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31 марта Вторник

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В Башкирии на 31.03.20 выявлено 7 случаев коронавирусной инфекции. Проведено 4390 анализов. 1 человек выздоровел
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сидим дома. Что жителям Башкирии нужно знать об общей самоизоляции

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Сидим дома. Что жителям Башкирии нужно знать об общей самоизоляции Фото: Валерий Шахов

Ответы на 12 самых важных вопросов о том, как вести себя в ближайшие дни

1Что произошло
Радий Хабиров подписал указ﻿, обязывающий всех жителей республики соблюдать режим самоизоляции. Это означает, что с 31 марта и до особого распоряжения все люди, независимо от возраста, обязаны сидеть дома. Режим продлится как минимум неделю, но есть вероятность, что его продлят. Решение примут в конце недели﻿.

Все скверы и парки огородят и закроют. Улицы будут патрулировать полиция и народные дружинники, в том числе из числа ветеранов боевых действий. Патрулировать улицы будут дружины. Полиция имеет право составить акт﻿, что вы нарушаете режим. Только максимально минимизировав контакты, можно остановить развитие коронавируса.

Напомним, что уже отменили и перенесли все мероприятия, на которых собираются более 50 человек, в том числе культурные и спортивные. В городе закрыты все торговые центры, кинотеатры, ночные клубы, кружки и секции, детские комнаты, спортивные залы и фитнес-центры, магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости.

2В каких случаях можно выйти из дома?
Причин покинуть квартиру или частный дом всего пять.

  1. Вы идете на работу или с работы – действует только для тех, кто обязан работать всегда. Это коммунальные службы, силовики, чиновники, врачи, продавцы продуктовых магазинов и некоторые другие. В администрациях городов и районов им выдадут специальные пропуска.
  2. Можно сходить в ближайший к дому продуктовый магазин или аптеку.
  3. Вы идете к врачу за экстренной или неотложной помощью.
  4. Можно выгулять домашнее животное — не далее 100 метров от дома.
  5. Вынести мусор.
3Могу ли я выйти побегать на спортивной площадке, не контактируя с другими людьми, погулять с ребенком в коляске, съездить к родственникам на такси?
Нет, такие прогулки временно запрещены! Режим самоизоляции для того и ввели, чтобы минимизировать контакты и предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
4Если я выхожу в магазин, нужно брать с собой паспорт?
Строгого запрета нет, но иметь с собой удостоверение личности настоятельно рекомендуется.
5Как будет ходить общественный транспорт?
Как рассказал заместитель начальника управления транспорта и связи Уфы Владимир Петров﻿, на время режима самоизоляции общественный транспорт Уфы будет работать, но их количество сократят и работать они будут по новому графику — с 06.00 до 20.00.

«Башавтотранс» минимизирует количество междугородних и пригородных маршрутов, а автобусное сообщение между другими регионами закрывает полностью. Информацию о расписании можно уточнить по телефону горячей линии +7(347)262-66-62.

6Можно ли передвигаться по городу на такси?
Только если вы выехали в ближайший продуктовый магазин, аптеку, на работу или к врачу. Иначе это будет рассматриваться как нарушение режима.
7Как будут работать больницы и поликлиники?
Все врачи работают в обычном режиме и принимают пациентов. Отменили только диспансеризацию, медосмотры и не срочные процедуры (например, посещение врача-косметолога).
8Меня пустят в город?
Да. И выпустят тоже.
9Изменится ли режим работы магазинов, заправок?
Нет, у нас нет «комендантского часа», поэтому круглосуточные продуктовые магазины и заправки продолжат работу в обычном графике.
10Будет ли работать доставка из кафе и ресторанов?
Да, все больше заведений общепита как раз переходят на такой режим работы, это не запрещено.
11Какой штраф грозит за нарушение режима?
Государственная Дума существенно повысила штрафы﻿ за нарушение карантина и санитарно-эпидемиологических правил. Штрафы для граждан составят от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если же по вине нарушивших режим изоляции заболеют или пострадают другие люди, штрафы вырастают до миллиона рублей.
12Куда обращаться, если нужна помощь?
В республике работает несколько горячих линий, где специалисты ответят на любые вопросы.

  • По вопросам коронавирусной инфекции — Минздрав Башкирии+7(347) 286-58-27, 279-91-20 (многоканальный круглосуточный).
  • По вопросам профилактики коронавирусной инфекции — единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
  • По доставке лекарств, продуктов и предметов первой необходимости, вынос мусора в период карантина для пенсионеров: 8-800-775-00-14.
  • По вопросам трудового законодательства: 8-800-707-88-41, +7(347)218-07-25, 218-06-47, 280-88-17, +7960-8066545 (для WhatsApp).
  • По социальной поддержке — +7(347)282-46-81, 282-07-19, 282-40-35.
  • Регистрация в центрах занятости и выплата пособий по безработице- +7(347)218-07-07.

Станислав Шахов
Теги: коронавирус, самоизоляция
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