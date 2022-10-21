Фермер из Башкирии помогает детям и спасает животных

«Великолепный страус»

Как не стоит село без праведника, так и российская глубинка держится на фермерах. Они не только создают рабочие места, помогают местным жителям, но и в буквальном смысле вдыхают жизнь в малые села и деревни, делают их узнаваемыми в России.

Например, как герой организованного агентством «Башинформ» и молодежным движением «Максат» проекта «Ярзам — время добрых дел», владелец КФХ «Великолепный страус» Виталий Смирнов. Вот уже десять лет его уникальное фермерское хозяйство с полным циклом производства, расположенное в селе Инзелга Гафурийского района, является местом, куда люди из разных уголков республики и страны едут всей семьей за позитивом и радостью. Сам Виталий о благотворительной деятельности, которую ведет хозяйство, рассказывает неохотно. Но конкретные дела и помощь, которую Смирновы оказывают тем, кто в ней нуждается, говорят сами за себя.

Все началось с того, что в 2012 году супруги Виталий и Альфия Смирновы решили перебраться из Ноябрьска на родину — в Башкортостан. Родной Гафурийский район звал и снился по ночам. В то время у главы семьи уже был хорошо поставленный автомобильный бизнес, супруга работала в проектном институте главным инженером-экологом.

— Мы пересмотрели много вариантов. С супругой оба выросли в деревне, но целенаправленно сельским хозяйством не занимались. Моя идея разводить страусов тогда звучала ну очень смело. Но нас поддержали родители жены. Сейчас, спустя много лет, понимаем, что сделали правильный выбор. В первую очередь потому, что бизнес получился именно таким, как мы задумали — он приносит радость людям, — говорит Виталий Смирнов. — Прежде чем набрать сотрудников, более двух лет работали сами, чтобы погрузиться в эти процессы полностью. Большую помощь оказывают нам родители Альфии.

Десять лет назад коммерческое разведение страусов было свободной нишей. Важную роль в этом выборе сыграли и экономические факторы — хорошая окупаемость и достаточно приемлемые требования к содержанию африканских птиц. Мясо первое время было непросто продвигать на реализацию, потому что о нем мало кто знал. Сегодня свою продукцию они реализуют по всей России и в странах СНГ. Кстати, два года назад Виталий Смирнов стал амбассадором «Россельхозбанка» в рамках одной из рекламных кампаний.