Суббота, 7 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
1
Супруги из Башкирии отметили 70-летие совместной жизни
Супруги Зиганшины из деревни Султанбеково Дюртюлинского района отметили благодатную свадьбу. Их поздравил глава муниципалитета Риф Юсупов.
20:54
2
Из Уфы запустят прямые рейсы в Шри-Ланку
20:14
3
Житель Башкирии получил медаль от Минобороны на передовой
Боец с позывным «Ромео» из Башкирии удостоен медали «За боевые отличия». Об этом сообщил глава района Денис Султанов.
19:57
4
ВК «Динамо-Урал» уступил «Зениту» в Уфе
18:57
5
В районе Башкирии открыли новый кадровый центр
Премьер-министр Александр Шельдяев поручил к 2029 году обновить всю сеть службы занятости Башкирии.
17:51
6
ГК «Башкирия» в упорной борьбе уступил «Кубани»
16:59
7
Ансамбль Гаскарова и ансамбль «Марий Эл» выступили на одной сцене в Уфе
В Уфе стартовал Международный фестиваля хореографического искусства «Танец – душа народа».
16:23
8
Житель Башкирии лишился автомобиля за любовь к пьяной езде
В Белорецке у 48-летнего водителя конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду, сообщили в прокуратуре Башкирии.
16:00
9
В Башкирии увеличилось производство товарной рыбы
В министерстве сельского хозяйства Башкирии подвели предварительные итоги работы отрасли товарного рыбоводства.
15:17
10
В Башкирии растет число пассажиров электричек
С начала 2026 года пригородные поезда в Уфимской городской агломерации перевезли более 2,5 млн пассажиров, сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.
14:52
11
Ансамбль кураистов Башкирии успешно выступил на органном фестивале в Перми
В органном зале Пермской филармонии встретились два музыкальных мира: величественное звучание органа и самобытный голос курая.
14:30
12
Спасатели Башкирии предупредили об ухудшении погоды
В ближайшие сутки на территории Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные условия, предупредили в главном управлении МЧС по региону.
13:59
13
Как аферисты узнают тайны жителей Башкирии
Не секрет, что аферисты для своих преступлений используют слитые в сеть персональные данные граждан.
13:34
14
Сборная Башкирии заняла 5 место на инклюзивном фестивале «Кубок мужества»
Команда Башкортостана достойно выступила на всероссийском физкультурном инклюзивном фестивале среди ветеранов боевых действий «Кубок мужества» в Перми.
13:00
15
В Башкирии возвращающиеся домой с дежурства пожарные спасли трех человек
В Белорецке пожарные МЧС России вне службы вынесли из горящего дома трёх человек.
12:16
16
В Башкирии сняты все ограничения на дорогах
11:44
17
Радий Хабиров рассказал о выдающейся шашистке Башкирии
Руководитель региона Радий Хабиров в своей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан рассказал о международном гроссмейстере Тамаре Тансыккужиной, совсем недавно завоевавшей очередную медаль.
11:17
18
В Башкирии назвали участки трасс, где сейчас массово проверяют водителей
На дорогах Башкирии вновь проходят массовые проверки водителей, сообщили в ГАИ.
10:40
19
В Башкирии похолодает до -12 градусов
Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.
10:00
20
Студенты из Башкирии смогут задать свои вопросы Радию Хабирову
Глава Башкортостана Радий Хабиров 18 ноября встретится в Москве со студентами-выходцами из республики. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил министр молодежной политики РБ Вито Сабиров.
09:20
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru