Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем семьи, любви и верности

«Я сердечно приветствую всех участников этого замечательного праздника – Дня семьи, любви и верности. В Бирске мы этот праздник проводим уже в седьмой раз. И он действительно стал любимым местом, куда приходят люди, чтобы порадоваться, наверное, самому яркому, светлому и тёплому, что есть в наших душах.

Дорогие биряне, примите, пожалуйста, слова благодарности от всех нас, гостей праздника, за ваше удивительное гостеприимство. Спасибо вам. И вы знаете, в такие тяжёлые, непростые времена каждому человеку нужна опора. Сегодня мы, конечно, нашу опору находим в наших родных, близких, в наших семьях, наших любимых. И опору, конечно, мы находим в нашей большой стране. И опору находим в большой многонациональной семье. Потому, что она нам нужна для того, чтобы мы решали сегодня в эти дни главную нашу задачу – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. И для того, чтобы мы сделали всё, чтобы наши парни, которые воюют, вернулись домой живыми и здоровыми. А для этого нужна помощь. И для этого нужна просто любовь. И я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И вот я, как Глава республики, говорю: «Мы будем строить, мы будем возводить новые дома культуры, школы, садики, мы будем приводить в порядок все наши города и сёла». С главной целью, чтобы всем хотелось жить в Башкортостане, чтобы молодые люди здесь создавали семьи, как сегодня создала семью молодая чета Гребенщиковых – Константин и Карина. И таких семей чтобы было много и чтобы у них было много детей. Позвольте мне ещё раз всем пожелать мира, добра, благополучия. Дорогие земляки, пусть в ваших домах всегда будет любовь и тепло», - сказал Радий Хабиров.