Семья Буляковых из Уфимского района вносит свою лепту в озеленение нашей планеты

Кто любит цветы, тот не может быть злым, гласит пословица. Действительно, цветы сопровождают нас всю жизнь, и в радости, и в печали. А вот для семьи Буляковых из села Михайловка Уфимского района, очередных героев организованного агентством «Башинформ» и молодежным движением «Максат» проекта «Ярҙам — время добрых дел», цветы – это смысл всей их жизни, радость и отрада. Сегодня выращенные семьей Алины и Ильдара Буляковых цветы и саженцы украшают не только частные владения, но и парки, скверы, сады по всей республике. Ежегодно молодые предприниматели, коллектив компании «Zеленый бизнес», принимают участие в благотворительных акциях по высадке деревьев, дарят рассады цветов детским садам, школам, центрам социального обслуживания и другим организациям.
Этой весной они получили благодарность от командования и личного состава 29-го отдельного отряда специального назначения имени генерал-майора М.М. Шаймуратова войск национальной гвардии Российской Федерации за помощь в озеленении территории воинской части в микрорайоне Затон Уфы. Буляковы, как истинные патриоты своей страны, не смогли остаться равнодушными и захотели помочь командованию с озеленением территории.
Цветочная фея
Сколько себя помнит, Алина всегда любила ухаживать за растениями, разговаривала с ними, чувствовала их настроение. Ведь цветы, как дети, радуются, грустят, любят внимание и заботу. Если к ним относиться с любовью и теплотой, то они, в свою очередь, подарят хорошее настроение и заряд положительных эмоций. И как прекрасно наблюдать за чудом, когда от одного прикосновения растения оживают, благоухают и тянутся к солнцу!
И сейчас семейное гнездышко Буляковых утопает в цветах и зелени. На приусадебном участке расположены тепличные комплексы, где она как пчелка, с утра до ночи трудится, лелеет и выращивает различные сорта цветов.
– Для меня мой сад – это место силы. В жизни бывают различные ситуации, огорчения, разочарования, утраты. В любой непонятной ситуации я выхожу к своим цветам, нахожу в них отдушину и радость жизни, получаю ответы на многие вопросы. Могу сказать, что, к сожалению, иногда с природой легче найти общий язык, чем общаться с некоторыми токсичными, злыми людьми. Для меня цветоводство – это способ сохранения внутренних сил, душевного равновесия, метод самосовершенствования и духовного развития, – говорит Алина.
Вот в чем секрет огромной жизненной энергии, доброты и трудолюбия этой хрупкой девушки! Ведь одно из самых замечательных душевных качеств человека – по-доброму относиться ко всему живому, потребность делать Добро. С первых минут общения она заряжает своей позитивной энергетикой, искренностью и открытостью. Соседи называют её Цветочной феей, которая щедро делится радостью и добротой, готова прийти на помощь ко всем нуждающимся, является генератором идей для молодых мам: то они вместе строят детскую площадку, добиваются строительства новых мест отдыха в селе, организуют детские праздники и угощают всех детей округи бесплатным мороженым, то совместно сажают деревья, проводят экологические субботники…
В семье Буляковых растут три сына – Эдгар, Эрнест и Эльман. Несмотря на то, что на плечах Алины огромное хозяйство, дом, выращивание цветов, она суперзаботливая мама – в круговороте дел успевает отвести старшего сына в школу, младших сводить на тренировки и дополнительные занятия.
– Моя опора и поддержка – мой муж, наш любящий и понимающий папа. Мне очень повезло, что Ильдар поддержал мое хобби по выращиванию цветов и взял основную нагрузку на себя, ради нас, ради моей идеи по выращиванию рассады бросил свою любимую работу и занялся развитием нашего «зеленого» бизнеса, – говорит Алина.
