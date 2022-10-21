Фермер из Башкирии помогает детям и спасает животных

«Великолепный страус»
Как не стоит село без праведника, так и российская глубинка держится на фермерах. Они не только создают рабочие места, помогают местным жителям, но и в буквальном смысле вдыхают жизнь в малые села и деревни, делают их узнаваемыми в России.
Например, как герой организованного агентством «Башинформ» и молодежным движением «Максат» проекта «Ярзам — время добрых дел», владелец КФХ «Великолепный страус» Виталий Смирнов. Вот уже десять лет его уникальное фермерское хозяйство с полным циклом производства, расположенное в селе Инзелга Гафурийского района, является местом, куда люди из разных уголков республики и страны едут всей семьей за позитивом и радостью. Сам Виталий о благотворительной деятельности, которую ведет хозяйство, рассказывает неохотно. Но конкретные дела и помощь, которую Смирновы оказывают тем, кто в ней нуждается, говорят сами за себя.
Все началось с того, что в 2012 году супруги Виталий и Альфия Смирновы решили перебраться из Ноябрьска на родину — в Башкортостан. Родной Гафурийский район звал и снился по ночам. В то время у главы семьи уже был хорошо поставленный автомобильный бизнес, супруга работала в проектном институте главным инженером-экологом.
— Мы пересмотрели много вариантов. С супругой оба выросли в деревне, но целенаправленно сельским хозяйством не занимались. Моя идея разводить страусов тогда звучала ну очень смело. Но нас поддержали родители жены. Сейчас, спустя много лет, понимаем, что сделали правильный выбор. В первую очередь потому, что бизнес получился именно таким, как мы задумали — он приносит радость людям, — говорит Виталий Смирнов. — Прежде чем набрать сотрудников, более двух лет работали сами, чтобы погрузиться в эти процессы полностью. Большую помощь оказывают нам родители Альфии.
Десять лет назад коммерческое разведение страусов было свободной нишей. Важную роль в этом выборе сыграли и экономические факторы — хорошая окупаемость и достаточно приемлемые требования к содержанию африканских птиц. Мясо первое время было непросто продвигать на реализацию, потому что о нем мало кто знал. Сегодня свою продукцию они реализуют по всей России и в странах СНГ. Кстати, два года назад Виталий Смирнов стал амбассадором «Россельхозбанка» в рамках одной из рекламных кампаний.
Когда узнали, что здесь выхаживают пострадавших животных, начали привозить птиц и зверей
С самого начала хозяйство запускалось как два самостоятельных проекта — страусиная ферма и агротуризм.
На трех гектарах хозяйства не только разводят страусов. Здесь в чистых, просторных вольерах живет большое количество птиц и животных: два вида коз, верблюдов, тибетские яки, коровы, курдючные бараны, павлины, более десяти видов кур, фазаны, ослики, ламы, марал, европейский волк, лиса рыжая и чернобурая, енотовидня собака, несколько видов кроликов, косули. Часть животных — спасенные, которых Смирновы выходили. Большей частью это те, кто так или иначе пострадал от человека, например, их сбила машина или попали в капкан. Несколько таких несчастных животных Виталий подобрал на дороге сам. Когда люди узнали, что на страусиной ферме выхаживают пострадавших животных, начали сами звонить и привозить птиц и зверей.
— Кого-то после лечения мы выпускаем в дикую природу, кого-то оставляем здесь, если реабилитация занимает много времени. Большинство из них прошли через операции, мы возили их на УЗИ, рентген, выхаживали, следовали рекомендациям ветеринарных врачей. В дикой природе им не выжить, поэтому однозначно им лучше здесь. К сожалению, не всех животных удается спасти, иногда они получают несовместимые с жизнью травмы, — делится Виталий.
Для зверей и птиц на территории хозяйства созданы необходимые условия. Они живут в комфортных, просторных вольерах. Генеральная уборка — ежедневно. А недавно на ферме произошел уникальный случай — на свет естественным путем появился хайнак. Малыш похож на папу-яка больше, чем на маму корову и уже проявляет характер.
Полнорационное питание, любовь и забота делают свое дело: животные хорошо социализируются, общаются с гостями, многих из них можно покормить с руки.
Всегда открыты гостям
Часто на территории страусиной фермы и зоопарка слышен детский смех. Сюда приезжают ребята из детских домов, с которыми Смирновы активно работают, помогает фермер и замещающим семьям — дарит пригласительные билеты на посещение крестьянско-фермерского хозяйства. Нередкие гости здесь — мальчишки и девчонки, которые переехали в Башкирию из Донецкой и Луганской народных республик. Не забывают здесь и про пожилых.
— Стараемся помочь разнообразить жизнь людей и поддержать их своими силами. Всегда открыты таким гостям и принимаем их с удовольствием. Республика создает благоприятное поле, чтобы не только местным жителям, но и гостям региона, а также переселенцам было спокойно, комфортно, интересно. Мы тоже стараемся внести свой вклад в общее дело, — говорит Смирнов.
Постоянная работа над собой
Виталий признался, что уже более 14 лет работает над собой. Это не случилось в одночасье, скорее свои плоды дало воспитание.
— Утром каждому из нас даруется новый день. И он пройдет по нашему текущему состоянию души, настроения. Мир не меняется сам по себе. Но измениться можем мы, каждый из нас. И тогда количественные изменения принесут качественные перемены. Настраивайте себя на новый день, делайте это экологично для себя и других. Вкладывайте в свое развитие, улучшайте себя. Это как в инвестициях — ты боишься, но вкладываешь в какую-то компанию. Если не начать инвестировать в свое развитие, через некоторое время окажешься там, куда принесет. А принести может совсем не туда.
Виталий говорит, что пример помощи людям с детства был перед его глазами — в поступках родителей, близких родственников. Уже тогда он стал понимать, что если кому-то плохо, ты можешь помочь любым доступным способом — делом, словом, улыбкой, объятиями. Теперь этому он учит своего пятилетнего сына. Быть чутким к чужой боли, помогать, и не стоять при этом с протянутой рукой в ожидании ответной благодарности. Просто делать то, что должен, и будь, что будет.
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Проект «Ярҙам - время добрых дел» реализуется при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.
Автор: Алсу Гайфуллина.