брат — АО «Санаторий „Красноусольск“». Взяв шефство над «младшим» братом, «Красноусольск» уже направил на закупку только строительных материалов, без учета строительно-монтажных работ, 20 млн рублей. И это не просто ремонт, а системная работа по созданию принципиально новой среды для лечения и отдыха детей, где забота о здоровье с юных лет становится фундаментом благополучия всей республики.
Как уточнил «Башинформу» генеральный директор санатория «Красноусольск», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов, деньги на реконструкцию Красноусольского детского санатория выделяются из полученной прибыли. Но, по его словам, это не просто какой-то благотворительный жест, а полное, осознанное понимание того, что именно с юного возраста формируется отношение к своему здоровью.
«Ведь именно в детском возрасте закладывается внимательное, грамотное, культурное отношение к своему здоровью, — пояснил Рамиль Бадретдинов. — А за этим отношением в перспективе стоят большие экономические задачи, которые предстоит решать будущему поколению».
Аналогичной точки зрения придерживается и вице-премьер правительства — министр земельных и имущественных отношений Башкортостана Наталья Полянская, подчеркивающая важность преемственности в вопросах здоровья.
«Тренд на оздоровление среди молодёжи уже сформирован, и мы активно его поддерживаем. Теперь вектор нашей работы направлен и на совсем юное поколение в детских санаториях. Нам вместе необходимо последовательно продвигать оздоровительные маршруты, наращивать компетенции и постоянно повышать наши возможности, чтобы оставаться лидерами в сфере санаторно-курортного оздоровления», — заявила на оперативном совещании правительства Башкортостана Наталья Полянская.
ИНЖЕНЕРНАЯ БАЗА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Модернизация Красноусольского детского санатория проходит в несколько этапов. Причем первый этап реконструкции — пожалуй, самый незаметный для глаз отдыхающих, но самый важный для жизни здравницы. На сегодняшний день уже проделан огромный объем работ по обновлению инженерной инфраструктуры.
«Продолжаем масштабную работу по детскому санаторию. Держу каждый этап лично на контроле вместе с заместителями. Сейчас на объекте идут масштабные работы по обновлению инженерной инфраструктуры: меняем водопровод, канализацию, минералопровод и линии электропередачи — это база для надёжной и безопасной работы санатория», — рассказал Рамиль Бадретдинов.
Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Рабочие завершили прокладку кабельной линии и обесточили старую воздушную линию электропередачи.
«Впереди важный этап: нужно полностью убрать аварийную ЛЭП с территории санатория, списанная еще в 2010 году. Никто ее не обслуживал, но она эксплуатировалась. Сейчас рабочие проложили кабельную линию отдельно для санатория и отдельно — для жилого сектора. Это очень важно, потому что раньше ЛЭП проходила через детский санаторий, что не допустимо по требованиям безопасности. Сейчас мы все сделали, старую линию электропередачи, электроопоры демонтировали. На этом месте готовим большую площадку для спортивно-массовых мероприятий. Там будет большой стадион, а также детская и игровая площадки. Предстоит очень большой объем земляных работ», — рассказал Рамиль Бадретдинов.
Между тем все материалы и комплектующие для систем отопления, водоснабжения и канализации закуплены. Сварены и опрессованы более 0,5 километра труб канализационного коллектора — от детского санатория до канализационной насосной станции. Кстати, это почти одна третья часть канализационного коллектора. Протяженность всех труб отопления, водопровода, минералопровода составляет порядка восьми километров. На очереди — замена ограждения по всей территории, чтобы пространство было не только комфортным, но и безопасным.
