После окончания Уфимского института искусств и ВГИКа Ильдар Исламгулов остался работать в Москве. Трудился в продюсерской компании «Слово» на киностудии «Радуга», на Первом канале, в кинокомпании «Глория пикчерс». Его художественные и документальные фильмы завоевали любовь и популярность у многих зрителей. Своими воспоминаниями о работе над картинами и о годах учебы в Уфе, размышлениями о профессии режиссер поделился с обозревателем «Башинформа».

— Ильдар Галеевич, с большим удовольствием смотрю ваши фильмы. Из художественных особенно отозвалась в сердце мелодрама «Восемнадцать лун» про любовь старшеклассников. Сейчас, как мне кажется, не хватает таких фильмов, исследующих психологию первого чувства, выбора, становления личности, любви и дружбы школьников. Как появилась идея обратиться к этим темам, были ли у ваших героев прототипы?

— Перед съёмками «Восемнадцати лун» я руководил театральной студией в Молодёжном центре в Москве. В ней занимались талантливые старшеклассники, и мы поставили с ними два спектакля. Работа с ребятами пробудила желание снять с ними фильм — к тому времени я уже выпустил свой первый полнометражный фильм «Условный рефлекс». Я написал сценарий драматической мелодрамы о первой любви школьников. Прототипов у героев не было, но тема любовного треугольника — вечная и неизменно востребованная в кино, театре и литературе. Мне было интересно поместить в эти обстоятельства именно старшеклассников и показать, как они справляются с непростыми чувствами. Ведь в юности эмоции особенно остры, а жизненного опыта ещё мало.

На атмосферу фильма также повлияли эстрадные исполнители того времени: они пели о первой любви простым, доступным языком, сопровождая слова приятными мелодиями. Мне хотелось сделать и свой фильм таким же лёгким и увлекательным. При этом в мелодраматический сюжет я добавил элементы драмы, трагедии и даже мистики — чтобы проблемы выбора не просто были заметны, а ставили перед зрителем серьёзные вопросы.

В разные годы на наших экранах периодически появлялись фильмы о школьниках и молодёжи, но в то время жанровой картины на эту тему практически не было — в начале нулевых в стране выходило очень мало полнометражных фильмов. Во время работы над сценарием я решил привлечь к съёмкам не только ребят из студии, но и профессиональных актёров. Кроме того, уфимские друзья подсказали мне об авторе и исполнителе Дмитрии Молодцове — его песни звучат в фильме. В них есть одновременно лёгкость и глубокая драматургия, и это идеально вписывалось в настроение картины. В итоге фильм получил название «Восемнадцать лун» — по одноимённой песне Дмитрия Молодцова, которая стала главной музыкальной темой ленты.