Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем семьи, любви и верности

«Я сердечно приветствую всех участников этого замечательного праздника – Дня семьи, любви и верности. В Бирске мы этот праздник проводим уже в седьмой раз. И он действительно стал любимым местом, куда приходят люди, чтобы порадоваться, наверное, самому яркому, светлому и тёплому, что есть в наших душах.
Дорогие биряне, примите, пожалуйста, слова благодарности от всех нас, гостей праздника, за ваше удивительное гостеприимство. Спасибо вам. И вы знаете, в такие тяжёлые, непростые времена каждому человеку нужна опора. Сегодня мы, конечно, нашу опору находим в наших родных, близких, в наших семьях, наших любимых. И опору, конечно, мы находим в нашей большой стране. И опору находим в большой многонациональной семье. Потому, что она нам нужна для того, чтобы мы решали сегодня в эти дни главную нашу задачу – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. И для того, чтобы мы сделали всё, чтобы наши парни, которые воюют, вернулись домой живыми и здоровыми. А для этого нужна помощь. И для этого нужна просто любовь. И я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И вот я, как Глава республики, говорю: «Мы будем строить, мы будем возводить новые дома культуры, школы, садики, мы будем приводить в порядок все наши города и сёла». С главной целью, чтобы всем хотелось жить в Башкортостане, чтобы молодые люди здесь создавали семьи, как сегодня создала семью молодая чета Гребенщиковых – Константин и Карина. И таких семей чтобы было много и чтобы у них было много детей. Позвольте мне ещё раз всем пожелать мира, добра, благополучия. Дорогие земляки, пусть в ваших домах всегда будет любовь и тепло», - сказал Радий Хабиров.
Супруга Главы региона Каринэ Хабирова также поздравила всех жителей республики с праздником.
«Семья – это то, что нас встречает в самом начале нашего жизненного пути. Это то, что нас сопровождает в течение всей нашей жизни. И то, что остаётся с нами в конце нашей жизни. И то, что мы передаём нашим детям, нашим потомкам. Хочется пожелать, чтобы каждая семья, каждая семья нашей страны имела такую опору в виде любви в каждом вашем сердце», - сказала Каринэ Хабирова.
Глава Башкортостана вручил государственные награды многодетным семьям. Так звания «Мать-героиня» удостоились мама 10 детей Фаназия Исмагзамовна Такалова из Зилаирского района, а также мама 10 детей Анжелика Шумутбаева из Нефтекамска.
Еще шесть многодетных семей Башкортостана стали кавалерами ордена «Родительская слава» и медали этого ордена.
Глава республики также передал брендированную награду «Город, дружественный семье и детям» главе администрации города Дюртюли Ильмиру Гарееву.
Радий и Каринэ Хабирова со сцены озвучили пол четвертого ребенка творческой семьи певцов Айым и Рима Рахимовых. У двух мальчиков и дочки появится младший братишка. Айым – руководитель вокальной студии «Тамыр». Рим – заслуженный артист Башкортостана, солист Башкирского театра оперы и балета.
На главной сцене праздника проходит концертная программа с участием творческих коллективов и артистов республики. Вечером концерт продолжат народный артист Башкортостана и Татарстана Ришат Тухватуллин, а также молодая звезда Назгуль Отузова.
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