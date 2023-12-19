О чем рассказал Радий Хабиров в Послании. Самое главное
Глава Башкирии выступил с традиционным Посланием, в котором рассказал об основных итогах работы за год и поставил перед своей командой задачи на следующий. Мы собрали самые интересные моменты выступления.
Помощь СВО
Главные герои нашего времени сегодня – на передовой. Именно они сейчас решают судьбу России, её будущее. Семь уроженцев Башкортостана удостоены высокого звания Героя России, тысячи награждены орденами Мужества, Шаймуратова, Салавата Юлаева, медалями «За отвагу», Суворова, Жукова. Более 100 колонн отправил Башкортостан в зону боевых действий. Каждую неделю уходит гуманитарный конвой.
Про семьи
За 10 лет число многодетных семей в Башкортостане увеличилось на четверть – до 59 тысяч. По их числу мы – первые в Приволжском федеральном округе и седьмые в России. Уровень рождаемости у нас выше, чем в среднем по стране и округу.
Про медицину
Обновление здравоохранения дает результаты. В этом году республика достигла высокой за всю историю продолжительности жизни – выше 73 лет. Это не такой уж большой срок. Нам ещё есть где работать и спасать жизни.
В Уфе открылась большая поликлиника в Затоне, за несколько лет обновят 118 поликлиник. На это выделяют 8 млрд рублей. Скоро заработает Центр детской онкологии и гематологии в Уфе, хирургический комплекс кардиоцентра.
В деревнях и селах 43 районов установили 80 модульных ФАПов, девять врачебных амбулаторий и пять офисов врачебной практики. На следующий год добавим к ним ещё 54 модульных ФАПа и пять амбулаторий.
С этого года терапевты, педиатры и врачи общей практики, начавшие работать в небольших населённых пунктах, начали получать выплаты в размере 3 млн рублей.
Про образование и науку
С 2019 года Башкирия построила 48 детских садов, 42 школы, создали более 20 тысяч ученических и 9 тысяч дошкольных мест, за два последних года отремонтировала 140 зданий школ, из них 103 – сельских. Более миллиарда рублей выделила на укрепление материально-технической базы колледжей.
Учителя, работающие на селе, победители республиканских конкурсов «Учитель года», лучшие педагоги детских садов и колледжей получают гранты и премии.
Впервые гранты стали получать молодые ученые. В этом году 63 молодых учёных улучшат свои жилищные условия, а 236 пройдут стажировки в лучших вузах России и дружественных стран.
Про туризм
Хорошо пошёл проект «Школьный туризм», более 50 тысяч детей открыли для себя родную республику, а программа «Башкирское долголетие» признана одной из лучших в России. Дополнительно нужно подготовить проект «Студенческий туризм».
В прошлом году Башкортостан посетили более 2 млн человек, в этом году число туристов выросло ещё на 20 процентов. Мы вошли в тройку самых популярных регионов Приволжского округа, а по востребованности курортов – в число лидеров в стране.
Туристический поток в Бурзянский район вырос до 100 тысяч в год. Правительству нужно проработать вопрос строительства гостиничного комплекса вблизи историко-культурного центра «Шульган-Таш».
Про стройку и благоустройство
Мы отремонтировали 1326 территорий по программе «Башкирские дворики», отремонтировали более 8 тысяч подъездов в многоквартирных домах, благоустроили свыше 680 общественных пространств. Эту работу нужно активизировать, в идеале – все дворы в наших городах и районах мы должны привести в порядок.
В прошлом году Башкирия построила рекордные 3 млн кв. метров жилья, в этом году превзойдем этот результат, теперь наш ориентир – 4 млн кв. метров. Тоже непростая задача, но люди остро нуждаются в качественном и доступном жилье.
Как я и обещал, в ближайшие дни мы окончательно решим проблему «обманутых дольщиков». За пять лет восстановили права почти 10 тысяч человек. Вообще, это была огромная рана на теле Башкортостана, на его экономике, общественной жизни.
В республике запускают программу «Башкирский домик». Будут строить много недорогих частных домов по типовым проектам из местных строительных материалов, а республика будет подводить инженерную инфраструктуру. Концепцию программы правительство проработает к 1 апреля.
Про дороги
Восточный выезд откроют через два месяца. Трассу Р-240 от Стерлитамака до Зиргана расширят до четырёх полос, работы начнутся весной. Завершается строительство автодороги Бирск – Тастуба – Сатка. Участок трассы М-12 появится уже через год, затем в течение двух лет мы восстановим пострадавшие во время строительства близлежащие дороги, с федеральным правительством этот вопрос согласован.
Финансирование программы ремонта «фонящих дорог» увеличили с 4 до 5 млрд рублей в год и сделали ее бессрочной. Это точечный ремонт дорог, на которые поступает много жалоб от людей.
