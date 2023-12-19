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Идеи - в делоГод педагога и наставника
19 Декабря , 19:00

Послание Главы РБ 2023

Послание Главы Республики Башкортостан к Государственному Собранию – Курултаю Башкортостана
Послание Главы РБ
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19 Декабря , 16:25
Андрей Назаров назвал ориентиры предстоящей работы правительства Башкирии
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19 Декабря , 15:32
В Башкирии в 2024 году запустят проект «Городской тренер»
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19 Декабря , 14:00
Константин Толкачев назвал Послание Главы Башкирии объединяющим общество
Лонгриды
19 Декабря , 13:45
О чем рассказал Радий Хабиров в Послании. Самое главное
Общество
19 Декабря , 13:19
Депутат Госсобрания назвал послание Главы Башкирии ориентированным на победу
Общество
19 Декабря , 13:14
Глава Башкирии анонсировал досрочный запуск Восточного выезда
Общество
19 Декабря , 13:03
Для столицы Башкирии закупят 60 новых трамваев
Политика
19 Декабря , 12:38
Следующий год станет годом достижений для всех жителей Башкирии - Максим Забелин
Общество
19 Декабря , 11:52
В столице республики всё должно быть образцовым - Глава Башкирии
Общество
19 Декабря , 11:30
Ректор вуза отметил большое внимание, уделенное науке в послании Главы Башкирии
Политика
19 Декабря , 11:13
Глава Башкирии назвал основной принцип своей кадровой политики
Общество
19 Декабря , 11:04
Башкирия продолжит программу медицинской реабилитации участников СВО
Экономика
19 Декабря , 10:55
В Башкирии разработают Стратегию развития внешнеэкономической деятельности
Экономика
19 Декабря , 10:52
Глава Башкирии поручил правительству проработать проекты техпрорыва
Политика
19 Декабря , 10:50
В Башкирии нулевую ставку налога для аграриев сохранят на три года — Хабиров
Общество
19 Декабря , 10:48
2024 год в Башкирии будет Годом заботы о людях с ОВЗ
Экономика
19 Декабря , 10:45
Валовой региональный продукт Башкирии достигнет 2,3 трлн рублей
СВОих не бросаем
19 Декабря , 10:45
Радий Хабиров сообщил о поддержке участников СВО в 2024 году на 2,8 млрд рублей
Политика
19 Декабря , 10:41
Радий Хабиров в Послании определил три крупных блока задач
Общество
19 Декабря , 10:39
Башкирия вошла в тройку самых популярных среди туристов регионов ПФО
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