«Работаем системно, шаг за шагом, чтобы создать для ребят по-настоящему комфортные и безопасные условия. Впереди ещё много задач, но мы уверенно движемся вперёд», — констатировал доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД И ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Красноусольский детский санаторий — одна из старейших здравниц Башкортостана. Специализируется на профилактике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней желудочно-кишечного тракта и заболеваний кожи. Своим импульсом модернизации эта здравница обязана решению Главы Башкортостана Радия Хабирова. Летом 2026 года на оперативном совещании правительства республики он обозначил проблему прямо: «Мы договорились оказать содействие в развитии инфраструктуры детского санатория „Красноусольск“. Туда обязательно требуются вложения».
По поручению Главы региона руководство санатория «Красноусольск» совместно с минземимуществом и минздравом Башкортостана разработали дорожную карту безвозмездной помощи Красноусольскому детскому санаторию, который, кстати, ежегодно принимает более 5000 детей. План включает капитальный ремонт наружных инженерных сетей и строительство спортивно-игровой инфраструктуры. И все это нужно успеть сделать до декабря 2026 года.
На оперативном совещании правительства Башкирии Рамиль Бадретдинов подчеркнул: реализация дорожной карты позволит не только полностью обновить инженерную инфраструктуру, исключив риски коммунальных аварий, но и создать «принципиально новую, безопасную и комфортную среду для лечения и отдыха детей».
«Все перечисленные работы будут выполнены за счёт собственных средств санатория „Красноусольск“ на безвозмездной основе и в установленные дорожной картой сроки, — уточнил он. — Такая поддержка стала возможной благодаря динамичному развитию нашего санатория и стабильному росту финансовых показателей».
НЕ ТОЛЬКО ДЕТСКАЯ ЗДРАВНИЦА
«Красноусольск» не ограничивается территорией только детской здравницы. По просьбе главы администрации Гафурийского района Венера Вахитова и жителей села Красноусольский, обратившихся к Рамилю Бадретдинову, как к депутату Государственного Собрания Башкортостана, санаторий «Красноусольск» реализует масштабный инфраструктурный проект по строительству разворотной площадки и ремонту остановки общественного транспорта на автодороге «Красноусольский — Детский санаторий».
«Автобусы смогут безопасно разворачиваться и останавливаться, а транспортная доступность улучшится и для местных жителей, и для гостей санатория, включая туристов. Уже закупили необходимые строительные материалы, ведем очень большую работу. Ремонтируем также само помещение, принадлежащее предприятию „Башавтотранс“ и Управлению дорожного хозяйства. Это очень фонящий объект, требующий оперативного вмешательства. Сюда приезжают студенты, местные жители, и поэтому мы его тоже сделаем», — пообещал генеральный директор санатория «Красноусольск» Рамиль Бадретдинов.
А ещё «Красноусольск» выступил меценатом народной программы «Атайсал», превратив заброшенную территорию в современную зону здоровья. Теперь здесь появились брусчатое покрытие, ротонда, скамейки, безбарьерная среда для маломобильных граждан, а также оборудованная купель с сульфатно-кальциевой водой.
ЗАСЛУГА, КОТОРУЮ ВИДЯТ ВСЕ
Модернизация Красноусольского детского санатория — редкий пример, когда бизнес-структура за счет собственной прибыли решает задачу государственного масштаба. За сухими строками дорожной карты — километры новых труб, кабельные линии вместо воздушных ЛЭП, безопасные ограждения и много чего еще.
За всем этим стоит большая заслуга генерального директора санатория «Красноусольск» Рамиля Бадретдинова. Но сам он формулирует эту заслугу без пафоса, как выполнение гражданского долга.
«Мы в „Красноусольске“ отлично понимаем свою социальную миссию, ответственность перед детьми — причём не только в Год большой и дружной семьи. Дети и их здоровье — это государственные приоритеты», — заявил доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов.
Впереди — новый этап и ещё много задач. Но направление уже задано, правильный курс выбран. Ведь «здоровый код» страны, как убежден Рамиль Бадретдинов, закладывается именно в детстве, и обновленный Красноусольский детский санаторий станет местом, где его будут писать заново, на современном инженерном фундаменте.
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