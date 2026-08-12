Дети – цветы жизни: в Башкирской опере случился беби-бум

Молодой солист оперы, лауреат международных и всероссийских конкурсов, ведущий проектов об опере Айдар Хайруллин стал отцом во второй раз. Артист рассказал «Башинформу», что теперь для их семьи эти дни будут двойным детским праздником.
– Конечно, когда у артиста рождаются дети, особенно девочки, это прекрасно, цветочки жизни! Вы знаете, у меня так интересно получилось, что младшая дочка родилась 23 июня, а старшая дочка – 24 июня, у них разница ровно один день и четыре года. Это не запланировано было, специально не выбирали даты, так получилось случайно, и это на самом деле очень здорово.
Меня еще забавляет, что я солист театра, тип голоса у меня тенор, а про теноров есть такой миф, что вокруг него всегда должны быть девушки. Сейчас я наблюдаю за своей жизнью, и вокруг меня действительно одни девочки. Кто знает, кем будет третий ребенок, может быть, снова девочка. И если это будет девочка, значит, я выбил джекпот! – поделился Айдар Хайруллин.
Отцом этим летом стал и народный артист РБ, исполнитель ведущих и сольных балетных партий Олег Шайбаков. Абдерахман в «Раймонде», Визирь в «Легенде о любви», Юмагул в «Журавлиной песни» и Гирей в «Бахчисарайском фонтане» признается, что в его сознании произошла полная перезагрузка.
— Рождение Ярослава для меня поменяло жизненные приоритеты и ценности. С появлением Ярика все моё внимание сместилось с личных интересов на семью, начинаешь по-новому оценивать, что в жизни действительно важно, — отметил артист.
Народная артистка Башкортостана, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Любовь Буторина призналась, что очень счастлива, потому что впервые в жизни стала бабушкой. 19 июня артистка отметила свой юбилей, и переход в новый статус восприняла как большой подарок.
– Чувствую себя абсолютно счастливой! Это самый дорогой и бесценный подарок к моему юбилею! Непередаваемые чувства и эмоции, тем более что у нас были партнерские роды с дочкой. То, что я пережила, невозможно передать словами, спасибо дочери и зятю за внучку! Теперь 5 августа у нас ещё один счастливый день – рождение внучки.
А заслуженный артист Башкортостана, лауреат международных, республиканских и дипломант всероссийского конкурсов, баритон Рим Рахимов находится в предвкушении радостного события, которое вот-вот произойдет в жизни их многодетной семьи. Они ждут уже четвертого малыша.
— Для нашей семьи появление четвертого ребёнка — очень радостное и волнительное событие. У нас уже есть трое детей, поэтому мы хорошо знаем, что такое большая семья. Я сам тоже из большой семьи: у меня есть два родных брата, и это, конечно, постоянное движение, забота, смех. Иногда бывает шумно и непросто, но прежде всего, это большая любовь.
Особенно нам запомнилось событие, которое произошло на большом концерте в городе Бирске прямо на сцене перед тысячной аудиторией на площади. Сам Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров объявил нам пол нашего будущего ребёнка. Это было очень символично, потому что на празднике ко Дню семьи, любви и верности это стало особенным событием, и было совершенно неожиданно. Рукопожатие Главы республики в этот день запомнится на всю жизнь, — рассказал «Башинформу» Рим Рахимов.
Сейчас семья не только готовится к появлению малыша, но и параллельно занимается подготовкой к школьным будням.
— Лето, вроде хочется немножко побольше увидеть красоты нашей большой республики, нашей необъятной страны, поездить, но мы не можем себе это позволить, потому что дорогу переносить уже стало сложно. В сентябре мы ждём с нетерпением нашего малыша. Старшие братья и сестра ждут и уже спорят, кто и как будет за ним ухаживать, как будет помогать нам. Скоро 1 сентября, старший сын идёт уже в 4-й класс, средний сын — в 1 класс. Это ещё одно событие для нас, и для него большое событие, он идёт в школу после садика. Он так ждёт этого момента, так хочет учиться. Будет непросто, но я уверен, что мы, конечно же, справимся, — говорит артист.
В новом театральном сезоне Рима Рахимова ожидает много работы. Прошлый сезон для него был очень активным, насыщенным — в его репертуаре всё больше ролей, и совмещать большую семью с профессией оперного певца, конечно, непросто. Но Рим успевает и дома, и в профессии.
— Когда родился первый сын, я ходил под окнами роддома. Когда родился второй сын, я был уже в Ижевске на гастролях. Когда родилась дочка, я оказался в Минске. И сейчас тоже, возможно, так получится — у меня уже намечены планы на сентябрь, и есть гастроли, для меня очень важные. Может, так случится, что совпадёт, — поделился артист. — Очень переживаем — хотелось бы быть рядом с супругой, помочь ей в трудный момент и встретить нашего малыша.
Семья даёт силы, мотивацию. Когда приходишь домой с репетиции и тебя встречают дети, ты понимаешь, ради кого и чего ты стараешься быть лучше, двигаться вперед. Очень приятно, что сейчас в нашем театре настоящий беби-бум. Очень много детей рождается, и это наше будущее, талантливых людей должно быть больше! Театр в принципе — это тоже большая семья. И здорово, когда эта семья растёт не только на сцене, но и в жизни.
«Башинформ» поздравляет всех любимых артистов с рождением детей и внуков и желает семейного счастья!
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