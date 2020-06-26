Новости Башкортостана и Уфы
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100 лет Республике

100 лет Республике
100 лет Республике
ГлавноеПо порядку
Культура
26 Июня 2020, 11:30
Курултай башкир получил грант на поддержку соотечественников за рубежом
Культура
12 Мая 2020, 18:54
Вышел русский трейлер фильма «Отряд Таганок» по Мустаю Кариму
Культура
27 Апреля 2020, 10:08
Международный онлайн-диктант на башкирском языке написали 305 тысяч человек по всему миру
Культура
17 Апреля 2020, 14:59
В Уфе появятся раскраска и набор стикеров на основе танцев Ансамбля им. Гаскарова
Культура
8 Апреля 2020, 13:22
Чем занимаются известные люди Уфы в самоизоляции - обзор агентства «Башинформ»
Культура
1 Апреля 2020, 23:30
В 2020 году фестиваль башкирской бардовской песни «Ҡош юлы» посвятили Рафаэлю Сафину
Культура
23 Марта 2020, 19:11
Именем Мустая Карима названа улица в Екатеринбурге
Культура
20 Марта 2020, 13:30
Театры Башкортостана готовятся к фестивалю театральных капустников «Веселая кулиса»
Культура
20 Марта 2020, 11:06
Определена дата проведения Международного диктанта по башкирскому языку
Культура
19 Марта 2020, 14:54
Татарские ученые создадут атлас с местами компактного проживания татар и башкир в РБ и РТ
Культура
10 Марта 2020, 11:02
В Уфе издана новая книга прозаика-документалиста Амира Султангареева
Общество
27 Февраля 2020, 16:33
На финал конкурса «Женщина — мать нации» приедет 100-летняя ровесница республики
Культура
19 Февраля 2020, 23:29
«Служу Башкортостану!» - Ильдар Абдразаков награжден юбилейной медалью республики
Культура
13 Февраля 2020, 15:43
В субъектах России создадут башкирские историко-культурные центры
Общество
12 Февраля 2020, 12:38
В Москве Каринэ Хабирова и Алсу открыли выставку картин «Семь девушек»
Культура
11 Февраля 2020, 10:26
Выставку «Семь девушек» в Москве откроет легендарный танец гаскаровцев
Общество
9 Февраля 2020, 10:25
В Абзелиловском районе Башкирии открыли школу на 120 мест с детским садом на 60 мест
Культура
7 Февраля 2020, 11:13
В Уфе Салаватский театр показал кровавую историческую драму «Идукай»
Культура
21 Января 2020, 17:03
В Уфе состоялась презентация факсимильного издания газеты «Башҡорт»
Культура
3 Января 2020, 08:15
Культурная дюжина: чем запомнился 2019 год в Республике Башкортостан
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Отдел кадров
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