Алина и Ильдар оба окончили нефтяной университет в Уфе, по образованию экономисты, но судьба их вместе свела во время работы на нефтяном предприятии. Три года они работали в одной компании, постепенно дружеские отношения переросли в глубокие чувства, получив благословение родителей, молодые создали крепкую семью. Вот уже 13 лет все радости и хлопоты семейной жизни они делят пополам, вместе и в горе, и в радости. Буляковы уверены, что настоящее счастье – в семье, в детях, когда у двух любящих людей есть общие интересы, желание делать что-то во благо друг друга.
Аграрная династия Зайнашевых
Родилась Алина Робертовна в Илишевском районе Башкортостана, в деревне Базитамак. Передовой колхоз в Илишевском районе, которому было присвоено имя XXII партсъезда, четверть века возглавлял дед нашей героини Алины Узбек Зайнашев. Легендарный председатель колхоза, участник Великой Отечественной войны проявил свой талант хозяйственника в послевоенные годы. Под его руководством колхоз достиг высоких показателей в растениеводстве и животноводстве. За свои трудовые успехи Узбек Зайнашев награждался орденами Ленина (1966), Октябрьской Революции (1979), Трудового Красного Знамени (1971, 1973), «Знак Почета» (1957), был избран депутатом Верховного Совета СССР шестого созыва.
Далее его дело жизни продолжил сын Роберт Зайнашев. Долгие годы Роберт Узбекович был председателем этого колхоза, день и ночь трудился во благо своего родного села, поднимал сельское хозяйство. На пенсии стал индивидуальным предпринимателем и занялся выращиванием многолетних культур и цветочной рассады. Он и привил любовь к природе, сельской жизни дочери Алине.
– С раннего детства папа учил меня любить свою деревню, свой родной край, при каждом удобном случае брал меня с собой на работу. Я была настоящей папиной дочкой – вместе с ним мы ездили по колхозным раздольям, разговаривали с рабочими, наблюдали за красивым закатом в золотистом поле. Домой я всегда возвращалась с большим букетом полевых цветов: ромашки, колокольчики, лилии – эти незатейливые цветочки восхищали меня своей простотой и красотой. Наверное, я тогда уже решила сама попробовать выращивать цветы. В деревне никто не сидит без дела, родители с малых лет учили нас с братом поливать, удобрять, сажать растения. И дома, и во дворе всё у нас цвело и пахло, – вспоминает свое счастливое детство Алина.
Жизнь так скоротечна и каждая минута, проведенная с близкими, бесценна! К сожалению, судьба непредсказуема, бывают в ней разные моменты, и горе, и печали, и огорчения. В дружную семью Зайнашевых беда постучалась внезапно, сначала Алина потеряла мать, пять лет назад не стало отца... В эти тяжелые минуты испытания муж стал для нее настоящей опорой, защитником, понимающим, оберегающим ее от всех невзгод и превратностей судьбы. Ведь любовь – это не то, когда об этом кричат громко на весь свет, это трепетное чувство, когда о тебе заботятся и берегут.
После смерти отца все его дело жизни, его большое хозяйство по выращиванию зеленых насаждений осталось без крепких хозяйских рук. Большой сад опустел, сортовые деревья, редкие растения, на выращивание которых отец потратил многие свои золотые годы, без постоянной заботы и труда были на грани исчезновения. И тогда Ильдар предложил Алине вместе заняться сельским хозяйством и продолжить дело отца, поднимать аграрное хозяйство в селе Базитамак. Это решение далось Буляковым нелегко, молодые специалисты успешно строили карьеру в нефтяной отрасли, обустроили свой дом в Уфимском районе. Но их душа стремилась к земле, быть ближе к родным краям, деревенской природе. Несмотря на трудности и препятствия, они вместе взялись за продвижение аграрного хозяйства отца, стали изучать агротехнику выращивания растений, новые технологии, удобрения и материалы, применяемые в растениеводстве.
Перед ними встал вопрос, а с чего начать бизнес по выращиванию цветов? В первую очередь они определились с видами растений, которые будут выращивать. Однолетние цветы смотрятся очень красиво и ярко, однако срок их жизни ограничивается одним сезоном. За эти годы Буляковы прочитали много литературы, общались с опытными садоводами, изучали современные технологии. Если раньше они выбегали в теплицу и ночью, и рано утром, то сейчас в их владениях сохраняется определенный температурный и поливочный режим, в итоге повысилась и результативность работы. Появились постоянные покупатели, которые многие годы уже выращивают растения из теплиц Буляковых.
Сейте разумное, доброе, вечное...
Дела в хозяйстве Буляковых наладились, а вот удовлетворения от проделанной работы и душевного спокойствия у Алины не было. Мысли о папе не давали ей спокойно спать, казалось, что не до конца она выполнила просьбу отца, который хотел, чтобы они сохранили и преумножили его дело. И тогда муж предложил Алине заняться благотворительностью, так сказать, сделать из выращенных саженцев «садака» – раздавать зеленые насаждения и рассаду школам, детским садам, социальным центрам.
Идея с благотворительностью словно окрылила Алину! Ведь у мусульман есть хорошая традиция - раздавать подаяние (хайер) во имя усопших, вспоминать их добрые дела. Если есть благая цель, то желания исполняются сами собой. Вскоре Алина случайно познакомилась с руководителем АНО «Чистая Уфа» Еленой Воробьевой. Благодаря сотрудничеству с ними в 2015 году на склоне перед Государственным татарским театром «Нур» появилась «Солнечная аллея» из голубых елей имени Роберта Зайнашева. Саженцы деревьев посадили совместно с особыми детьми с синдромом Дауна и аутизма. Ели прижились и стали ярким украшением столицы республики. Каждый раз, проезжая по проспекту Салавата Юлаева, Алина смотрит на эту красивую аллею, голубые ели, которые они посадили вместе с семьей и «солнечными» детьми, и вспоминает своего отца.
Семья Буляковых продолжает дело, начатое главой семейства Робертом Зайнашевым, и принимает активное участие еще во многих проектах АНО «Чистая Уфа». Благодаря им новые аллеи появились во дворах домов ЖК «Вилладж», в поселке 8 Марта и микрорайоне Сипайлово, детских садах и школах нашей столицы. В 2019 году они стали участниками Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства.
А совсем недавно, 23 сентября 2022 года, на территории микрорайона Михайловка Грин у дома Сливовая, 2/1 высажена «Аллея добра» из каштанов. Дети частной школы «7-я» с учителем Нургалиевой, родителями озеленили новые кварталы села.
Старший сын Буляковых Эдгар учится в этой школе. Во время торжественной закладки аллеи Алина Робертовна отметила, что родители в ответе за своих детей, за то, в каком русле воспитываются их чада:
– Этим добрым жестом – совместной посадкой деревьев с детьми мы сегодня ещё раз доказали, что воспитываем добром, добрыми делами! Дети вырастут, а маленькие саженцы превратятся в красивые деревья. Ведь это здорово, когда ребенок, став взрослым, сможет сказать: «Это дерево посадил я сам». Да, в жизни бывают разные моменты, разочарования, огорчения, но добро всегда победит зло. Каштан символизирует победу над дьяволом – искусителем. Пусть наша Аллея добра сеет в душах людей надежду, веру и любовь к жизни, – сказала она собравшимся родителям и детям.
Время быстротечно, пройдут года, а зеленые насаждения, выращенные и посаженные Буляковыми, будут радовать многие поколения людей. Слишком часто мы недооцениваем силу добра, улыбки, доброго слова, внимания, искреннего комплимента или малейшего проявления заботы, которые могут изменить нашу жизнь. А вот наши герои уверены, что добрые дела исцеляют душу, дарят счастье и душевное спокойствие.
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Мы продолжаем рассказывать о героях республики в рамках проекта информационного агентства «Башинформ» «Ярҙам - время добрых дел», который реализуется на грант Главы Республики Башкортостан совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение "Максат"» Республики Башкортостан. Следите за историями в нашей рубрике и расскажите нам о людях, совершающих добрые поступки.
Автор: Луиза Сайфетдинова.