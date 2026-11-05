«Мы рванули хорошо»: как Башкирия выстраивает экономику смыслов

Практическая часть форума началась с осмотра экспозиций, где малый бизнес продемонстрировал впечатляющую динамику. Проект «Ремесленный шоколад из Башкирии» Марины и Михаила Григорьевых из Стерлитамака — яркий пример того, как локальный продукт масштабируется до федерального уровня. Мануфактура вошла в кластер «Культурный код», а созданный при ней музей шоколада получил премию «Страну меняют люди», учрежденную по поручению президента России Владимира Путина.
«Они даже продаются в ГУМе», — с гордостью отметила мастер по изготовлению новогодних игрушек Маргарита Купцова, рассказывая о сбыте своей продукции. Ее ремесло, начатое в 2022 году, стало возможным благодаря региональной системе поддержки. «Я строго соблюдаю технологию, поэтому мои игрушки очень качественные», — подчеркнула она.
Художник-стилист Любовь Алексеева представила авторские аксессуары из натурального шёлка, войлока и кожи.
«Все изделия расписаны вручную и отличаются в том числе уникальностью рисунков. Это подчёркивает эксклюзивность аксессуаров», — рассказала мастер корреспонденту «Башинформа».
Эти микроистории иллюстрируют тезис президента Единого центра креативной экономики Марины Монгуш о масштабах сектора.
«За последние семь лет доля креативных индустрий в валовом внутреннем продукте выросла с 2,8 до 4,2 процента. А к 2036 году этот показатель должен достичь 7,7 процента», — сообщила она.
В своем выступлении Глава Башкортостана Радий Хабиров очертил новую роль региона. «Российская креативная неделя становится точкой сборки евразийских идей в области творческих индустрий. На форум прибыли представители 14 государств», — заявил он.
Хабиров подчеркнул, что творчество становится частью экономики только при наличии системной работы: «Для этого мы создали целую инфраструктуру поддержки отраслевых проектов. Работа нашего Совета – один из её важных элементов».
Марина Монгуш детализировала государственную задачу, напомнив о законодательном фундаменте. «В России законодательно закреплены 16 направлений креативных индустрий. Те отрасли, в которых можно торговать интеллектуальным продуктом, создают ценностно ориентированную креативную экономику».
Она призвала переходить от деклараций к делу: «Сегодня мы создаём необходимую инфраструктуру – законы, концепции, инструменты поддержки. Однако необходимо всё больше переходить от диалога о важности креативных индустрий к профессиональной деятельности, альянсам, которые основаны на наших ценностях, что должно привести совершенно к другому материальному результату».
Первый вице-премьер — министр экономического развития Башкортостана Рустам Муратов раскрыл механику этой инфраструктуры. «С 2024 года в Башкортостане сформировали целостную экосистему управления и поддержки отрасли». Она включает Совет по развитию креативных индустрий, формат «Час креативных индустрий» и информационную платформу «Креативный Башкортостан». Муратов обозначил главную цель интеграции: «Креативные индустрии должны быть интегрированы в реальный сектор – промышленность, сельское хозяйство, медицину, – чтобы обеспечить синергию творческих и традиционных отраслей».
Особое внимание на форуме уделили влиянию креативных индустрий на социальную ткань. Референт Управления Президента России по общественным проектам Владимир Костеев отметил пролонгированное действие творческих проектов. «У креативных индустрий есть потрясающее качество: эффект от них не кончается, когда мероприятие уже прошло. Речь идёт о дальнейших способах общения, совместной деятельности, формировании новых сообществ. Это особенно важно для малых городов». Он призвал власти учиться проектировать не просто события, а изменения: «Мы умеем заказывать продукт – провести фестиваль, снять фильм. Но пока ещё учимся заказывать социальные изменения. Нужно проектировать желаемые перемены заранее – чтобы после события появлялись новые команды, бизнесы, практики совместной деятельности».
Директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ Александр Панин развил эту мысль, говоря о новой экономической логике. «Важно уделять внимание переходу к новой экономической логике, отличной от индустриальной модели прошлого века. Проектировать не отдельные мероприятия или объекты, а единое пространство для жизни, где архитектура, события и творчество работают вместе».
Эта стратегия уже дает плоды на муниципальном уровне. Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов привел конкретные цифры: «Число представителей отрасли по сравнению с 2025 годом увеличилось на 28 процентов, а туристический поток вырос на 54 процента». Стерлитамак трансформировался из сугубо промышленного центра, во многом благодаря фестивалю «Купец 2.0» и кластеру «Культурный код». В планах — создание музея ретромотоциклов «МотоИстория» с коллекцией из более чем 200 экспонатов.
