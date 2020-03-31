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Нарушителей режима карантина по коронавирусу оштрафуют от 15 до 40 тысяч рублей

ПОЛИТИКА
Фото: Карина Камаева

Нарушителей режима карантина по коронавирусу оштрафуют от 15 до 40 тысяч рублей Фото: Карина Камаева

Государственная Дума сегодня на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

Штрафы для граждан составят от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если же эти нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, но не содержат уголовно наказуемого деяния, штрафы для граждан составят от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц – наложение штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также закон регулирует административные штрафы за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии. Для юридических лиц штрафы составят от 1,5 млн до 3 млн рублей, если же публикация такой ложной информации приведет к смерти человека, причинение вреда здоровью или имуществу, массовое нарушение общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 млн до 5 млн рублей.

Нарушение, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, – влекут: для граждан – наложение штрафа в размере от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц – наложение штрафа в размере от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юрлиц – наложение штрафа в размере от 5 млн до 10 млн рублей.

Напомним, что с сегодняшнего дня, с 20 часов вечера, вводится режим самоизоляции по месту проживания для всех жителей республики. Все, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, должны находиться дома до отмены этого режима.

Азат Гиззатуллин
Теги: Коронавирус, штрафы, карантин
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