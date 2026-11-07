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Студенты из Башкирии смогут задать свои вопросы Радию Хабирову

Глава Башкортостана Радий Хабиров 18 ноября встретится в Москве со студентами-выходцами из республики. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил министр молодежной политики РБ Вито Сабиров.