Город Агидель демонстрирует модель возрождения через творчество. Директор НКО «Территория развития креативных индустрий города Агидель» Артур Рахметов рассказал о комплексном подходе: «Мы начали с создания общественных пространств... ввели особые экономические условия для предпринимателей: льготные ставки аренды, налогов и налоговые каникулы». Разработанный бренд «Аблепиха» связывает индустриальное прошлое города с его природным потенциалом.
В рамках дискуссии обсудили и тему развития культурного туризма в Башкортостане на основе национального эпоса и традиций.
– Поддержка и популяризация традиционной культуры через события, инфраструктуру и патриотизм жителей становятся мощным драйвером развития территорий даже без изначальных экономических преимуществ, – подчеркнул солист группы AY YOLA Ринат Рамазанов.
Главное пленарное заседание форума 3 ноября прошло под темой «Россия и Евразия: объединение по ценностям». Радий Хабиров подчеркнул, что государство выступает драйвером отрасли, но ключевым остается содержание.
Руководитель региона также отметил, что Башкортостан готов стать платформой для международной кооперации креативных сообществ.
– Башкортостан – это сердце Евразии. Мы всегда позиционируем себя как носителей этого уникального средоточия культуры Европы и Азии. В республике формируется большой проект – Евразийский музей кочевых цивилизаций, который планируем завершить в течение ближайших двух лет. Возможно, он и станет точкой сбора интересных креативных идей, евразийским штабом креативной индустрии, – сказал Радий Хабиров. – В 2028 году в Уфе пройдёт заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Предлагаю в рамках этого события провести отдельную встречу, посвящённую развитию креативных индустрий в странах ШОС.
Заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский связал экономический рост с культурным кодом. «Креативный кластер сегодня растёт быстрее других отраслей. И для успешного развития компаний необходимо адаптировать корпоративную культуру под национальные традиции», – считает он.
Международный трек форума показал высокий интерес к российским практикам. Стратегический советник президента Международного альянса БРИКС Натан Браун отметил успехи в создании юридических условий для инвестиций: «В России уже достигли потрясающих результатов... Я вижу, что руководство Башкортостана, и Правительство страны заинтересованы в дальнейшем развитии этой сферы».
Сооснователь Ассоциации дизайнеров ОАЭ Фарида Абдулла Камбер Аль Авади призвала мастеров смелее выходить на глобальный рынок: «Я вижу в России потрясающие изделия ручной работы – например, такие, какие делают в Башкортостане». Представители Абхазии, Армении и Кыргызстана (Асхат Акибаев, автор Всемирных игр кочевников) говорили о совместных продуктах.
– Креативные индустрии региона сейчас очень активно развиваются. У Всемирных игр кочевников много сильных партнёров из республики – например, группы AY YOLA и «Аргымак». Ваши музыканты выступали ещё на первых играх и сегодня по праву считаются амбассадорами наших проектов, – сказал Асхат Акибаев. – Ещё один яркий пример – мы очень ценим башкирский кумыс, он сейчас поставляется в Кыргызстан. Это мощное креативное направление, для которого стоит разработать единую концепцию продвижения и превратить в уникальный бренд.
Скульптор Даши Намдаков, получивший из рук Главы республики орден Дружбы народов, указал на неисчерпаемый ресурс региона. «В уфимском музее я посмотрел золото сарматов и понял, что здесь сама история говорит с нами. И если закономерно и последовательно продолжать традиции предков, всё может получиться», – уверен он.
Марина Монгуш отметила, что форум фиксирует переход от дискуссий о культурной близости к практической кооперации, а также подчеркнула необходимость формирования Евразийского альянса креативных индустрий. Уфа при этом станет центром создания совместных творческих продуктов и новых проектов.
Существенным шагом вперёд может стать и создание Евразийского университета креативной экономики на базе Евразийского научно‑образовательного центра и размещение в Уфе штаб‑квартиры евразийской креативной экономики.
Также в числе практических инициатив – организация в Башкортостане промышленного кластера для арт‑индустрии России и Евразии, развитие рынка интеллектуальной собственности, а также расширение возможностей креативного туризма как стратегического направления экономики республики и продвижение трека «Креативное поколение – Евразия».
Глава Башкортостана отметил, что республика готова стать постоянной площадкой для развития союзных проектов между Россией и странами Евразии.
