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15:12 (UTC+5), 08 Июля 2026

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем семьи, любви и верности

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности. Республиканский фестиваль в честь этого праздника проходит сегодня в Бирске.

Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
Азат Гиззатуллин
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«Я сердечно приветствую всех участников этого замечательного праздника – Дня семьи, любви и верности.  В Бирске мы этот праздник проводим уже в седьмой раз. И он действительно стал любимым местом, куда приходят люди, чтобы порадоваться, наверное, самому яркому, светлому и тёплому, что есть в наших душах.

Дорогие биряне, примите, пожалуйста, слова благодарности от всех нас, гостей праздника, за ваше удивительное гостеприимство. Спасибо вам. И вы знаете, в такие тяжёлые, непростые времена каждому человеку нужна опора. Сегодня мы, конечно, нашу опору находим в наших родных, близких, в наших семьях, наших любимых. И опору, конечно, мы находим в нашей большой стране. И опору находим в большой многонациональной семье. Потому, что она нам нужна для того, чтобы мы решали сегодня в эти дни главную нашу задачу – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. И для того, чтобы мы сделали всё, чтобы наши парни, которые воюют, вернулись домой живыми и здоровыми. А для этого нужна помощь. И для этого нужна просто любовь. И я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И вот я, как Глава республики, говорю: «Мы будем строить, мы будем возводить новые дома культуры, школы, садики, мы будем приводить в порядок все наши города и сёла». С главной целью, чтобы всем хотелось жить в Башкортостане, чтобы молодые люди здесь создавали семьи, как сегодня создала семью молодая чета Гребенщиковых – Константин и Карина. И таких семей чтобы было много и чтобы у них было много детей. Позвольте мне ещё раз всем пожелать мира, добра, благополучия. Дорогие земляки, пусть в ваших домах всегда будет любовь и тепло», - сказал Радий Хабиров.

Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
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Супруга Главы региона Каринэ Хабирова также поздравила всех жителей республики с праздником.

«Семья – это то, что нас встречает в самом начале нашего жизненного пути. Это то, что нас сопровождает в течение всей нашей жизни. И то, что остаётся с нами в конце нашей жизни. И то, что мы передаём нашим детям, нашим потомкам. Хочется пожелать, чтобы каждая семья, каждая семья нашей страны имела такую опору в виде любви в каждом вашем сердце», - сказала Каринэ Хабирова.

Глава Башкортостана вручил государственные награды многодетным семьям. Так звания «Мать-героиня» удостоились мама 10 детей Фаназия Исмагзамовна Такалова из Зилаирского района, а также мама 10 детей Анжелика Шумутбаева из Нефтекамска.

Еще шесть многодетных семей Башкортостана стали кавалерами ордена «Родительская слава» и медали этого ордена.

Глава республики также передал брендированную награду «Город, дружественный семье и детям» главе администрации города Дюртюли Ильмиру Гарееву.

Радий и Каринэ Хабирова со сцены озвучили пол четвертого ребенка творческой семьи певцов Айым и Рима Рахимовых. У двух мальчиков и дочки появится младший братишка. Айым – руководитель вокальной студии «Тамыр». Рим – заслуженный артист Башкортостана, солист Башкирского театра оперы и балета.

На главной сцене праздника проходит концертная программа с участием творческих коллективов и артистов республики. Вечером концерт продолжат народный артист Башкортостана и Татарстана Ришат Тухватуллин, а также молодая звезда Назгуль Отузова.

Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
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