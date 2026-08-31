Как собрать портфель и спасти себе нервную систему: чек-лист к 1 сентября

Для многих семей это означает не только покупку тетрадей и формы, но и неизбежные утренние капризы, забытые рюкзаки и тяжёлое пробуждение по будильнику. Как сделать переход от летних каникул к школьным будням мягким? Вице-президент ассоциации психофизиологов, медицинский психолог высшей категории Регина Халфина в беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» объяснила, почему адаптация нужна всей семье.

Почему сложно всем (даже родителям)

По мнению специалиста, вхождение в учебный режим — это серьёзный стресс для центральной нервной системы. Лёгкая «депрессия», апатия и раздражительность перед школой бывают даже у взрослых. Дети же, особенно первоклассники или те, кто переходит из начальной школы в среднюю, сталкиваются с абсолютно новой средой, требованиями и графиками. Организм просто не может перестроиться за два дня.

«Изменение режима, двигательной и интеллектуальной активности — это достаточно серьёзная нагрузка на ЦНС. Наш организм нужно готовить заранее», — отмечает Регина Халфина.

За привычку вовремя ложиться и вставать отвечает ретикулярная формация — структура в головном мозге, которая работает как биологический будильник. Именно поэтому в отпуске мы можем просыпаться в семь утра без всякого будильника. Чтобы этот механизм перенастроился со спокойного летнего времени на школьное, требуется время.

Правило № 1: Начинайте за 7–10 дней до школы

Попытка уложить ребенка спать на два часа раньше накануне 1 сентября обречена на провал. Оптимальный вариант — плавный сдвиг графика за неделю-полторы до учебы.

«Каждый день смещайте время отхода ко сну и подъёма всего на 15–20 минут. Если ребёнок привык ложиться в полночь, сегодня уложите его в 23.40, завтра — в 23.20, и так далее. Это экологичный подход, который не подвергает нервную систему шоковым нагрузкам. Кстати, если летом ваш ребенок уже ходит в спортивные секции или кружки с жестким расписанием — вам повезло, организму будет проще втянуться», — говорит собеседница информагентства.

Утро начинается с вечера: готовим одежду и маршрут

Хорошее школьное утро закладывается накануне вечером. Особенно это касается первоклассников. Психолог советует: соберите вместе с ребёнком портфель, погладьте форму, положите сменку к выходу. Утром должны остаться только базовые задачи: проснуться, умыться, одеться, взять готовый рюкзак и пойти на учёбу.

«Если дорога в новую школу ещё не знакома, обязательно пройдите этот маршрут несколько раз вместе до начала занятий. Ребёнок должен понимать, куда он идёт, что делает и сколько времени это занимает. Это снимает огромную долю тревоги перед неизвестностью», — рекомендует Регина Халфина.

Ритуалы бодрости: свет вместо телефона

Чтобы запустить организм утром, используйте простые триггеры:

Свет. Сразу после пробуждения раздвигайте шторы. Яркое освещение даёт сигнал мозгу прекратить выработку мелатонина и готовиться к дневной нагрузке.

Сразу после пробуждения раздвигайте шторы. Яркое освещение даёт сигнал мозгу прекратить выработку мелатонина и готовиться к дневной нагрузке. Обязанности. Поручите ребёнку простые действия: вынести мусор, покормить кота, выгулять собаку. Физическая активность помогает быстрее переключиться из сонного состояния в рабочее.

Нужна ли утренняя зарядка? Психолог советует ориентироваться на индивидуальные биоритмы. Есть дети-«совята», которым нужно полчаса тишины, чтобы просто прийти в себя. А есть те, кто вскакивает готовым к «марафону». Главное правило — не требовать олимпийских рекордов сразу, нужно дать телу адаптироваться.

Тайм-менеджмент без скандалов

Вместо того чтобы стоять над душой с криком «Ты опять копаешься!», переведите сборы в формат игры или делегирования ответственности, говорит эксперт.

«У нас до выхода осталось 15 минут. Что тебе ещё нужно сделать?» — такой вопрос учит ребёнка планировать своё время. Не стоит его критиковать за медлительность, наоборот, нужно помочь выстроить алгоритм действий. Чем больше ответственности за сборы родители доверят самому школьнику под их присмотром, тем собраннее он станет через пару недель.

Кружки и секции: главное правило первой четверти

Здесь важно разделить занятия на старые и новые.

Если ребёнок годами занимается футболом или музыкой и получает от этого удовольствие — ни в коем случае не следует ставить тренировки на паузу ради учёбы. Резкий отказ от привычной нагрузки приведёт к отрицательной динамике и лишит ребёнка важной точки разгрузки. Спортивный график стоит сохранить.

А вот любые новые кружки заводить категорически не рекомендуется. Первую четверть (или хотя бы первые 3–4 недели) необходимо посмотреть на состояние ребёнка. Как только период острой адаптации пройдёт, динамика выровняется и появятся силы — тогда можно аккуратно добавлять новые виды деятельности, обязательно обсудив это с самим учеником.

Чек-лист для родителей: готовы ли вы к школе?

Режим сдвинут плавно (ложимся и встаём на 15–20 минут раньше каждый день). Рюкзак, одежда и обувь собраны с вечера. Маршрут до школы пройден ногами минимум дважды. В первую учебную неделю в расписании нет новых секций. Утренний диалог звучит как «Что нам осталось сделать?», а не «Почему ты ещё в пижаме?»

«Начало учебного года — это совместный проект родителя и ребёнка. И чем меньше форс-мажоров будет в первое сентябрьское утро, тем спокойнее начнётся их общий большой путь в мир знаний», — резюмирует собеседница «Башинформа».