Сидим дома. Что жителям Башкирии нужно знать об общей самоизоляции

1 Что произошло

Радий Хабиров подписал указ ﻿, обязывающий всех жителей республики соблюдать режим самоизоляции. Это означает, что с 31 марта и до особого распоряжения все люди, независимо от возраста, обязаны сидеть дома. Режим продлится как минимум неделю, но есть вероятность, что его продлят. Решение примут в конце недели ﻿.

Все скверы и парки огородят и закроют. Улицы будут патрулировать полиция и народные дружинники, в том числе из числа ветеранов боевых действий. Патрулировать улицы будут дружины. Полиция имеет право составить акт﻿, что вы нарушаете режим. Только максимально минимизировав контакты, можно остановить развитие коронавируса.

Напомним, что уже отменили и перенесли все мероприятия, на которых собираются более 50 человек, в том числе культурные и спортивные. В городе закрыты все торговые центры, кинотеатры, ночные клубы, кружки и секции, детские комнаты, спортивные залы и фитнес-центры, магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости.