Дети – цветы жизни: в Башкирской опере случился беби-бум

Молодой солист оперы, лауреат международных и всероссийских конкурсов, ведущий проектов об опере Айдар Хайруллин стал отцом во второй раз. Артист рассказал «Башинформу», что теперь для их семьи эти дни будут двойным детским праздником.

– Конечно, когда у артиста рождаются дети, особенно девочки, это прекрасно, цветочки жизни! Вы знаете, у меня так интересно получилось, что младшая дочка родилась 23 июня, а старшая дочка – 24 июня, у них разница ровно один день и четыре года. Это не запланировано было, специально не выбирали даты, так получилось случайно, и это на самом деле очень здорово.

Меня еще забавляет, что я солист театра, тип голоса у меня тенор, а про теноров есть такой миф, что вокруг него всегда должны быть девушки. Сейчас я наблюдаю за своей жизнью, и вокруг меня действительно одни девочки. Кто знает, кем будет третий ребенок, может быть, снова девочка. И если это будет девочка, значит, я выбил джекпот! – поделился Айдар Хайруллин.