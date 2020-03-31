Сидим дома. Что жителям Башкирии нужно знать об общей самоизоляции
Сидим дома. Что жителям Башкирии нужно знать об общей самоизоляции Фото: Валерий Шахов
Ответы на 12 самых важных вопросов о том, как вести себя в ближайшие дни
Все скверы и парки огородят и закроют. Улицы будут патрулировать полиция и народные дружинники, в том числе из числа ветеранов боевых действий. Патрулировать улицы будут дружины. Полиция имеет право составить акт, что вы нарушаете режим. Только максимально минимизировав контакты, можно остановить развитие коронавируса.
Напомним, что уже отменили и перенесли все мероприятия, на которых собираются более 50 человек, в том числе культурные и спортивные. В городе закрыты все торговые центры, кинотеатры, ночные клубы, кружки и секции, детские комнаты, спортивные залы и фитнес-центры, магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости.
- Вы идете на работу или с работы – действует только для тех, кто обязан работать всегда. Это коммунальные службы, силовики, чиновники, врачи, продавцы продуктовых магазинов и некоторые другие. В администрациях городов и районов им выдадут специальные пропуска.
- Можно сходить в ближайший к дому продуктовый магазин или аптеку.
- Вы идете к врачу за экстренной или неотложной помощью.
- Можно выгулять домашнее животное — не далее 100 метров от дома.
- Вынести мусор.
«Башавтотранс» минимизирует количество междугородних и пригородных маршрутов, а автобусное сообщение между другими регионами закрывает полностью. Информацию о расписании можно уточнить по телефону горячей линии +7(347)262-66-62.
- По вопросам коронавирусной инфекции — Минздрав Башкирии+7(347) 286-58-27, 279-91-20 (многоканальный круглосуточный).
- По вопросам профилактики коронавирусной инфекции — единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
- По доставке лекарств, продуктов и предметов первой необходимости, вынос мусора в период карантина для пенсионеров: 8-800-775-00-14.
- По вопросам трудового законодательства: 8-800-707-88-41, +7(347)218-07-25, 218-06-47, 280-88-17, +7960-8066545 (для WhatsApp).
- По социальной поддержке — +7(347)282-46-81, 282-07-19, 282-40-35.
- Регистрация в центрах занятости и выплата пособий по безработице- +7(347)218-07-07.