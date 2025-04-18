Новости Башкортостана и Уфы
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80-летие Великой Победы

Главное
Культура
18 Апреля , 10:46
В Уфе традиционный концерт телеканала «Тамыр» посвятили Великой Победе
Культура
18 Апреля , 10:01
Башкирский драмтеатр готовит спектакль к 80-летию Великой Победы
Культура
17 Апреля , 12:38
Министр культуры Башкирии запустила флешмоб «Песни Победы»
Общество
17 Апреля , 11:53
В Башкирии ветеран тыла Лидия Ситчихина отметила 100-летний юбилей
Культура
16 Апреля , 15:15
Башкирский театр кукол готовит премьеру спектакля к 80-летию Великой Победы
Культура
16 Апреля , 12:54
Легендарное знамя 112-й Башкавдивизии после реставрации вернулось в Уфу
Культура
15 Апреля , 11:48
В Уфе на Советской площади прошел флешмоб «Поющая Победа»
Общество
14 Апреля , 14:39
В Уфу приедут участники международной автоэстафеты «Наша Великая Победа»
Политика
14 Апреля , 12:52
Радий Хабиров поручил подготовить в Башкирии акцию «Бессмертный полк»
Общество
14 Апреля , 12:46
Накануне Дня Победы в Башкирии приводят в порядок стелы и памятники
Культура
14 Апреля , 10:17
В Уфе опубликовали афишу торжественных мероприятий к 80-летию Победы
Общество
12 Апреля , 19:02
В Уфе простились с ветераном войны Петром Сергеевым
Общество
11 Апреля , 18:18
Торговые центры Уфы подготовят к празднованию 80-летия Победы
Общество
11 Апреля , 12:57
Сила «Атайсала»: в Башкирии к 80-летию Победы откроют новые памятники
Общество
11 Апреля , 12:21
Жители Башкирии могут присоединиться к акции «Красная гвоздика»
Культура
11 Апреля , 11:52
В Башкирии идет прием заявок на инклюзивный конкурс «Победа глазами детей»
Общество
11 Апреля , 00:25
В Башкирии установят памятник детям войны
Культура
10 Апреля , 16:45
В Уфе показали уникальные фото, как ковалась Победа в тылу
Культура
10 Апреля , 13:34
Жители Уфы споют под духовой оркестр песни «Катюша» и «День Победы»
Общество
10 Апреля , 07:55
К юбилею Победы в Уфе заработают две выставки военной техники
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