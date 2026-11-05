«Мы рванули хорошо»: как Башкирия выстраивает экономику смыслов

Экономика малых городов и социальный эффект

Особое внимание на форуме уделили влиянию креативных индустрий на социальную ткань. Референт Управления Президента России по общественным проектам Владимир Костеев отметил пролонгированное действие творческих проектов. «У креативных индустрий есть потрясающее качество: эффект от них не кончается, когда мероприятие уже прошло. Речь идёт о дальнейших способах общения, совместной деятельности, формировании новых сообществ. Это особенно важно для малых городов». Он призвал власти учиться проектировать не просто события, а изменения: «Мы умеем заказывать продукт – провести фестиваль, снять фильм. Но пока ещё учимся заказывать социальные изменения. Нужно проектировать желаемые перемены заранее – чтобы после события появлялись новые команды, бизнесы, практики совместной деятельности».

Директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ Александр Панин развил эту мысль, говоря о новой экономической логике. «Важно уделять внимание переходу к новой экономической логике, отличной от индустриальной модели прошлого века. Проектировать не отдельные мероприятия или объекты, а единое пространство для жизни, где архитектура, события и творчество работают вместе».

Эта стратегия уже дает плоды на муниципальном уровне. Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов привел конкретные цифры: «Число представителей отрасли по сравнению с 2025 годом увеличилось на 28 процентов, а туристический поток вырос на 54 процента». Стерлитамак трансформировался из сугубо промышленного центра, во многом благодаря фестивалю «Купец 2.0» и кластеру «Культурный код». В планах — создание музея ретромотоциклов «МотоИстория» с коллекцией из более чем 200 экспонатов.

Город Агидель демонстрирует модель возрождения через творчество. Директор НКО «Территория развития креативных индустрий города Агидель» Артур Рахметов рассказал о комплексном подходе: «Мы начали с создания общественных пространств... ввели особые экономические условия для предпринимателей: льготные ставки аренды, налогов и налоговые каникулы». Разработанный бренд «Аблепиха» связывает индустриальное прошлое города с его природным потенциалом.

В рамках дискуссии обсудили и тему развития культурного туризма в Башкортостане на основе национального эпоса и традиций.

– Поддержка и популяризация традиционной культуры через события, инфраструктуру и патриотизм жителей становятся мощным драйвером развития территорий даже без изначальных экономических преимуществ, – подчеркнул солист группы AY YOLA Ринат Рамазанов.

Ценностный суверенитет и международная кооперация

Главное пленарное заседание форума 3 ноября прошло под темой «Россия и Евразия: объединение по ценностям». Радий Хабиров подчеркнул, что государство выступает драйвером отрасли, но ключевым остается содержание.

Руководитель региона также отметил, что Башкортостан готов стать платформой для международной кооперации креативных сообществ.

– Башкортостан – это сердце Евразии. Мы всегда позиционируем себя как носителей этого уникального средоточия культуры Европы и Азии. В республике формируется большой проект – Евразийский музей кочевых цивилизаций, который планируем завершить в течение ближайших двух лет. Возможно, он и станет точкой сбора интересных креативных идей, евразийским штабом креативной индустрии, – сказал Радий Хабиров. – В 2028 году в Уфе пройдёт заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Предлагаю в рамках этого события провести отдельную встречу, посвящённую развитию креативных индустрий в странах ШОС.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский связал экономический рост с культурным кодом. «Креативный кластер сегодня растёт быстрее других отраслей. И для успешного развития компаний необходимо адаптировать корпоративную культуру под национальные традиции», – считает он.

Международный трек форума показал высокий интерес к российским практикам. Стратегический советник президента Международного альянса БРИКС Натан Браун отметил успехи в создании юридических условий для инвестиций: «В России уже достигли потрясающих результатов... Я вижу, что руководство Башкортостана, и Правительство страны заинтересованы в дальнейшем развитии этой сферы».

Сооснователь Ассоциации дизайнеров ОАЭ Фарида Абдулла Камбер Аль Авади призвала мастеров смелее выходить на глобальный рынок: «Я вижу в России потрясающие изделия ручной работы – например, такие, какие делают в Башкортостане». Представители Абхазии, Армении и Кыргызстана (Асхат Акибаев, автор Всемирных игр кочевников) говорили о совместных продуктах.