– Сегодня мы высказали готовность стать центром, где формируются и транслируются смыслы евразийской креативной индустрии. Мы готовы это делать, инфраструктура для этого у нас есть – и человеческий капитал, и вся организационная структура, – сказал Радий Хабиров. – После форума начнём формировать нашу модель. Я не зря назвал Евразийский музей кочевых цивилизаций точкой сборки, потому что он станет и научным, и одновременно креативным пространством.
Президент Единого центра креативной экономики обозначила перспективы сотрудничества креативного сектора экономики на международном рынке.
– Многие годы мы были потребителями единого глобального контента. И сегодня у нас и в дружественных странах наблюдаем ренессанс собственного креативного продукта. А инфраструктура для такой коллаборации выстраивается во многом благодаря таким форумам, как Российская креативная неделя в Уфе, – сказала Марина Монгуш. – Важно вводить и новую, в том числе международную правоприменительную практику с точки зрения защиты интеллектуальной собственности. Это облегчит работу нашему креативному бизнесу.
Замначальника управления Президента России по общественным проектам подчеркнул, что государственная инфраструктура и институты развития готовы к системной поддержке совместных креативных проектов со странами Евразии.
– Важно, что такую идею сотрудничества сформулировали и предложили сами участники форума. Такой альянс поможет не только реализовать проекты, но, по сути, позволит менять правила игры в евразийском творческом сообществе. Поскольку экономика креативных индустрий растёт быстрее, чем многие другие отрасли, – отметил Александр Журавский. – «Российская креативная неделя – Евразия» – это уже бренд, узнаваемый не только в нашей стране. В дни работы форума мы заложили хороший фундамент для того, чтобы в Башкортостане появилась платформа, которая объединит креативные индустрии разных стран.
Кульминацией форума стала церемония вручения республиканской премии «Создатели» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На нее поступило более 600 заявок.
Победителями стали:
«Креативная территория» — проект «Бирск – территория креативного туризма» (с перспективой создания креативного пространства «Чирковъ» в 2026 году).
«Культурный код» — мастерская национальной кухни «Бишбармак».
«Креативное событие» — фестиваль «Купец 2.0».
«Креативный цифровой проект» — «Физминутка» (сервис для интеграции оздоровительных пауз в рабочий процесс, созданный автором после личного опыта борьбы с тяжелым диагнозом).
«Креативный социальный проект» — мобильное приложение «Ветеран 02» (платформа поддержки ветеранов СВО и их семей, запущенная в 2026 году).
«Креативный предприниматель» — Ильшат Байбурин (Paradox Box).
«Креативный локальный бренд» — «Минзифа» (возрождение башкирской культуры в современной одежде).
«Креативный проект / продукт» — уфимская фабрика VETVI (выход на международный рынок).
«Креативная точка притяжения» — агротуристический комплекс «Великолепный страус» (выросший от 16 страусов до фермы с международной аудиторией).
Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью специальному корреспонденту «Башинформа» после вручения премии «Создатели» рассказал о значении международного форума «Российская креативная неделя – Евразия».
«Я считаю, что творчество есть во всех сферах нашей жизни. Креативная индустрия сегодня развивает экономику. У нас креативные индустрии – это порядка 60 миллиардов рублей. Это анимация, кино, реклама, гастрономия. И это, на мой взгляд, пока очень мало. Мы привыкли, что в структуре нашей экономики нефтепереработка, промышленность, сельское хозяйство. А мы ещё хотели бы, чтобы были такие творческие продукты, которые формируют в том числе экономику.
Форум показал, что мы за два года рванули хорошо, потому что энергию государство дало, и на местах наша управляющая команда серьёзно этим занялась. Самые талантливые люди страны, мира здесь находятся. Отец Илона Маска к нам приехал. Мы общаемся, он говорит восхитительно, восхитительно. Он видит красивый город, видит людей очень тёплых, людей, заточенных на результат. Башкортостан будет еще удивлять весь мир прежде всего своими талантливыми людьми, такими как братья Абдразаковы, группа Ay Yola, скульптор Салават Щербаков, Расих Ахметвалиев, Айнур Аскаров, и многими другими. Ну, я могу перечислить столько, что вы устанете ждать», – отметил Радий Хабиров.
События в Уфе продемонстрировали, что Башкортостан выстраивает не просто набор культурных фестивалей, а целостную экосистему. Она связывает ремесленника из Стерлитамака, ветерана спецоперации, использующего приложение «Ветеран 02», дизайнера из ОАЭ и золото сарматов в единую логику развития, где традиционные ценности становятся фундаментом для конкурентоспособной евразийской экономики. В республике уже действуют более 9 тысяч хозяйствующих субъектов в этой сфере, а по итогам 2025 года регион вошел в тройку лидеров среди креативных субъектов России.
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