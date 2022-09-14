В Белорецке три девушки создали в соцсетях группу «Твори добро» и помогают нуждающимся

Кроме помощи людям без определенного места жительства они помогают погорельцам, многодетным малоимущим семьям, одиноким женщинам с детьми, воспитанникам детских домов и приютов, детям с ограниченными возможностями. Этот список можно продолжать долго, ведь девушки вот уже второй год помогают буквально всем, кто обращается в их группу за помощью и советом, стараются ни одного человека не оставить без внимания. Правда в том, что именно равнодушное отношение к чужим бедам, привычка молчать и не вмешиваться в жизненные ситуации, не вникать в проблемы живущих рядом с тобой людей приводит к бесчеловечности и жестокости, деградации всего нашего общества.

Сделали стрижку мальчикам и девочкам из детского центра – ребята радуются модным прическам

А вот наши героини, красивые, яркие, самодостаточные девушки, у которых дом – полная чаша, рядом любящие их близкие люди, интересная работа, есть постоянный заработок и стабильная жизнь, не смогли остаться в стороне от решения проблем обездоленных судьбой людей и взяли на свои хрупкие плечи организацию различных благотворительных акций в своем родном городе. О том, с чего все началось и как возникла идея создания такой группы, рассказывает Ольга Баженова:

- Свою благотворительную деятельность мы начали с того, что стали раздавать ношенные вещи, которые почти новыми стали не нужны их хозяевам. Мы живем в век потребления, как правило, многие, стремясь угнаться за современной модой, закупают лишние вещи, мода на них быстро проходит. Добротные вещи выбросить жалко, а отдать некому. Мы начали собирать вещи, создали свою группу в соцсетях и стали раздавать желающим. К тому же, сидя в декретном отпуске с сыном, мне приходилось заниматься совместными закупками через интернет. Оставались бракованные вещи, которые мы тоже дарили нуждающимся. Помню свой первый опыт организации благотворительной акции – на Новый год мы собрали подарки для детей из детского дома, взяли с собой аниматоров, я сама нарядилась Снегурочкой и устроили яркое праздничное представление для детишек! Тогда я испытала бурю эмоций и истинное удовлетворение от того, что сотворила доброе дело - сделала детей чуть счастливее и смогла организовать для них незабываемый праздник! Далее к каждому празднику мы старались организовать приятные и неожиданные сюрпризы для осиротевших детей из детских домов и приютов, - рассказывает Ольга.