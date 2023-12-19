Всем уже стало понятно, что санкции не могут сдержать наше движение вперёд.



Промышленное производство выросло на 6,7%, инвестиции за девять месяцев выросли на 6,4 процента. Не только оборонные предприятия, вся наша промышленность загружена заказами. По итогам года планируем рост инвестиций в семь процентов и приближаемся к 600 млрд рублей. Когда мы начинали эту работу, даже не мечтали, что такие цифры будут.



По итогам девяти месяцев реальная заработная плата увеличилась на 11,8%. У нас беспрецедентно низкий уровень безработицы – 2,2 процента. Даже людей не хватает.



Мы вошли в число регионов, которые будут развивать отрасль беспилотных авиационных систем и технологий. Сейчас у нас уже есть признанные производители. Наша задача на следующий год – сформировать в республике гражданский рынок по применению беспилотных авиасистем и подготовить квалифицированные кадры.



Для поддержки наших аграриев считаю важным продлить на ближайшие три года нулевую ставку по единому сельскохозяйственному налогу, разработать республиканскую программу развития птицеводства до 2030 года, готовить кадры с учетом реальных запросов нашей экономики, увеличить для этого количество мест в колледжах по востребованным специальностям.

