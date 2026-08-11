В Башкирии Ансамбль Гаскарова охватил свадебный переполох

В августе Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова порадовал своих поклонников свадебными новостями. Журналист агентства «Башинформ» связалась с молодоженами и разузнала подробности.
Первыми узаконили свои отношения артисты балета Айгуль Вахитова и Ильгам Идрисов. Красивая свадьба прошла в ресторане под Уфой, и большинство гостей за столом друзей как раз и составляли коллеги из родного коллектива.
Интересно, что профессионалы танцевального искусства при подготовке к свадебному торжеству совершенно забыли подготовить первый танец и спохватились только в последний день. Но, будучи мастерами своего дела, они за один день успели придумать современный лирический танец.
— Наша история любви началась еще в Башкирском хореографическом колледже имени Рудольфа Нуреева. В 9-м классе Ильгам предложил мне встречаться, но тогда я отказалась. Несмотря на это, он с уверенностью сказал друзьям, что я всё равно стану его женой, — рассказывает Айгуль.
В итоге его слова оказались пророческими, и на втором курсе колледжа Ильгам и Айгуль начали встречаться. С 2017 года артисты начали вместе работать в ансамбле имени Гаскарова.
– При постановках танцев педагоги-репетиторы нас часто ставили вместе. Это и „Гульназира“, и „Молодые сердца“, и „Дружба“, — поделилась Айгуль Вахитова. — На сцене нам легко чувствовать и понимать друг друга. И если бы мы не были вместе, то очень скучали бы друг по другу во время долгих гастролей, а так у нас есть возможность всегда ездить и открывать что-то новое вместе.
Вторая пара — артисты балета Миляуша Аиткулова и Мурадым Алибаев. Их свадебное торжество прошло в городе Сибае и собрало около ста гостей!
Жених и невеста приготовили родственникам и друг другу сюрприз: башкирские танцы с участием друзей. В их семьях они не первые танцоры: у Мурадыма в ансамбле Гаскарова танцует двоюродная сестра, а бабушка с дедушкой Миляуши — большие любители народного танца.
Миляуша и Мурадым вместе уже 10 лет. Их отношения начались ещё в родном селе Старый Сибай, откуда они оба родом.
– Мы прошли вместе практически весь путь. В один и тот же год мы поступили в Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева. Мурадым учился на год старше и поэтому окончил колледж и пришел работать в ансамбль на год раньше меня, — рассказала «Башинформу» Миляуша Аиткулова.
По словам новоиспеченных супругов, общих танцев, где бы они стояли в паре, у них нет. Любимый номер у Мурадыма — танец аргентинских пастухов «Гаучо». У Миляуши любимыми танцами являются башкирские «Зарифа» и «Семь девушек».
Третья пара — Ильдар Вагапов, артист ансамбля имени Файзи Гаскарова и Рузиля Гимранова, тоже артистка хореографического коллектива. Они встретились на танцевальном конкурсе «Байык». Молодых людей связало искусство танца, профессия стала судьбой.
Как рассказали в пресс-службе, в Ансамбле имени Гаскарова сейчас работают 11 семейных пар. Есть те, которые танцуют вместе не один десяток лет.
— Ансамбль Гаскарова — это не просто работа, это образ жизни. Репетиции, гастроли, ежедневные нагрузки, общие творческие задачи. Только человек, который сам дышит этим искусством, может до конца понять твой график, твою усталость и твою радость от оваций. Многие приходят в ансамбль уже сложившимися парами из колледжа или являются земляками. Руководство и педагоги ансамбля поддерживают семейные ценности. Когда артист знает, что его вторая половинка рядом (даже если они просто встретятся взглядом в коридоре перед выходом на сцену), это дает чувство защищенности, поддержки. А еще в народном танце очень важен парный контакт, доверие. Когда ты танцуешь с любимым человеком, это перестает быть просто работой, это становится диалогом, — поделилась пресс-секретарь коллектива Альбина Кондратьева.
«Башинформ» от всей души желает молодым артистам любви и счастья в семьях, доверия и взаимопонимания, вдохновения и творческих достижений, благополучия и уюта в домах!
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