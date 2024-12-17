Новости Башкортостана и Уфы
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Главное
СВОих не бросаем
17 Декабря 2024, 16:32
Отец героя СВО рассказал, на что обратить внимание в Послании Главы Башкирии
Общество
17 Декабря 2024, 15:36
В Башкирии все должны равняться на ветеранов и героев СВО
Экономика
16 Декабря 2024, 10:33
Экономист назвал задачи развития региона, поставленные Главой Башкирии
Экономика
16 Декабря 2024, 09:30
Экономист считает, что в Башкирии появятся новые точки роста
Экономика
15 Декабря 2024, 10:29
В Башкирии успешно решается задача по созданию комфортной городской среды
Политика
14 Декабря 2024, 11:32
Политолог считает Послание Главы Башкирии направленным на конкретные результаты
Общество
14 Декабря 2024, 09:45
Эксперт считает, что Башкирия вывела идеальную формулу благоустройства городов
СВОих не бросаем
13 Декабря 2024, 15:59
В Башкирии ветераны СВО продолжат работу по укреплению России
СВОих не бросаем
13 Декабря 2024, 13:04
Мать Героя России убедилась в верности Радия Хабирова своим словам
Экономика
13 Декабря 2024, 12:42
Увеличение в Башкирии фонда «фонящих» дорог позволит вести ремонт повсеместно
Экономика
13 Декабря 2024, 12:00
Эксперт прокомментировал поручение Главы Башкирии по «фонящим» дорогам
Политика
13 Декабря 2024, 10:29
Аграрий из Башкирии назвал поддержку сельского хозяйства астрономической
Общество
13 Декабря 2024, 10:26
Политолог назвал запросы общества основной темой Послания Главы Башкирии
Политика
13 Декабря 2024, 10:00
Народная артистка Башкирии: Послание Радия Хабирова очень воодушевило
Политика
13 Декабря 2024, 09:30
Сенатор от Башкирии прокомментировал темы Послания Радия Хабирова
Детально
12 Декабря 2024, 17:36
Вера на все времена: Геннадий Букаев о завершении строительства храма в Уфе
Общество
12 Декабря 2024, 16:01
Молодёжь Башкирии растёт на примере ветеранов Великой Отечественной войны
Лонгриды
12 Декабря 2024, 15:36
О чем рассказал Радий Хабиров в Послании – самое интересное
Общество
12 Декабря 2024, 15:27
В Послании Радия Хабирова собраны главные ориентиры Башкирии
Политика
12 Декабря 2024, 15:09
Радий Хабиров обозначил главные векторы развития Башкирии
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