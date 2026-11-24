После окончания Уфимского института искусств и ВГИКа Ильдар Исламгулов остался работать в Москве. Трудился в продюсерской компании «Слово» на киностудии «Радуга», на Первом канале, в кинокомпании «Глория пикчерс». Его художественные и документальные фильмы завоевали любовь и популярность у многих зрителей. Своими воспоминаниями о работе над картинами и о годах учебы в Уфе, размышлениями о профессии режиссер поделился с обозревателем «Башинформа».
— Ильдар Галеевич, с большим удовольствием смотрю ваши фильмы. Из художественных особенно отозвалась в сердце мелодрама «Восемнадцать лун» про любовь старшеклассников. Сейчас, как мне кажется, не хватает таких фильмов, исследующих психологию первого чувства, выбора, становления личности, любви и дружбы школьников. Как появилась идея обратиться к этим темам, были ли у ваших героев прототипы?
— Перед съёмками «Восемнадцати лун» я руководил театральной студией в Молодёжном центре в Москве. В ней занимались талантливые старшеклассники, и мы поставили с ними два спектакля. Работа с ребятами пробудила желание снять с ними фильм — к тому времени я уже выпустил свой первый полнометражный фильм «Условный рефлекс». Я написал сценарий драматической мелодрамы о первой любви школьников. Прототипов у героев не было, но тема любовного треугольника — вечная и неизменно востребованная в кино, театре и литературе. Мне было интересно поместить в эти обстоятельства именно старшеклассников и показать, как они справляются с непростыми чувствами. Ведь в юности эмоции особенно остры, а жизненного опыта ещё мало.
На атмосферу фильма также повлияли эстрадные исполнители того времени: они пели о первой любви простым, доступным языком, сопровождая слова приятными мелодиями. Мне хотелось сделать и свой фильм таким же лёгким и увлекательным. При этом в мелодраматический сюжет я добавил элементы драмы, трагедии и даже мистики — чтобы проблемы выбора не просто были заметны, а ставили перед зрителем серьёзные вопросы.
В разные годы на наших экранах периодически появлялись фильмы о школьниках и молодёжи, но в то время жанровой картины на эту тему практически не было — в начале нулевых в стране выходило очень мало полнометражных фильмов. Во время работы над сценарием я решил привлечь к съёмкам не только ребят из студии, но и профессиональных актёров. Кроме того, уфимские друзья подсказали мне об авторе и исполнителе Дмитрии Молодцове — его песни звучат в фильме. В них есть одновременно лёгкость и глубокая драматургия, и это идеально вписывалось в настроение картины. В итоге фильм получил название «Восемнадцать лун» — по одноимённой песне Дмитрия Молодцова, которая стала главной музыкальной темой ленты.
— Какой была судьба этого фильма — приём критиков, прокат, фестивальные награды?
— Фильм «18 лун» был показан в российской программе Московского международного кинофестиваля. На показе исполнительницы главных ролей — Светлана Малюкова и Светлана Фатина — очень эмоционально реагировали на свою игру: для них это был дебют. Совместно с компанией «Премьер», которая в то время была одним из лидеров выпуска видеокассет в России, была подготовлена премьера фильма: на ней выступали артисты, а также музыкальные группы, чья музыка звучит в картине. Фильм имел успех в видеопрокате, позднее был перевыпущен на DVD. У «18 лун» был кинопрокат в региональных кинотеатрах России — в тот период кинотеатры только восстанавливались после кризиса 1990‑х годов. Телевизионная премьера прошла на канале РЕН‑ТВ. Сегодня фильм остаётся актуальным более 20 лет, привлекает зрителей, его можно посмотреть на Rutube, а также иногда увидеть в эфире телеканалов страны.
— Трепетная поэтичность, лирическая линия, некая ностальгия по юности, на мой взгляд, лейтмотивом проходят через ваши художественные фильмы (например, в картину «Любовь из прошлого», вероятно, вошли ваши собственные впечатления москвича, в юности переехавшего в мегаполис). А какой была ваша юность? Какой была среда вашего становления, что вас вдохновляло?
— Мелодрама «Любовь из прошлого» и романтическая комедия «Шутка ангела» являются лидерами по количеству просмотров по сей день. Вот уже больше 20 лет зрители не перестают их смотреть, и это неспроста. Сценарий фильма «Любовь из прошлого» был написан на волне популярности сети «Одноклассники», когда в этой сети пропадали буквально все. Появился массовый интернет и сеть, где тут же, прямо здесь и сейчас, можно было увидеть своих одноклассников. Тогда и зародилась идея создать этот фильм о школьной любви, которая вернулась через много лет. До последнего название фильма было «Одноклассники». Но в итоге я назвал его «Любовь из прошлого», поскольку это больше отражало суть фильма. В фильме снялась Алёна Кузнецова, которая была актрисой Русского драматического театра в Уфе, затем работала в театре с актёром Виктором Авиловым в спектакле и снялась во множестве фильмов и сериалов. К сожалению, она рано ушла из жизни. Светлая ей память — это прекрасный человек, друг и талантливая актриса.
Именно в Уфе, во Дворце завода синтезспирта (ныне Городской дворец культуры), и состоялись мои первые творческие шаги в театральной студии «Поколение», которой руководила Галина Неволина. В театральной студии я познал всю специфику театрального процесса — от работы осветителя и подбора музыки до актёрской игры, там я сыграл несколько ролей. В театральной студии я провёл четыре года своей жизни. Театральная студия «Поколение» под руководством Галины Александровны выпустила много творческих людей, которые сегодня работают в театрах, кино и на телевидении. Я продолжаю сотрудничать с этой театральной студией, и многие ее актёры снимаются в моих фильмах.
— Говоря об уфимском периоде, хотелось бы, чтобы вы поделились воспоминаниями о Рифкате Исрафилове, у которого вам довелось учиться в институте искусств. Его деятельность, как режиссерская, так и педагогическая, составляет достойную главу башкирского искусства.
— Я поступил на режиссёрский курс Рифката Вакиловича Исрафилова и провёл там одни из самых счастливых дней студенческой жизни. Моими преподавателями также были Булат Батырович Хайбуллин и Азат Ахмадулович Надыргулов. Рифкат Вакилович сумел создать на курсе атмосферу настоящей творческой лаборатории — именно в ней рождались самые дерзкие студенческие эксперименты. Он не подавлял смелые идеи, а помогал их осмыслить и воплотить, учил видеть в ошибке не провал, а этап поиска. Позже у меня были и другие педагоги по режиссуре, но именно Рифкат Вакилович заложил ту самую основу профессии, которая и сегодня остаётся опорой в работе. Его подход к ремеслу, его требовательность к точности и правде в каждом решении до сих пор определяют мои творческие принципы.
— У всех режиссеров существуют любимые актеры. Есть ли у вас такие? Часто режиссеры открывают новые лица. Интересно было смотреть «Условный рефлекс» с молодым Игорем Петренко. Работа с кем из актеров вам больше всего запомнилась? Может, вспомните, какие-то интересные истории…
— Для любого режиссёра выбор актёра на роль — самое сложное и одновременно самое интересное в производстве фильма: ведь, создавая картину, ты доверяешь артисту воплощение образов героев. Ключевое здесь — не просто профессионализм, а вовлечённость актёра в роль, сотворчество: именно так рождается верный образ, раскрывающий тему и идею фильма. Мне всегда интересно работать с талантливыми актёрами — зачастую у них есть и другие таланты. Например, в моих фильмах снимались музыканты — лидеры трёх музыкальных групп. Это не только хорошие актёры, но и яркие личности, с которыми приятно сотрудничать. Поскольку герои моих картин — молодые люди, среди исполнителей немало выпускников театральных вузов. Так, Игоря Петренко и Николая Иванова я впервые увидел в дипломном спектакле Щепкинского училища и был рад, когда они согласились сняться в фильме. Работа над «Условным рефлексом» стала интересным опытом для всей команды. Съёмки пришлись на весну — период выпускных спектаклей у ребят, поэтому многие сцены приходилось снимать в ночные смены. Игорь и Николай создали глубокие образы: мы делали множество дублей, а на площадке царила свобода творчества — в рамках отведённого времени.
Во всех моих фильмах снимаются актёры, к которым невозможно не проникнуться симпатией, поэтому выделить кого‑то одного сложно. К тому же артисты — соавторы фильма: они не могут убедительно сыграть то, чего не понимают, и вместе мы достигаем поставленных творческих целей. Например, на съёмках «Коси и забивай» всем было увлекательно общаться с Бари Алибасовым, который принял участие в картине. После съёмок он ещё долго делился историями о своём творчестве и жизни.
Я всегда слежу за творческой судьбой актёров, работавших со мной, и особенно радуюсь, когда в одном проекте встречаются сразу несколько артистов, снимавшихся у меня в разных фильмах. Запомнилась и работа над сериалом «Принцесса цирка» на Первом канале. Каст был подобран главным режиссёром и креативным продюсером Аллой Плоткиной — на площадке я сотрудничал с Владимиром Алексеевичем Андреевым, Анной Каменковой, Алексеем Жарковым, Татьяной Лютаевой. Это актёры, чьё мастерство я ценил ещё по советским фильмам и чьё участие в проекте стало для меня большой удачей.
— Из документальных фильмов мое внимание привлекла работа про дипломата Карима Хакимова. Кропотливо подобран материал, выстроено историческое повествование в фильме. В республике с 80-х годов прошлого века не стихает интерес к его личности. Драматург Нажиб Асанбаев для сбора материала даже специально выезжал в Йемен и потом написал драму «Красный паша», которая составила славу башкирского театра. Сейчас возникла новая волна интереса к личности Хакимова. Нет ли у вас желания написать сценарий художественного фильма о нем?
— Когда мы работали над документальным фильмом о Кариме Хакимове, было изучено множество материалов: автор сценария Ахмад Макаров, историк и автор проекта «Мусульмане, которыми гордится Россия», очень тщательно отбирал факты. Картина участвовала в разных кинофестивалях. Историю действительно творят личности, а эпоха, в которую жил Хакимов, развивалась стремительно. Интерес к нему закономерно обостряется всякий раз, когда укрепляются связи между нашими странами. О Кариме Хакимове уже снято немало документальных лент.
Ещё до пандемии мы начали прорабатывать проект художественного фильма о нём. Карим Хакимов — фигура, сыгравшая большую роль в сближении стран, и художественная картина могла бы эмоционально раскрыть и само время, и масштаб его личности. В рамках цикла «Мусульмане, которыми гордится Россия» мы также создали фильм «Первый муфтий Российской империи» — о Мухаммеджане Хусаинове. Для съёмок проводились экспедиции в Уфу, Казань и в деревню Адзитарово Кармаскалинского района, где он жил и скончался. Мухаммеджан Хусаинов стал первым официально признанным муфтием России: в сентябре 1788 года указом императрицы Екатерины II было учреждено Оренбургское Магометанское духовное собрание. Его вклад значим не только на государственном, но и на общественном уровне. Фильм об Оренбургском Магометанском духовном собрании был снят к 225‑летию Оренбургского Магометанского духовного собрания (ОМДС) — Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ). Основные мероприятия, приуроченные к этой дате, состоялись 22 октября 2013 года в Уфе.
— Ваше внимание много лет направлено на изучение культуры северных народов (цикл «Сокровища севера»). Как человеку, выросшему в Башкирии, вам, наверное, близок ярко выраженный национальный колорит?
— Много лет я снимал фильмы о мероприятиях министерства регионального развития — так сложилось, что с этого начался мой путь к циклу о северных народах. С тех пор ежегодно создаю ленту о выставке «Сокровища севера» в Москве: она посвящена творчеству коренных малочисленных народов Севера. Также снял документальный фильм «Аргиш длиною в 30 лет» — он рассказывает об истории Ассоциации коренных и малочисленных народов Севера России. В ходе работы мы записали множество интервью с государственными деятелями и теми, кто представляет интересы этих народов в органах власти. Это по‑настоящему интересные люди — они олицетворяют разные этносы и регионы страны. Съёмки проходили на Чукотке, Камчатке, Ямале, в Якутии, на Сахалине, в Югре, а также на острове Вайгач — священном для коренных народов месте, где нам довелось запечатлеть древний обряд.
Коренные малочисленные народы Севера расселены по обширным территориям, они относятся к разным языковым группам и обладают самобытными культурами. Их языки продолжают жить, хотя некоторые из них, к сожалению, находятся на грани исчезновения. Важнейший фактор сохранения языка — традиционная семья и среда обитания: язык живёт там, где его поддерживают сами носители. Например, в посёлке Ноглики на Сахалине мы взяли интервью у Владимира Михайловича Санги — писателя, классика нивхской литературы. Он создал русско‑нивхский словарь и разработал нивхский алфавит. В Ногликах нивхи бережно хранят свою культуру, язык и традиции. Документальные фильмы о выставке «Сокровища севера» позволяют познакомиться с представителями 42 народов, их обычаями и творчеством — каждый из них по‑своему уникален.
— Обратила внимание на вашу многогранность. Вы очень часто выступаете и продюсером, и режиссером, и автором (соавтором) сценария. Это усложняет или упрощает процесс создания фильма? Всё же это довольно разные профессии.
— Как продюсеру мне важно создать фильм, который зритель будет смотреть долго, чтобы у картины сложилась своя судьба. Поэтому к выбору очередного проекта подхожу досконально — тщательно отбираю тему, историю и жанр. Работаю в разных жанрах. Поскольку создание фильма в среднем занимает год — от идеи до выпуска, — мне интересна смена профессиональных ролей.
— Передаете ли вы свой богатый опыт молодому поколению, преподаете?
— Сейчас я не веду преподавательскую деятельность, но свой главный опыт передаю актёрам, которые снимаются у меня в фильмах. В моих проектах часто участвуют дебютанты — для них каждая картина становится не просто частью производственного и творческого процесса, но и настоящей школой актёрского мастерства. На площадке стараюсь делиться наблюдениями, разбирать сцены, показывать, как работать с нюансами роли и взаимодействовать с камерой. Так опыт передаётся в деле — через практику, совместные поиски и живые примеры.
— Благодарю за беседу, Ильдар Галеевич, желаю новых интересных работ!
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