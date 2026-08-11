В Башкирии Ансамбль Гаскарова охватил свадебный переполох

В августе Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова порадовал своих поклонников свадебными новостями. Журналист агентства «Башинформ» связалась с молодоженами и разузнала подробности.

Первыми узаконили свои отношения артисты балета Айгуль Вахитова и Ильгам Идрисов. Красивая свадьба прошла в ресторане под Уфой, и большинство гостей за столом друзей как раз и составляли коллеги из родного коллектива.

Интересно, что профессионалы танцевального искусства при подготовке к свадебному торжеству совершенно забыли подготовить первый танец и спохватились только в последний день. Но, будучи мастерами своего дела, они за один день успели придумать современный лирический танец.

— Наша история любви началась еще в Башкирском хореографическом колледже имени Рудольфа Нуреева. В 9-м классе Ильгам предложил мне встречаться, но тогда я отказалась. Несмотря на это, он с уверенностью сказал друзьям, что я всё равно стану его женой, — рассказывает Айгуль.



В итоге его слова оказались пророческими, и на втором курсе колледжа Ильгам и Айгуль начали встречаться. С 2017 года артисты начали вместе работать в ансамбле имени Гаскарова.



– При постановках танцев педагоги-репетиторы нас часто ставили вместе. Это и „Гульназира“, и „Молодые сердца“, и „Дружба“, — поделилась Айгуль Вахитова. — На сцене нам легко чувствовать и понимать друг друга. И если бы мы не были вместе, то очень скучали бы друг по другу во время долгих гастролей, а так у нас есть возможность всегда ездить и открывать что-то новое вместе.