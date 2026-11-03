Сделано у нас: бренды из Башкирии выведут на российский и мировой рынки

Креативная индустрия относительно молода, она еще только формируется. То, что недавно воспринималось обществом как баловство и хобби, сегодня становится частью больших экономических процессов. Теперь даже одна маленькая творческая идея может перерасти в проект, о котором узнает весь мир, принести миллионные доходы и стать делом всей жизни. Питчинг еще раз продемонстрировал: создатели из Башкирии придумывают интересные и оригинальные продукты, которые готовы «оторвать с руками».

От короткого метра до больших экранов

Основательница творческого пространства Art House, продюсер Карина Биргулиева вместе с командой и режиссером Викторией Кот снимают детское кино. Первым проектом стала короткометражка «Люди любят». Это 40-минутная история о первой подростковой любви, основанная на реальных событиях. Сейчас завершается работа над полным метром, семейным роуд-муви «Уфа — Петербург». На питчинге впервые показали трейлер будущей картины.

«Мы поднимаем историю об отцах и детях, о важных внутренних ценностях, о том, что происходит в семье, когда люди не слышат друг друга», – рассказала руководитель творческого пространства.

Благодаря презентации на полях «Российской креативной недели» Карина Биргулиева получила предложения о международном прокате.

«На Ближнем Востоке большой интерес к российским фильмам, особенно детским, и мультфильмам. Потому что и нам, и вам важны семейные ценности. Поэтому нужно поднимать темы воспитания детей, уважения взрослых. Поэтому я предлагаю, чтобы вы присоединились к нам», – сказал эксперт по Ирану и Ближнему Востоку, член Делового совета Консорциума БРИКС+ (Ирано-Российский деловой центр) Ибрагим Мелло.

«Мы будем счастливы показать ваш полнометражный фильм в Турции. Я не уверена, конечно, что это будет на всю страну, но для русскоязычной аудитории, которая сейчас живет в Турции, можем организовать легко», – предложила руководитель международного направления маркетингового агентства SIMPLEIST (Турция) Екатерина Озбилек.