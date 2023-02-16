Жительница Башкирии валяет носки для раненых бойцов

Жительница села Толбазы Аургазинского района Зульфия Сидорова начала валять носки для раненых участников спецоперации. Женщина работает библиотекарем, после оказывает косметологические услуги в своем кабинете красоты. Но так было раньше. Теперь кабинет превратился в небольшую мастерскую, где изготавливаются теплые изделия для бойцов.

Валянием увлеклась почти год назад, прошлой весной, поделилась с агентством «Башинформ» Зульфия. Училась по роликам в интернете.

«Изделия из шерсти получаются приятные на ощупь, теплые, натуральные. Когда работаю, чувствую сопричастность к истории моего рода. Моя бабушка Зульхаят пряла козий пух и овечью шерсть, вязала платки, носки, варежки, я с детства наблюдала этот процесс. А отец валял валенки», - рассказывает Зульфия Сидорова.

Технологию женщина освоила быстро, уже даже брала заказы. Но пока доходное дело свернула. Какой тут заработок, когда в ее помощи нуждаются защитники страны?

Идеей валять носки для раненых ее «заразила» коллега по хобби, которая рассказала, что уже отправила первую партию таких изделий в госпиталь в Ростов-на-Дону, и там их оценили по достоинству. Медперсонал протестировал носки и попросил по возможности передать еще. Услышав эту историю, жительница Толбазов решила присоединиться к благому делу.

«Оказывается, такие носки очень удобны для лежачих после операции больных. В них удобно пройтись на процедуры, в них же некоторые спят, так как после ранения у многих бывает повышенная температура и озноб. А шерсть, как известно, очень хорошо согревает и успокаивает», - рассказала Зульфия Сидорова.

Желание помочь военнослужащим подогревал еще пример старшей сестры и мамы Зульфии, которые открыли в Стерлибашевском районе волонтерский цех «Шьем для своих». К слову, об их работе «Башинформ» также неоднократно писал. Так и получилось, что зимние вечера мастерица теперь коротает за валянием носков.

Первым помогать ей вызвался сын-пятиклассник. У него уже был опыт валяния игрушек, поэтому мальчик быстро освоил процесс. В две пары рук они изготовили три пары. Потом Зульфия написала о своем намерении помочь бойцам и стали откликаться односельчане.

«Первыми на мой зов отозвались учителя из школы, где я проработала 21 год. Потом желающих стало больше. Я безвозмездно всех обучаю, провожу с ними мастер-класс, помогаю. Сейчас они уже превратились в таких опытных валяльщиков, каждый из них уже минимум по четыре пары свалял», - говорит собеседница агентства.

В отличие от обычных шерстяных носков, вязка которых занимает до нескольких дней, войлочные изготавливаются быстрее, всего за пару часов. Да и надевать их удобнее, так как не нужно натягивать. Но вот носить их после выписки из госпиталя, например, под берцы уже не получится, так как они быстро износятся, да и будут слетать с ноги.

Пока изделия делают из шерсти, которая была в запасе у Зульфии. Она заказывает готовую, обработанную из Татарстана и Кавказа. Односельчане, конечно, тоже выразили желание принести материал из своих запасов. Но пока нет возможности обрабатывать.

«Ту шерсть, что давали люди, надо привести в надлежащий вид. Потому что нет специальных трепальных машин и станков. Хотели бы их приобрести, но пока нет возможности. С ними, конечно, работа пошла бы быстрее. Да и на материалы получилось бы сэкономить, так как покупать готовую дорого», - призналась Зульфия Сидорова.

Первую партию носков мастерица планирует отправить в госпиталь уже на следующей неделе. После небольшая команда продолжит работу, будут и дальше передавать нашим военнослужащим тепло своих рук через войлочные изделия.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что жители Хайбуллинского района изготавливают теплые войлочные коврики для отправки в зону СВО.

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Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.