В Башкирии верные друзья помогли больному ребенку своего сослуживца

Верность мужской дружбе

Герой анонсированного нами накануне нового проекта «Ярҙам - время добрых дел» Вадил Аухадиев на вопрос: «А вы верите в мужскую дружбу?» отвечает утвердительно. Вадил Хабибович на своем примере доказал верность армейской дружбе. Родом он из Мишкинского района, в 1983 году молодой парень был призван в ряды советской армии. И когда в призывной комиссии объявили, что его направляют на Дальний Восток, самую восточную точку нашей необъятной родины, в душе деревенского паренька, не привыкшего выезжать за пределы родной местности и впервые увидевшего столицу Башкортостана Уфу, конечно же, возникла тревога и беспокойство за свое будущее. В битком набитом тесном вагоне поезда семь дней и ночей добирались молодые новобранцы на место службы. Мужской коллектив живет по законам волчьей стаи – побеждает сильнейший. Но ты сильный и непобедим, если у тебя есть поддержка и верные друзья. Уже тогда парнишки из разных уголков Башкортостана старались держаться вместе, поддерживали друг друга, не давали в обиду своих земляков.

Почти 40 лет назад, в суровом дальневосточном крае, вот таким образом свела судьба вместе парнишек из разных окраин Башкортостана. Вместе служили с Вадилом Аухадиевым в войсках военно-воздушных сил земляки: из Бурзяна - Хабир Мурзабаев, из Белорецка - Аскат Хайруллин и Юрий Ермилов.

Земляки из Башкортостана сразу же нашли общий язык, часто вспоминали родные края, с удовольствием общались на родном языке, пели башкирские и татарские песни. За два года службы сослуживцы вместе преодолели много бытовых проблем, в любой ситуации были опорой друг другу, стали родными, как братья.После службы они продолжили общение, сохранили крепкие узы армейской дружбы и остались верными друзьями.

Добрые дела армейских друзей

После армии судьба каждого из них сложилась по-разному. Все устроились на работу, освоили новые профессии, женились, растили детей... Несмотря на нехватку времени и бытовые проблемы, не теряли связь, встречались, созванивались, общались семьями, старались поддерживать друг друга.

– Я люблю путешествовать, с детства был очень шустрым, не мог усидеть на месте, поэтому и выбрал профессию водителя. Не зря ведь меня назвали Вадилом, вот и стал водителем! – смеется наш герой. – Сколько тысяч километров дорог объездил за свою жизнь, в каких только краях нашей страны не побывал – но краше нашего Башкортостана мест не видел! Всегда с особым волнением возвращаюсь в нашу прекрасную республику, стараюсь посетить все уголки родного края и насладиться красотами нашей природы, – рассказывает он.

Сейчас у Вадила Аухадиева свое транспортное предприятие, он занимается любимым делом, но в суете рабочих дней не забывает и о душе, о духовном развитии, старается благими делами радовать людей, оказывать помощь нуждающимся.

В этом году в честь Дня военно-воздушных сил встретились бывшие сослуживцы в Бурзянском районе. Во время дружеской встречи они познакомились поближе с семьей Хабира Мурзабаева, который один воспитывает пятерых детей. Тогда и возникло у них желание помочь другу –решили они как-то обрадовать больного с рождения сына своего сослуживца.

Сказано – сделано! В канун 1 сентября друзья заехали в магазин, купили специальный трехколесный велосипед и поехали в Бурзянский район к Мурзабаевым. Когда Динислам увидел велосипед своей мечты, его счастью не было предела! Ведь теперь, как и все его сверстники, он сможет прокатиться с ветерком по улочкам своей деревни, общаться с друзьями и наслаждаться красотами родного края.