В Белорецке три девушки создали в соцсетях группу «Твори добро» и помогают нуждающимся

Самый большой грех – это равнодушие
Встретив на улицах городов и сел бездомных, обездоленных судьбой, выкинутых на улицу людей, мы испытываем различные эмоции: многие их жалеют, подают милостыню, кто-то реагирует негативно и старается быстрее пройти мимо, спрятав взгляд от одиноких, голодных и грязных попрошаек…
Согласитесь, мало кто из нас подойдет к ним, спросит, как им живется, какая помощь нужна, и уделит этим людям с покалеченной судьбой хоть долю своего внимания. А вот герои нашего проекта «Ярҙам - время добрых дел», жители города Белорецка Ольга Баженова, Мария Ишалина и Анастасия Фокина не остаются равнодушными к бедам и чаяниям обездоленных, принимают непосредственное участие в судьбе многих людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Благодаря активной деятельности девушек в социальных сетях им удалось организовать группу помощи «Твори добро» и привлечь внимание простых горожан к бедам и проблемам нуждающихся людей. Идейным вдохновителем и автором создания такой группы взаимопомощи изначально была Анастасия Фокина.
Кроме помощи людям без определенного места жительства они помогают погорельцам, многодетным малоимущим семьям, одиноким женщинам с детьми, воспитанникам детских домов и приютов, детям с ограниченными возможностями. Этот список можно продолжать долго, ведь девушки вот уже второй год помогают буквально всем, кто обращается в их группу за помощью и советом, стараются ни одного человека не оставить без внимания. Правда в том, что именно равнодушное отношение к чужим бедам, привычка молчать и не вмешиваться в жизненные ситуации, не вникать в проблемы живущих рядом с тобой людей приводит к бесчеловечности и жестокости, деградации всего нашего общества.
Сделали стрижку мальчикам и девочкам из детского центра – ребята радуются модным прическам
А вот наши героини, красивые, яркие, самодостаточные девушки, у которых дом – полная чаша, рядом любящие их близкие люди, интересная работа, есть постоянный заработок и стабильная жизнь, не смогли остаться в стороне от решения проблем обездоленных судьбой людей и взяли на свои хрупкие плечи организацию различных благотворительных акций в своем родном городе. О том, с чего все началось и как возникла идея создания такой группы, рассказывает Ольга Баженова:
- Свою благотворительную деятельность мы начали с того, что стали раздавать ношенные вещи, которые почти новыми стали не нужны их хозяевам. Мы живем в век потребления, как правило, многие, стремясь угнаться за современной модой, закупают лишние вещи, мода на них быстро проходит. Добротные вещи выбросить жалко, а отдать некому. Мы начали собирать вещи, создали свою группу в соцсетях и стали раздавать желающим. К тому же, сидя в декретном отпуске с сыном, мне приходилось заниматься совместными закупками через интернет. Оставались бракованные вещи, которые мы тоже дарили нуждающимся. Помню свой первый опыт организации благотворительной акции – на Новый год мы собрали подарки для детей из детского дома, взяли с собой аниматоров, я сама нарядилась Снегурочкой и устроили яркое праздничное представление для детишек! Тогда я испытала бурю эмоций и истинное удовлетворение от того, что сотворила доброе дело - сделала детей чуть счастливее и смогла организовать для них незабываемый праздник! Далее к каждому празднику мы старались организовать приятные и неожиданные сюрпризы для осиротевших детей из детских домов и приютов, - рассказывает Ольга.
Сейчас девушки взяли шефство над детьми, воспитывающимися в Центре содействия семейному воспитанию «Спутник» города Белорецка. По словам руководителя центра Юлии Васючковой, кураторы проекта «Твори добро» - частые гости в детском доме:
- У нас воспитываются 24 ребенка от 7 до 17 лет, среди них есть дети с ограниченными возможностями. Круглых сирот у нас мало – собрались дети из неблагополучных семей. Все дети со сложной судьбой, с разбитыми сердцами, и растопить этот лед в душе ребенка ой как нелегко! Для них мы стараемся создать все условия, воспитание детей ведется по семейному типу: комнаты оформлены под домашний лад, стены покрашены в яркие, различные цвета, при ремонте учитывались предпочтения детей. Кроме этого, нет больших столовых, есть уютная кухня, созданы места отдыха, везде растут комнатные растения. У каждого ребенка есть свой уголок, личное пространство, где хранятся близкие их душе вещи, фотографии, сувениры, поделки. Каждый раз стараемся устраивать для них интересные мероприятия, посиделки, во время которых ведем задушевные беседы, говорим о будущем, вместе с детьми мечтаем, направляем их мысли в позитивное русло. Делаем все возможное, чтобы ребята не чувствовали себя ущемленными и обделенными среди сверстников, ведь они учатся в школе вместе с другими детьми.
