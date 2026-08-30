Психолог из Уфы объяснила, почему дети по-разному адаптируются к школе

Как пояснила «Башинформу» региональный представитель ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов в РБ Регина Халфина, половая принадлежность не определяет успеваемость, но ярко окрашивает реакцию детской психики на стресс.

Как распознать усталость

Как отмечает эксперт, главная ошибка родителей — ждать от сына такой же реакции на школьную нагрузку, какую демонстрирует дочь (или наоборот). Дети сигнализируют об адаптации совершенно разными способами:

Девочки чаще выбирают вербальный путь. Они более открыты эмоционально. Если у первоклассницы проблемы в коллективе или она устала от новых правил, она подробно расскажет об этом сама. Девочки охотно делятся впечатлениями, обсуждают взаимоотношения с учителями и сверстниками, проговаривают свои страхи и обиды. Для родителя это удобный маркер: проблема обычно лежит на поверхности.

Они более открыты эмоционально. Если у первоклассницы проблемы в коллективе или она устала от новых правил, она подробно расскажет об этом сама. Девочки охотно делятся впечатлениями, обсуждают взаимоотношения с учителями и сверстниками, проговаривают свои страхи и обиды. Для родителя это удобный маркер: проблема обычно лежит на поверхности. Мальчики «говорят» телом. Им гораздо сложнее сформулировать то, что происходит внутри. Утомление и адаптационный стресс у мальчиков проявляются через поведенческие реакции: чрезмерную двигательную активность (гиперактивность там, где её раньше не было), раздражительность по мелочам, вспышки агрессии или, наоборот, защитную дурашливость и постоянную неуместную шутливость.

«Говорить им достаточно сложно, но было бы здорово, если б они смогли это сделать, — отмечает Регина Халфина. — Тем не менее родителям стоит обращать внимание именно на такие вещи. Если ваш спокойный сын вдруг начал всё ронять, паясничать перед сном или огрызаться на безобидные вопросы — скорее всего, его нервная система просто перегружена учёбой».

Три сценария входа в учебный год

Психолого-педагогическая литература традиционно выделяет три варианта адаптации. Регина Халфина поясняет, что эти сроки условны и зависят от множества факторов — от типа нервной системы до атмосферы в семье. Это не жесткие рамки и не признаки патологии.

Ускоренный: ребенок втягивается в учебный процесс за 2-4 недели. Он быстро запоминает правила, находит друзей и перестает жаловаться на утренние подъемы. Средний: самый частый вариант, длится от 4 до 8 недель. В этот период возможны перепады настроения, жалобы на головную боль или живот, желание остаться дома. Замедленный: может занять до полугода. Обычно встречается у детей со слабым здоровьем, у тех, кто сменил школу или учителя, либо у ребят с особенностями развития.

Внимание на динамику

Регина Халфина подчеркивает: оценивать состояние ребенка нужно не по учебнику и не по сравнению с соседом по парте. Самый важный показатель — это вектор изменений.

«Самое главное — мы смотрим не на то, как нам хотелось бы, чтобы было, и не на абстрактные нормы. Мы смотрим на то, как было (до школы — прим. ред.) и как стало сейчас», — объясняет специалист.

Если в первую неделю ребенок плакал каждое утро, а во вторую — только через день, динамика положительная. Адаптация идет своим чередом. Но если спустя месяц ситуация усугубляется, появляются стойкие психосоматические симптомы (тошнота, тики, энурез) или полная апатия — ждать окончания четверти опасно.

«В таких случаях медлить нельзя. Любые негативные тенденции требуют внимания специалистов: школьного психолога, невролога или клинического психолога. Своевременное обращение поможет купировать проблему до того, как она перерастет в хроническое нежелание учиться», — подчеркивает специалист.

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