– Креативные индустрии региона сейчас очень активно развиваются. У Всемирных игр кочевников много сильных партнёров из республики – например, группы AY YOLA и «Аргымак». Ваши музыканты выступали ещё на первых играх и сегодня по праву считаются амбассадорами наших проектов, – сказал Асхат Акибаев. – Ещё один яркий пример – мы очень ценим башкирский кумыс, он сейчас поставляется в Кыргызстан. Это мощное креативное направление, для которого стоит разработать единую концепцию продвижения и превратить в уникальный бренд.

Скульптор Даши Намдаков, получивший из рук Главы республики орден Дружбы народов, указал на неисчерпаемый ресурс региона. «В уфимском музее я посмотрел золото сарматов и понял, что здесь сама история говорит с нами. И если закономерно и последовательно продолжать традиции предков, всё может получиться», – уверен он.

Марина Монгуш отметила, что форум фиксирует переход от дискуссий о культурной близости к практической кооперации, а также подчеркнула необходимость формирования Евразийского альянса креативных индустрий. Уфа при этом станет центром создания совместных творческих продуктов и новых проектов.

Существенным шагом вперёд может стать и создание Евразийского университета креативной экономики на базе Евразийского научно‑образовательного центра и размещение в Уфе штаб‑квартиры евразийской креативной экономики.

Также в числе практических инициатив – организация в Башкортостане промышленного кластера для арт‑индустрии России и Евразии, развитие рынка интеллектуальной собственности, а также расширение возможностей креативного туризма как стратегического направления экономики республики и продвижение трека «Креативное поколение – Евразия».

Глава Башкортостана отметил, что республика готова стать постоянной площадкой для развития союзных проектов между Россией и странами Евразии.

– Сегодня мы высказали готовность стать центром, где формируются и транслируются смыслы евразийской креативной индустрии. Мы готовы это делать, инфраструктура для этого у нас есть – и человеческий капитал, и вся организационная структура, – сказал Радий Хабиров. – После форума начнём формировать нашу модель. Я не зря назвал Евразийский музей кочевых цивилизаций точкой сборки, потому что он станет и научным, и одновременно креативным пространством.

Президент Единого центра креативной экономики обозначила перспективы сотрудничества креативного сектора экономики на международном рынке.

– Многие годы мы были потребителями единого глобального контента. И сегодня у нас и в дружественных странах наблюдаем ренессанс собственного креативного продукта. А инфраструктура для такой коллаборации выстраивается во многом благодаря таким форумам, как Российская креативная неделя в Уфе, – сказала Марина Монгуш. – Важно вводить и новую, в том числе международную правоприменительную практику с точки зрения защиты интеллектуальной собственности. Это облегчит работу нашему креативному бизнесу.

Замначальника управления Президента России по общественным проектам подчеркнул, что государственная инфраструктура и институты развития готовы к системной поддержке совместных креативных проектов со странами Евразии.

– Важно, что такую идею сотрудничества сформулировали и предложили сами участники форума. Такой альянс поможет не только реализовать проекты, но, по сути, позволит менять правила игры в евразийском творческом сообществе. Поскольку экономика креативных индустрий растёт быстрее, чем многие другие отрасли, – отметил Александр Журавский. – «Российская креативная неделя – Евразия» – это уже бренд, узнаваемый не только в нашей стране. В дни работы форума мы заложили хороший фундамент для того, чтобы в Башкортостане появилась платформа, которая объединит креативные индустрии разных стран.

«Создатели»: от цифрового здоровья до возрождения легкой промышленности

Кульминацией форума стала церемония вручения республиканской премии «Создатели» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На нее поступило более 600 заявок.

Победителями стали:

«Креативная территория» — проект «Бирск – территория креативного туризма» (с перспективой создания креативного пространства «Чирковъ» в 2026 году).

«Культурный код» — мастерская национальной кухни «Бишбармак».

«Креативное событие» — фестиваль «Купец 2.0».

«Креативный цифровой проект» — «Физминутка» (сервис для интеграции оздоровительных пауз в рабочий процесс, созданный автором после личного опыта борьбы с тяжелым диагнозом).

«Креативный социальный проект» — мобильное приложение «Ветеран 02» (платформа поддержки ветеранов СВО и их семей, запущенная в 2026 году).

«Креативный предприниматель» — Ильшат Байбурин (Paradox Box).

«Креативный локальный бренд» — «Минзифа» (возрождение башкирской культуры в современной одежде).

«Креативный проект / продукт» — уфимская фабрика VETVI (выход на международный рынок).

«Креативная точка притяжения» — агротуристический комплекс «Великолепный страус» (выросший от 16 страусов до фермы с международной аудиторией).

Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью специальному корреспонденту «Башинформа» после вручения премии «Создатели» рассказал о значении международного форума «Российская креативная неделя – Евразия».