За пять лет республика приобрела 1388 автобусов. В следующем году ожидаем поставку ещё 230 автобусов. В ближайшие годы займёмся модернизацией трамвайной сети в южной части Уфы, проложим и отремонтируем около 40 км путей, закупим 60 новых трамваев.
Установка камер, знаков, барьерных и пешеходных ограждений, светофоров дает результаты: смертность на дорогах республики снизилась за пять лет на 25 процентов.
Про международные отношения
Несмотря на беспрецедентное давление, с нами работает больше половины стран мира. Мы усилили работу с Беларусью, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Китаем, Турцией, Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами. Особенно успешно дружим с нашими белорусскими коллегами.
Безусловный лидер, на которого приходится четверть всего нашего товарооборота, – конечно же, Китайская Народная Республика. Мы рассматриваем Китай как мощного партнёра с огромными финансовыми ресурсами, передовыми технологиями, компетенциями, обсуждаем с китайскими инвесторами конкретные проекты.
Важно, что растёт доля несырьевого неэнергетического экспорта, а также число предприятий-экспортёров. Пять лет назад у нас их было 800, сейчас – в два раза больше.
Про задачи своей команде
На следующий год определяю для нашей управленческой команды три крупных блока задач. Первый - активная работа по достижению целей специальной военной операции, поддержка воинов на передовой. Второй - работа с ветеранами, инвалидами СВО и их семьями. По сути, всё это продолжение темы СВО, но уже в тылу. Третья – развитие экономики республики, социальной сферы, улучшение качества жизни людей.
На решения задач СВО мы направляем из бюджета суммарно 4,6 млрд рублей республиканских средств.
Важнейшей задачей остается оказание необходимой помощи участникам СВО в прохождении медицинской реабилитации, в том числе психологической, получении санаторно-курортного лечения, их трудоустройства и социализации.
Мы активно ведём переговоры по формированию финансовой схемы строительства нового госпиталя ветеранов войн. Мы его построим. Это будет большой комплекс площадью 60 тысяч кв. м с сильным реабилитационным отделением.
Про стабильность экономики
Всем уже стало понятно, что санкции не могут сдержать наше движение вперёд.
Промышленное производство выросло на 6,7%, инвестиции за девять месяцев выросли на 6,4 процента. Не только оборонные предприятия, вся наша промышленность загружена заказами. По итогам года планируем рост инвестиций в семь процентов и приближаемся к 600 млрд рублей. Когда мы начинали эту работу, даже не мечтали, что такие цифры будут.
По итогам девяти месяцев реальная заработная плата увеличилась на 11,8%. У нас беспрецедентно низкий уровень безработицы – 2,2 процента. Даже людей не хватает.
Мы вошли в число регионов, которые будут развивать отрасль беспилотных авиационных систем и технологий. Сейчас у нас уже есть признанные производители. Наша задача на следующий год – сформировать в республике гражданский рынок по применению беспилотных авиасистем и подготовить квалифицированные кадры.
Для поддержки наших аграриев считаю важным продлить на ближайшие три года нулевую ставку по единому сельскохозяйственному налогу, разработать республиканскую программу развития птицеводства до 2030 года, готовить кадры с учетом реальных запросов нашей экономики, увеличить для этого количество мест в колледжах по востребованным специальностям.
Про спорт
Для поощрения спортсменов и тренеров, добившихся побед на престижных чемпионатах, мы учредили специальные государственные стипендии. Сейчас их получают 73 спортсмена и тренера.
Выплаты по программе «Сельский тренер» увеличили с 600 тысяч до 1 млн рублей, а со следующего года запускаем программу «Городской тренер». Следующим этапом станет открытие училища олимпийского резерва, где будем растить новое поколение чемпионов.
Про юбилей Уфы
2024 год пройдет под знаком 450-летия нашей столицы. Уделим особое внимание благоустройству любимой Уфы. Настоящим подарком городу станут крупные спортивные объекты, обновлённые поликлиники, «Восточный выезд», реабилитационный центр «Салют», Центр детской онкологии и гематологии, практически новый Театр кукол. В рамках юбилея Уфы состоится множество фестивалей, форумов, концертов, конкурсов и выставок с участием российских и зарубежных гостей.
Про тематику 2024 года
Предлагаю следующий год провести как Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Уделить самое серьезное внимание поддержке семей с особенными детьми, людям с инвалидностью трудоспособного возраста, организации их занятости, профессионального обучения, созданию доступной среды, социальной инфраструктуры. Мы часто говорим «люди с ограниченными возможностями здоровья», по сути же - это люди с безграничными возможностями и мы должны помочь им жить полноценной жизнью.
Текст: Станислав Шахов. Фото: Пресс-служба Главы РБ, ИА «Башинформ», Олег Яровиков, Валерий Шахов. Верстка: Валерия Любина. 19.12.2023