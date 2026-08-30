Психолог из Уфы объяснила, почему дети по-разному адаптируются к школе

Как пояснила «Башинформу» региональный представитель ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов в РБ Регина Халфина, половая принадлежность не определяет успеваемость, но ярко окрашивает реакцию детской психики на стресс.
Как отмечает эксперт, главная ошибка родителей — ждать от сына такой же реакции на школьную нагрузку, какую демонстрирует дочь (или наоборот). Дети сигнализируют об адаптации совершенно разными способами:
«Говорить им достаточно сложно, но было бы здорово, если б они смогли это сделать, — отмечает Регина Халфина. — Тем не менее родителям стоит обращать внимание именно на такие вещи. Если ваш спокойный сын вдруг начал всё ронять, паясничать перед сном или огрызаться на безобидные вопросы — скорее всего, его нервная система просто перегружена учёбой».
Психолого-педагогическая литература традиционно выделяет три варианта адаптации. Регина Халфина поясняет, что эти сроки условны и зависят от множества факторов — от типа нервной системы до атмосферы в семье. Это не жесткие рамки и не признаки патологии.
Регина Халфина подчеркивает: оценивать состояние ребенка нужно не по учебнику и не по сравнению с соседом по парте. Самый важный показатель — это вектор изменений.
«Самое главное — мы смотрим не на то, как нам хотелось бы, чтобы было, и не на абстрактные нормы. Мы смотрим на то, как было (до школы — прим. ред.) и как стало сейчас», — объясняет специалист.
Если в первую неделю ребенок плакал каждое утро, а во вторую — только через день, динамика положительная. Адаптация идет своим чередом. Но если спустя месяц ситуация усугубляется, появляются стойкие психосоматические симптомы (тошнота, тики, энурез) или полная апатия — ждать окончания четверти опасно.
«В таких случаях медлить нельзя. Любые негативные тенденции требуют внимания специалистов: школьного психолога, невролога или клинического психолога. Своевременное обращение поможет купировать проблему до того, как она перерастет в хроническое нежелание учиться», — подчеркивает специалист.
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