Между тем все материалы и комплектующие для систем отопления, водоснабжения и канализации закуплены. Сварены и опрессованы более 0,5 километра труб канализационного коллектора — от детского санатория до канализационной насосной станции. Кстати, это почти одна третья часть канализационного коллектора. Протяженность всех труб отопления, водопровода, минералопровода составляет порядка восьми километров. На очереди — замена ограждения по всей территории, чтобы пространство было не только комфортным, но и безопасным.

«Работаем системно, шаг за шагом, чтобы создать для ребят по-настоящему комфортные и безопасные условия. Впереди ещё много задач, но мы уверенно движемся вперёд», — констатировал доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД И ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Красноусольский детский санаторий — одна из старейших здравниц Башкортостана. Специализируется на профилактике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней желудочно-кишечного тракта и заболеваний кожи. Своим импульсом модернизации эта здравница обязана решению Главы Башкортостана Радия Хабирова. Летом 2026 года на оперативном совещании правительства республики он обозначил проблему прямо: «Мы договорились оказать содействие в развитии инфраструктуры детского санатория „Красноусольск“. Туда обязательно требуются вложения».



По поручению Главы региона руководство санатория «Красноусольск» совместно с минземимуществом и минздравом Башкортостана разработали дорожную карту безвозмездной помощи Красноусольскому детскому санаторию, который, кстати, ежегодно принимает более 5000 детей. План включает капитальный ремонт наружных инженерных сетей и строительство спортивно-игровой инфраструктуры. И все это нужно успеть сделать до декабря 2026 года.



На оперативном совещании правительства Башкирии Рамиль Бадретдинов подчеркнул: реализация дорожной карты позволит не только полностью обновить инженерную инфраструктуру, исключив риски коммунальных аварий, но и создать «принципиально новую, безопасную и комфортную среду для лечения и отдыха детей».

«Все перечисленные работы будут выполнены за счёт собственных средств санатория „Красноусольск“ на безвозмездной основе и в установленные дорожной картой сроки, — уточнил он. — Такая поддержка стала возможной благодаря динамичному развитию нашего санатория и стабильному росту финансовых показателей».

НЕ ТОЛЬКО ДЕТСКАЯ ЗДРАВНИЦА

«Красноусольск» не ограничивается территорией только детской здравницы. По просьбе главы администрации Гафурийского района Венера Вахитова и жителей села Красноусольский, обратившихся к Рамилю Бадретдинову, как к депутату Государственного Собрания Башкортостана, санаторий «Красноусольск» реализует масштабный инфраструктурный проект по строительству разворотной площадки и ремонту остановки общественного транспорта на автодороге «Красноусольский — Детский санаторий».

«Автобусы смогут безопасно разворачиваться и останавливаться, а транспортная доступность улучшится и для местных жителей, и для гостей санатория, включая туристов. Уже закупили необходимые строительные материалы, ведем очень большую работу. Ремонтируем также само помещение, принадлежащее предприятию „Башавтотранс“ и Управлению дорожного хозяйства. Это очень фонящий объект, требующий оперативного вмешательства. Сюда приезжают студенты, местные жители, и поэтому мы его тоже сделаем», — пообещал генеральный директор санатория «Красноусольск» Рамиль Бадретдинов.

А ещё «Красноусольск» выступил меценатом народной программы «Атайсал», превратив заброшенную территорию в современную зону здоровья. Теперь здесь появились брусчатое покрытие, ротонда, скамейки, безбарьерная среда для маломобильных граждан, а также оборудованная купель с сульфатно-кальциевой водой.

ЗАСЛУГА, КОТОРУЮ ВИДЯТ ВСЕ

Модернизация Красноусольского детского санатория — редкий пример, когда бизнес-структура за счет собственной прибыли решает задачу государственного масштаба. За сухими строками дорожной карты — километры новых труб, кабельные линии вместо воздушных ЛЭП, безопасные ограждения и много чего еще.

За всем этим стоит большая заслуга генерального директора санатория «Красноусольск» Рамиля Бадретдинова. Но сам он формулирует эту заслугу без пафоса, как выполнение гражданского долга.

«Мы в „Красноусольске“ отлично понимаем свою социальную миссию, ответственность перед детьми — причём не только в Год большой и дружной семьи. Дети и их здоровье — это государственные приоритеты», — заявил доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов.



Впереди — новый этап и ещё много задач. Но направление уже задано, правильный курс выбран. Ведь «здоровый код» страны, как убежден Рамиль Бадретдинов, закладывается именно в детстве, и обновленный Красноусольский детский санаторий станет местом, где его будут писать заново, на современном инженерном фундаменте.