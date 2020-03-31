В Башкирии на нарушителей режима самоизоляции будут составлять протоколы

В Башкирии в условиях введения режима самоизоляции сотрудники полиции продолжат патрулировать парки, улицы, скверы городов. Как пояснил 31 марта на брифинге Минздрава РБ начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов, полицейские, в случае, если встречают на улице граждан старше 65 лет, настоятельно рекомендуют им соблюдать карантинные меры.

«У полиции есть право составлять необходимые материалы в отношении граждан, которые нарушают режим самоизоляции, и в дальнейшем эти материалы направлять в подразделения Роспотребнадзора. Все зависит от того, насколько действительно человек нарушил режим самоизоляции. У нас есть такое право», — пояснил представитель МВД РБ.

По Уфе ездят 63 спецмашины, напоминающие о соблюдении режима самоизоляции, по республике также задействованы 110 громкоговорителей.

Жесткого паспортного режима не прописано, но гражданам надо иметь в виду, что даже когда они идут в магазин или относят продукты родителям, лучше иметь при себе удостоверение личности.

Как сообщало агентство «Башинформ», Государственная Дума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы. В документе говорится, что если человек нарушил санитарно-эпидемиологические правила и из-за его поступка массово заболели люди, то его могут оштрафовать на один миллион рублей или отправить за решетку на срок до трех лет.