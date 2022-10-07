В Башкирии житель деревни на собственные средства построил мост

— Нургали агай, Нургали агай! — мальчишка лет 10 бежит за седовласым мужчиной, в его руках — деревянная игрушка. — Нургали агай, а помоги мне доделать кораблик.

Нургали Рамазановича Рахмангулова, очередного героя организованного агентством «Башинформ» и молодежным движением «Максат» проекта «Ярҙам — время добрых дел», ценят и уважают жители деревни Баимово Баймакского района. К нему обращаются все — и стар, и млад, кто за советом, кто за помощью. А в 2019 году односельчане единогласно выбрали его старостой.

— А кто, если не он? — рассказывает жительница деревни Гульсум Гребнева. — Достойнейший человек, столько добрых дел он сделал для деревни — не пересчитать!

Деревню Баимово на две части разделяет река Таулы. Чтобы ребятишкам попасть в школу, которая находится за речкой, нужно было пройти по узкому деревянному мосту. Речка хотя и небольшая, но ходить по шаткому сооружению было опасно. Особенно опасным становился этот путь для пешеходов в гололед и слякоть — соскользнуть с моста и оказаться в холодной реке можно было при любом неосторожном движении.

Жители деревни неоднократно говорили об этой проблеме. Но она так и не решилась, пока Нургали Рамазанович не взял инициативу в свои руки.

Вместе с помощником Нургали агай в короткие сроки на собственные средства возвел новый мост. Теперь по нему можно проехать и на автомобиле. Мост, наконец-то, соединил две части деревни. Но главное — дети теперь беспрепятственно добираются до школы, и родители за них спокойны.