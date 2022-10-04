Семья Буляковых из Уфимского района вносит свою лепту в озеленение нашей планеты

Цветочная фея

Сколько себя помнит, Алина всегда любила ухаживать за растениями, разговаривала с ними, чувствовала их настроение. Ведь цветы, как дети, радуются, грустят, любят внимание и заботу. Если к ним относиться с любовью и теплотой, то они, в свою очередь, подарят хорошее настроение и заряд положительных эмоций. И как прекрасно наблюдать за чудом, когда от одного прикосновения растения оживают, благоухают и тянутся к солнцу!

И сейчас семейное гнездышко Буляковых утопает в цветах и зелени. На приусадебном участке расположены тепличные комплексы, где она как пчелка, с утра до ночи трудится, лелеет и выращивает различные сорта цветов.

– Для меня мой сад – это место силы. В жизни бывают различные ситуации, огорчения, разочарования, утраты. В любой непонятной ситуации я выхожу к своим цветам, нахожу в них отдушину и радость жизни, получаю ответы на многие вопросы. Могу сказать, что, к сожалению, иногда с природой легче найти общий язык, чем общаться с некоторыми токсичными, злыми людьми. Для меня цветоводство – это способ сохранения внутренних сил, душевного равновесия, метод самосовершенствования и духовного развития, – говорит Алина.

Вот в чем секрет огромной жизненной энергии, доброты и трудолюбия этой хрупкой девушки! Ведь одно из самых замечательных душевных качеств человека – по-доброму относиться ко всему живому, потребность делать Добро. С первых минут общения она заряжает своей позитивной энергетикой, искренностью и открытостью. Соседи называют её Цветочной феей, которая щедро делится радостью и добротой, готова прийти на помощь ко всем нуждающимся, является генератором идей для молодых мам: то они вместе строят детскую площадку, добиваются строительства новых мест отдыха в селе, организуют детские праздники и угощают всех детей округи бесплатным мороженым, то совместно сажают деревья, проводят экологические субботники…

В семье Буляковых растут три сына – Эдгар, Эрнест и Эльман. Несмотря на то, что на плечах Алины огромное хозяйство, дом, выращивание цветов, она суперзаботливая мама – в круговороте дел успевает отвести старшего сына в школу, младших сводить на тренировки и дополнительные занятия.

– Моя опора и поддержка – мой муж, наш любящий и понимающий папа. Мне очень повезло, что Ильдар поддержал мое хобби по выращиванию цветов и взял основную нагрузку на себя, ради нас, ради моей идеи по выращиванию рассады бросил свою любимую работу и занялся развитием нашего «зеленого» бизнеса, – говорит Алина.

Алина и Ильдар оба окончили нефтяной университет в Уфе, по образованию экономисты, но судьба их вместе свела во время работы на нефтяном предприятии. Три года они работали в одной компании, постепенно дружеские отношения переросли в глубокие чувства, получив благословение родителей, молодые создали крепкую семью. Вот уже 13 лет все радости и хлопоты семейной жизни они делят пополам, вместе и в горе, и в радости. Буляковы уверены, что настоящее счастье – в семье, в детях, когда у двух любящих людей есть общие интересы, желание делать что-то во благо друг друга.