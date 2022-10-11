Бывший лесник из Башкирии стал героем проекта «Ярҙам - время добрых дел»

Как уже сообщалось, «Башинформ» совместно с Региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» запускает новый проект, в котором под рубрикой «Ярҙам - время добрых дел» будут публиковаться рассказы о простых людях, совершающих свои «тихие подвиги» каждый день, благодаря которым жизнь на местах меняется к лучшему.
Героем нашей очередной публикации стал Раиль Каранаев из деревни Таш-Асты Гафурийского района.
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Раиль Каранаев из деревни Таш-Асты Гафурийского района на собственном примере показал: не обязательно быть сотрудником МЧС, чтобы спасать из беды людей и природу. Раиль Габдулхаевич не имеет высоких наград, но тихий подвиг простого деревенского фермера во время лесных пожаров показал, на что способна сила человеческого духа и любовь к родной земле.
Про Раиля Габдулхаевича односельчане могут рассказать немало добрых историй. И каждая из них – именно про доброту и любовь к ближнему, небезразличие и широту души. Например, о том, как в юности Раиль с друзьями спас от гибели лосенка, когда у его мамы-лосихи роды начались прямо в водах Зилима, как спасал от огня и других несчастий людей, лесных зверей и птиц. Как-то даже пришлось ему доставать из ледяной воды собственного начальника. Раиль Каранаев и профессию в свое время выбрал соответствующую, про доброту – лесник. Наверное, потому сегодня его волосы белее снега. Только лучистые глаза насыщенного карего цвета.
По телевизору показали сюжет про детдомовского мальчика, а на другой день он уже был у Каранаевых
Чаще всего местные жители упоминают нашего героя не отдельно, а семью Каранаевых в собирательном значении. Так и говорят: «Каранаевы – добрые люди». Раиль Гадбулхаевич вместе с супругой Тангуль Агзамовной вырастили пятерых своих детей и еще пять приемных. Каждому дали хорошее образование. Сейчас в большом доме Каранаевых живут шестеро детей. Раиль и Тангуль Каранаевы уже воспитывают внуков.
- У нас супругой старший сын и четыре дочери. Сынок все время просил братишку себе. Как-то Тангуль увидела по телевизору сюжет о двухлетнем мальчике из уфимского детского дома. Что-то отозвалось в ее материнском сердце, и она записала адрес и контакты. А на следующий день утром я уже ехал за ним. Руслана дали нам забрать в гости в первый же день. Больше мы с ним не расставались. Сначала взяли под опеку, потом оформились как приемная семья. В 2004 году из этого же детдома взяли девочку. Потом стали приемными родителями для еще троих родных между собой ребят, - делится Раиль Габдулхаевич.
Увидел в окно, как горит гора Бурхатау
В засушливый жаркий август 2021 года то тут, то там вспыхивали природные пожары. Тем утром Каранаев увидел в окно, как по Зилиму стелется темный густой дым. Бывший лесник сразу понял – горит лес на горе Бурхатау. Раиль Габдулхаевич моментально оценил ситуацию: склон крутой, посадка непроходимая - нужна помощь. Он тут же схватил ключи от трактора, крикнул сыну Никите седлать Йондоз. Мужчины взяли в охапку канистры для воды, лопаты и помчались к горе. 15 километров преодолели на одном дыхании.
Каранаев с сыном подъехали к подножью Бурхатау, там уже были пожарные машины и много людей. Лес на макушке горы полыхал все сильнее, красные языки пламени зловеще облизывали деревья. Раиль прибавил газу и принялся ковшом трактора ровнять ямы и расчищать валежник. Каранаев спешил - в дыму и жаре времени на раздумья нет. За трактором в гору поднялись пожарные машины. Параллельно с ними 60-литровые канистры с водой на гору на лошади подвозил Никита, помогали и деревенские – кто как мог. Огонь не хотел сдаваться. Измученные люди делали бесконечное количество рейсов в гору и обратно. Вскоре и силы огня стали иссякать, пожар окружили с фронта и тыла, и он сдался.
«Ты же старый лесник, тебе только доверяю»
Еще неделю местные прожили как на вулкане. Жара не спадала, внутри пожарища оставались тлеющие участки, которые могли «проснуться» в любой момент.
Руководитель районного управления лесничествами Анас Сайфуллин лично попросил Каранаева: «Ты же старый лесник, тебе только доверяю. Не оставь Бурхатау».
Каждый вечер Раиль объезжал гору кругом, дымящиеся участки заливал водой, которую туда поднимали вместе с сыном. В один из дней пришлось сделать 10 таких рейсов. Под горой мужчины обедали, здесь же набирались сил перед очередным восхождением.
Только когда пожарище перестало тлеть и опасность миновала, Каранаев выдохнул спокойно. За помощь и отвагу его поблагодарили в администрации сельсовета и в лесхозе.
- А как же иначе поступить? Это же наша земля, родные места, вот и едешь, не раздумывая. Тем более, есть у меня опыт такой, - говорит Раиль Габдулхаевич.
Душа болит за каждый кусочек родной земли
Наш герой признается, что ребенком был очень привязан к отцу. Убегал за ним голышом на сенокос. Тот брал сына и его одежду в охапку и шел работать.
- Я возился в траве, находил мышиные норки и играл с мышатами, лежал на земле и смотрел на Бурхатау, слушал, как бежит Зилим и гордился, что у меня такой сильный и умелый папа, - вспоминает с улыбкой Раиль Каранаев. - Эти моменты отпечатались в моей памяти, я навек привязан к своему Гафурийскому району, душа болит за каждый кусочек родной земли.
Когда семья стала большой, Раиль ушел из лесничества. Сейчас он глава крестьянско-фермерского хозяйства, но всегда спешит на помощь односельчанам, природе - всем, кто в беде. Для добрых поступков не нужно специальное время, место или условия. Ведь для таких, как Каранаев временем добрых дел становится вся жизнь. И пусть за доброту пока не дают медалей, но на таких людях держится наш мир.
И все же награда нашла нашего героя. Накануне в Гафурийском районе прошло торжественное собрание, посвященное Дню Республики, на котором чествовали передовиков производства, лучших людей района. Диплом проекта «Ярҙам - время добрых дел» Раилю Каранаеву вручил руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев.
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Мы продолжим рассказывать в новом проекте о людях, живущих на просторах нашей республики и бескорыстно творящих добрые дела. Следите за историями в нашей рубрике «Ярҙам - время добрых дел».
Проект «Ярҙам - время добрых дел» реализуется при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан
Автор: Алсу Гайфуллина