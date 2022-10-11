Бывший лесник из Башкирии стал героем проекта «Ярҙам - время добрых дел»

«Ты же старый лесник, тебе только доверяю»

Еще неделю местные прожили как на вулкане. Жара не спадала, внутри пожарища оставались тлеющие участки, которые могли «проснуться» в любой момент.

Руководитель районного управления лесничествами Анас Сайфуллин лично попросил Каранаева: «Ты же старый лесник, тебе только доверяю. Не оставь Бурхатау».

Каждый вечер Раиль объезжал гору кругом, дымящиеся участки заливал водой, которую туда поднимали вместе с сыном. В один из дней пришлось сделать 10 таких рейсов. Под горой мужчины обедали, здесь же набирались сил перед очередным восхождением.

Только когда пожарище перестало тлеть и опасность миновала, Каранаев выдохнул спокойно. За помощь и отвагу его поблагодарили в администрации сельсовета и в лесхозе.

- А как же иначе поступить? Это же наша земля, родные места, вот и едешь, не раздумывая. Тем более, есть у меня опыт такой, - говорит Раиль Габдулхаевич.

Душа болит за каждый кусочек родной земли

Наш герой признается, что ребенком был очень привязан к отцу. Убегал за ним голышом на сенокос. Тот брал сына и его одежду в охапку и шел работать.

- Я возился в траве, находил мышиные норки и играл с мышатами, лежал на земле и смотрел на Бурхатау, слушал, как бежит Зилим и гордился, что у меня такой сильный и умелый папа, - вспоминает с улыбкой Раиль Каранаев. - Эти моменты отпечатались в моей памяти, я навек привязан к своему Гафурийскому району, душа болит за каждый кусочек родной земли.

Когда семья стала большой, Раиль ушел из лесничества. Сейчас он глава крестьянско-фермерского хозяйства, но всегда спешит на помощь односельчанам, природе - всем, кто в беде. Для добрых поступков не нужно специальное время, место или условия. Ведь для таких, как Каранаев временем добрых дел становится вся жизнь. И пусть за доброту пока не дают медалей, но на таких людях держится наш мир.

И все же награда нашла нашего героя. Накануне в Гафурийском районе прошло торжественное собрание, посвященное Дню Республики, на котором чествовали передовиков производства, лучших людей района. Диплом проекта «Ярҙам - время добрых дел» Раилю Каранаеву вручил руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев.