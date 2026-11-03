Сделано у нас: бренды из Башкирии выведут на российский и мировой рынки

Креативная индустрия относительно молода, она еще только формируется. То, что недавно воспринималось обществом как баловство и хобби, сегодня становится частью больших экономических процессов. Теперь даже одна маленькая творческая идея может перерасти в проект, о котором узнает весь мир, принести миллионные доходы и стать делом всей жизни. Питчинг еще раз продемонстрировал: создатели из Башкирии придумывают интересные и оригинальные продукты, которые готовы «оторвать с руками».
Основательница творческого пространства Art House, продюсер Карина Биргулиева вместе с командой и режиссером Викторией Кот снимают детское кино. Первым проектом стала короткометражка «Люди любят». Это 40-минутная история о первой подростковой любви, основанная на реальных событиях. Сейчас завершается работа над полным метром, семейным роуд-муви «Уфа — Петербург». На питчинге впервые показали трейлер будущей картины.
«Мы поднимаем историю об отцах и детях, о важных внутренних ценностях, о том, что происходит в семье, когда люди не слышат друг друга», – рассказала руководитель творческого пространства.
Благодаря презентации на полях «Российской креативной недели» Карина Биргулиева получила предложения о международном прокате.
«На Ближнем Востоке большой интерес к российским фильмам, особенно детским, и мультфильмам. Потому что и нам, и вам важны семейные ценности. Поэтому нужно поднимать темы воспитания детей, уважения взрослых. Поэтому я предлагаю, чтобы вы присоединились к нам», – сказал эксперт по Ирану и Ближнему Востоку, член Делового совета Консорциума БРИКС+ (Ирано-Российский деловой центр) Ибрагим Мелло.
«Мы будем счастливы показать ваш полнометражный фильм в Турции. Я не уверена, конечно, что это будет на всю страну, но для русскоязычной аудитории, которая сейчас живет в Турции, можем организовать легко», – предложила руководитель международного направления маркетингового агентства SIMPLEIST (Турция) Екатерина Озбилек.
«Легендарная» игра
Разработчик и сценарист компьютерной игры «Сердце Урала» Марат Ханов продемонстрировал иностранным гостям, как в одном проекте могут ужиться современная игровая индустрия и культурное наследие. По сюжету главная героиня, башкирская девочка, приезжает к бабушке в деревню и попадает в волшебный мир башкирских сказок, легенд и эпосов, в том числе в «Урал-батыр».
«Мы решили, что могли бы сделать наш фольклор таким же популярным, как выдуманные игровые миры. С этой целью и начали разработку. Во-вторых, таким образом показываем ценность малой родины. Сюжет не завязан целиком на мифологии, есть отсылки и на другие культуры, в том числе тюркских стран. Также нравственный выбор — это тоже очень важный акцент нашей игры, потому что у игрока есть три пути прохождения: добрый, нейтральный и плохой», – презентовал проект Марат Ханов.
Игровая индустрия очень популярна во всем мире, а фольклорный колорит делает «Сердце Урала» уникальным, сошлись во мнении эксперты.
«За рубежом вы быстро найдёте инвесторов, особенно в арабских странах. У вас очень замечательная игра. Поэтому рекомендую запатентовать ее, а потом через коллег презентуйте себя на Ближнем Востоке», – посоветовал Ибрагим Мелло.
Елена Маякова представила семейную столярную мастерскую «Запилим». Это проект на стыке этнофутуризма, ремесла и технологий. Елена по образованию архитектор, а ее супруг инженер. Изначально в мастерской изготавливали изделия по образцам из интернета, в ассортименте были и броши, и массивная мебель. Но потом Маяковы нащупали свою нишу. Теперь они разрабатывают уникальные магнитные гирлянды, светильники и декоративные изделия для дома с национальным колоритом.
«Мы бы хотели помогать продвигать наш родной Башкортостан за счёт смелых идей и таких локальных продуктов», – призналась гостям Елена.
Председатель правления группы компаний Fashion Hub Russia, член генерального совета Международной ассоциации байеров International Buyers Hub Валентина Ростовщикова предложила Маяковым принять участие в проекте «Ёлки России».
«В этом году мы будем оформлять ёлку в ТЮЗе Санкт-Петербурга по мотивам "Конька-Горбунка", там же открывается театральный сувенирный магазин. Давайте обсудим создание тематической гирлянды. Ваши изделия могут стать продуктом для продвижения в театральном сувенире», – сказала она.
Продвинуть бренд готовы и через платформу федеральной ассоциации «Наследие и традиции».
«У вас замечательная продукция. В конце января – начале февраля в Гостином дворе в Москве проходит большая всероссийская выставка "Уникальная Россия". Она собирает порядка 1500 участников из 70 регионов. Я предлагаю представить вас как спецпроект в "Уникальной России" и, соответственно, сделать акцент на рекламе и пиаре вашей продукции через нашу платформу», – предложил заместитель председателя правления ассоциации «Наследие и традиции» Алексей Комаров.
Вывод после питчинга напрашивается сам собой. Башкирские идеи, особенно с национальным колоритом и традициями, имеют большую ценность и перестают быть локальным продуктом. В частности, благодаря таким форумам, которые становятся площадкой для поиска новых партнеров. В этом и видели задачу Креативной недели в Уфе.
«Надеюсь, что такая обширная программа поможет показать, какие креативные предприниматели работают в Башкортостане, рассказать об их продуктах, а наши предприниматели найдут себе партнеров, и соответственно, рынки сбыта в других регионах и странах», – говорила в беседе с «Башинформом» министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.
Напомним, в креативной сфере в Башкирии заняты более 10 тысяч предпринимателей. За последние два года по инициативе Главы республики в регионе сформировали целостную экосистему управления и поддержки отрасли. Действует Совет по развитию креативных индустрий, проводят встречи в формате «Час креативных индустрий». Кроме того, функционирует информационная платформа «Креативный Башкортостан», которая аккумулирует сведения о мерах поддержки творческих проектов. На пленарном заседании форума Радий Хабиров предложил создать евразийский штаб креативных индустрий.
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