В Башкирии житель деревни на собственные средства построил мост

— Нургали агай, Нургали агай! — мальчишка лет 10 бежит за седовласым мужчиной, в его руках — деревянная игрушка. — Нургали агай, а помоги мне доделать кораблик.
Нургали Рамазановича Рахмангулова, очередного героя организованного агентством «Башинформ» и молодежным движением «Максат» проекта «Ярҙам — время добрых дел», ценят и уважают жители деревни Баимово Баймакского района. К нему обращаются все — и стар, и млад, кто за советом, кто за помощью. А в 2019 году односельчане единогласно выбрали его старостой.
— А кто, если не он? — рассказывает жительница деревни Гульсум Гребнева. — Достойнейший человек, столько добрых дел он сделал для деревни — не пересчитать!
Деревню Баимово на две части разделяет река Таулы. Чтобы ребятишкам попасть в школу, которая находится за речкой, нужно было пройти по узкому деревянному мосту. Речка хотя и небольшая, но ходить по шаткому сооружению было опасно. Особенно опасным становился этот путь для пешеходов в гололед и слякоть — соскользнуть с моста и оказаться в холодной реке можно было при любом неосторожном движении.
Жители деревни неоднократно говорили об этой проблеме. Но она так и не решилась, пока Нургали Рамазанович не взял инициативу в свои руки.
Вместе с помощником Нургали агай в короткие сроки на собственные средства возвел новый мост. Теперь по нему можно проехать и на автомобиле. Мост, наконец-то, соединил две части деревни. Но главное — дети теперь беспрепятственно добираются до школы, и родители за них спокойны.
— Нургали агай во всех начинаниях у нас первый, — говорит Гульсум Гребнева. — Это он предложил обновить забор вокруг кладбища. Забор был старый, деревянные столбы уже давно покосились. Нургали агай бросил клич о сборе денег, и люди сразу откликнулись. Но, как всегда, недостающую сумму он внес сам.
А цепочка добрых дел никогда не прерывается. Только возвели мост, построили забор, уже новое дело наметилось.
— В деревенской мечети электрическое отопление, — рассказывает Гульсум Гребнева. — А оно ох как дорого обходится. Вот и предложил Нургали Рамазанович завести в здание мечети газ.
Сказал — и работа уже закипела. Вместе с помощниками Нургали агай взялся за возведение пристроя к мечети для размещения газового оборудования.
— Как вы все успеваете? — спрашиваю у него. — И как сил на все хватает?
— Да люди мне во всем помогают, — скромно отвечает наш герой.
Он тепло отзывается о своих односельчанах. Отмечает их готовность быстро сорганизоваться и решить проблему. Нургали агай вспоминает лето прошлого года, когда в лесах республики вовсю бушевали пожары. А их деревня как раз окружена лесами.
— Мы в лесной зоне живем, люди уже привыкли быстро реагировать и организованно действовать в чрезвычайной ситуации. Благодаря совместным действиям мы не дали распространиться огню, — говорит Нургали Рамазанович.
И на субботники люди выходят по первому зову.
— Никто не отнекивается, надо — так надо. Самим же приятно жить в чистоте и порядке. Я вот удивляюсь, когда горожане в интернете жалуются на то, что коммунальщики не убирают, не чистят снег и т. д. Так не надо жаловаться, нужно самим выйти и навести порядок! — уверенно заявляет Нургали агай.
Вот с такой установкой он и идет по жизни. Не ныть — а работать, двигаться вперед, несмотря ни на что.
Наверное, поэтому, потеряв работу в 90-е, когда обанкротилось предприятие, которому он посвятил много лет своей жизни, он не отчаялся, нашел в себе силы организовать свое дело. Открыл в деревне пилораму и занялся заготовкой, обработкой древесины.
— Конечно, было трудно, да и страхов было много: а получится ли, а смогу ли, — делится Нургали агай.
Но удача оказалась на стороне нашего героя. Да и поддержка, хоть и моральная, была хорошая. Супруга нашего героя Хатифа сказала: «Попробуй, у тебя все обязательно получится!»
Сейчас предприятие успешно работает. А для односельчан созданы рабочие места.
— Это очень важно, ведь на селе с работой тяжело. Каждый, как говорится, выживает, как может: кто скотину держит и за счет нее кормится, кто уезжает работать на вахту, — говорит Гульсум Гребнева.
Нургали Рамазановича поддерживает не только супруга, но и трое детей — две дочери и сын. Дети уже выросли, обзавелись семьями. А сын Миндияр активно участвует во всех его проектах.
— О чем мечтаете, Нургали агай? — спрашиваю у нашего героя.
— Да мечтать-то и некогда, — отвечает Нургали Рамазанович. — Надо все намеченное сделать, пристрой к мечети закончить, чтобы к зиме уже был газ.
Нургали Рамазанович садится в машину и направляется в лес, где уже готов сруб. К предстоящей зиме еще одна проблема жителей деревни благодаря этому неравнодушному человеку будет решена.
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Мы продолжим рассказывать в новом проекте о людях, живущих на просторах нашей республики и бескорыстно творящих добрые дела. Следите за историями в нашей рубрике «Ярҙам — время добрых дел».
Проект «Ярҙам - время добрых дел» реализуется при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.
Автор: Лиана Хамматова.