И вот однажды девушки группы «Твори добро» предложили нам свою помощь – решили направить профессиональных парикмахеров и подстричь детей. Это все действо со стрижкой превращается для детей в настоящий праздник жизни! Умелые девушки делают нашим воспитанникам креативные, модные прически совершенно бесплатно, кроме этого, привозят с собой угощения и подарки! Вы бы видели, как радуются прическам наши детки – у них сразу же поднимается настроение и повышается самооценка. Сейчас девушки помогают нам на постоянной основе и раз в месяц направляют в наш центр лучших парикмахеров, стилистов города. За год они стали для нас родными, мы так привыкли к красивым прическам и быть модными! Спасибо всем огромное за то, что вы добрым жестом привносите в жизнь детей новизну, яркие краски, дарите им свою любовь и душевную теплоту. И как нам повезло, что у нас есть такие надежные друзья!
Твори добро другим во благо
В современном мире на человеческое сознание из разных источников льется большое количество различной негативной информации. В топе новостей – убийства, аварии, несчастные случаи. Поэтому у многих возникает ощущение жестокости бытия и озлобленности людей. Начав совершенно безвозмездно благотворительный проект «Твори добро», Ольга, Настя и Маша удивились, что рядом с ними в Белорецке живут добрые и отзывчивые люди, готовые по первому зову прийти на помощь, не жалея своего времени и материальных ресурсов.
Сейчас в их в группе в социальных сетях более 5 тысяч подписчиков, благодаря популярности среди горожан девушки за эти два года смогли организовать огромное количество акций взаимопомощи, помочь нуждающимся, внести добро и свет в души сотни обездоленных и сломленных судьбой людей.
Администрация Белорецкого района предоставила волонтерам небольшое помещение, благодаря спонсорам девушки купили стеллажи, а добрые люди помогли с обустройством кабинета. Если раньше собранную одежду они перебирали и хранили дома, то сейчас всю одежду сортируют уже вручную в своем помещении: женские вещи, мужские, детские, различные размеры отбирают и упаковывают в пакеты для раздачи.
- Все мы выросли в семьях с не таким большим достатком, кто-то родителей рано лишился, у кого-то в семьях всегда не хватало денег на какие-то вещи, иногда и с продуктами было тяжело, приходилось экономить. Поэтому мы сейчас помогаем именно тем, у кого безвыходная ситуация и есть нуждаемость в вещах, в теплой одежде, - говорят девушки и вспоминают случай, когда они увидели на улице худого мальчика лет 10, который в холодный дождливый осенний день шел по лужам в сандалиях, потому что ему нечего было обуть…
Постепенно их деятельность расширилась. Если сначала занимались только сбором вещей, то начиная с февраля по июнь 2022 года организовали горячие обеды для нуждающихся горожан. Сначала через соцсети объявили сбор продуктов, далее договорились с местными кафе, которые приготовили еду из этих продуктов. Далее меценаты их снабдили специальными термосами для еды, администрация района разрешила проводить благотворительные обеды на площади города. В день они могли накормить по 150-170 человек, среди них были не только бездомные, но и дети из неблагополучных семей, одинокие пожилые люди, инвалиды. Для проведения акции требуется много сил и ресурсов, но девушки не хотят останавливаться на полпути и с октября планируют продолжить организацию питания нуждающихся. Тем более что акция получила много положительных отзывов от горожан и появились желающие помочь в этом благородном деле.
Группа «Твори добро» является местом общения, отдушины для горожан. Сфера деятельности благотворительной помощи разнообразна: устраивают мастер-классы, игры и развлечения для детей, больному онкологией помогают купить дорогостоящие лекарства, одной девочке с ДЦП заказали и доставили дефицитное лекарство аж из Бишкека через Москву, лежачим больным покупают памперсы, одиноким не ходячим старикам - специальные ходунки и продукты, собирают корма для приюта животных… Большое внимание уделяют помощи детям с ограниченными возможностями и объединению их родителей. С этой целью в марте в игровом комплексе города устроили праздник для детей и родителей с угощениями, также свозили особенных детей в Магнитогорск, где находится питомник для собак «Белый лекарь». Не только дети, но и родители, уставшие от безысходности ситуации со здоровьем ребенка, были рады встречам и получили жизненную энергию и радость общения.
Отзывчивые люди спасут мир
Счастье – быть полезным для людей, для общества. Делая добрые дела, мы ощущаем духовный подъем, прилив сил и энергии, говорят девушки:
- Мы совершаем эти поступки по велению сердца, помогать нуждающимся для нас не в тягость, а в радость. Невозможно заставить себя быть добрым, нужно чувствовать эту внутреннюю потребность помогать, творить добро, и не из корыстных побуждений, а вот просто так, потому что мы хотим этого! Каждый день преподносит для нас новые возможности, новые идеи и проекты. В будущем хотим заняться грантовой деятельностью и расширить сферы благотворительности. В связи с последними событиями на Украине очень переживаем за наших бойцов и хотели бы для них организовать сбор нужных вещей, например, хотим объявить акцию для рукодельниц по вязанию теплых носков, шарфов, и направить подарки гуманитарным грузом до наших земляков.
Вот о таких добрых делах мечтают руководители проекта «Твори добро».
Мы продолжим рассказывать о героях республики в рамках проекта «Ярҙам - время добрых дел», который реализуется на грант Главы Республики Башкортостан совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение "Максат"» Республики Башкортостан. Следите за историями в нашей рубрике и расскажите нам о людях, совершающих добрые поступки.
Автор: Луиза Сайфетдинова.