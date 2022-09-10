В Башкирии верные друзья помогли больному ребенку своего сослуживца

Верность мужской дружбе
Герой анонсированного нами накануне нового проекта «Ярҙам - время добрых дел» Вадил Аухадиев на вопрос: «А вы верите в мужскую дружбу?» отвечает утвердительно. Вадил Хабибович на своем примере доказал верность армейской дружбе. Родом он из Мишкинского района, в 1983 году молодой парень был призван в ряды советской армии. И когда в призывной комиссии объявили, что его направляют на Дальний Восток, самую восточную точку нашей необъятной родины, в душе деревенского паренька, не привыкшего выезжать за пределы родной местности и впервые увидевшего столицу Башкортостана Уфу, конечно же, возникла тревога и беспокойство за свое будущее. В битком набитом тесном вагоне поезда семь дней и ночей добирались молодые новобранцы на место службы. Мужской коллектив живет по законам волчьей стаи – побеждает сильнейший. Но ты сильный и непобедим, если у тебя есть поддержка и верные друзья. Уже тогда парнишки из разных уголков Башкортостана старались держаться вместе, поддерживали друг друга, не давали в обиду своих земляков.
Почти 40 лет назад, в суровом дальневосточном крае, вот таким образом свела судьба вместе парнишек из разных окраин Башкортостана. Вместе служили с Вадилом Аухадиевым в войсках военно-воздушных сил земляки: из Бурзяна - Хабир Мурзабаев, из Белорецка - Аскат Хайруллин и Юрий Ермилов.
Земляки из Башкортостана сразу же нашли общий язык, часто вспоминали родные края, с удовольствием общались на родном языке, пели башкирские и татарские песни. За два года службы сослуживцы вместе преодолели много бытовых проблем, в любой ситуации были опорой друг другу, стали родными, как братья.После службы они продолжили общение, сохранили крепкие узы армейской дружбы и остались верными друзьями.
Добрые дела армейских друзей
После армии судьба каждого из них сложилась по-разному. Все устроились на работу, освоили новые профессии, женились, растили детей... Несмотря на нехватку времени и бытовые проблемы, не теряли связь, встречались, созванивались, общались семьями, старались поддерживать друг друга.
– Я люблю путешествовать, с детства был очень шустрым, не мог усидеть на месте, поэтому и выбрал профессию водителя. Не зря ведь меня назвали Вадилом, вот и стал водителем! – смеется наш герой. – Сколько тысяч километров дорог объездил за свою жизнь, в каких только краях нашей страны не побывал – но краше нашего Башкортостана мест не видел! Всегда с особым волнением возвращаюсь в нашу прекрасную республику, стараюсь посетить все уголки родного края и насладиться красотами нашей природы, – рассказывает он.
Сейчас у Вадила Аухадиева свое транспортное предприятие, он занимается любимым делом, но в суете рабочих дней не забывает и о душе, о духовном развитии, старается благими делами радовать людей, оказывать помощь нуждающимся.
В этом году в честь Дня военно-воздушных сил встретились бывшие сослуживцы в Бурзянском районе. Во время дружеской встречи они познакомились поближе с семьей Хабира Мурзабаева, который один воспитывает пятерых детей. Тогда и возникло у них желание помочь другу –решили они как-то обрадовать больного с рождения сына своего сослуживца.
Сказано – сделано! В канун 1 сентября друзья заехали в магазин, купили специальный трехколесный велосипед и поехали в Бурзянский район к Мурзабаевым. Когда Динислам увидел велосипед своей мечты, его счастью не было предела! Ведь теперь, как и все его сверстники, он сможет прокатиться с ветерком по улочкам своей деревни, общаться с друзьями и наслаждаться красотами родного края.
Счастье – видеть радость в глазах детей
Эта добрая история о мужской дружбе и верности армейским традициям случилась в канун Дня знаний. Но сюрпризы на этом не закончились, дальше сослуживцы организовали для семьи Мурзабаевых совместный туристический поход в пещеру Шульган-Таш. Здесь Динислам впервые посмотрел знаменитую пещеру, восхитился необыкновенно красивой природой родного Бурзяна и посетил современный музейный комплекс.
– Радуя детей, ты сам получаешь хорошее настроение и заряд позитива, а также благословение на успех и удачу. За время общения мы очень подружились с Динисламом. Мальчик в связи с врожденной болезнью с детства прошел много испытаний, но остался веселым, открытым ребенком, радующимся каждому мгновению жизни. Без матери детям нелегко, мы и дальше будем рядом с семьей Мурзабаевых, подставим дружеское плечо нашему другу Хабиру. Не зря говорят, что одно спасибо спасет от тысячи бед. Счастье – видеть в глазах детей радость и услышать от них искренние слова благодарности, – говорит Вадил Хабибович.
Пример мужества и благородства для своих сыновей
У нашего героя два сына – Вадим и Салават, оба достойно прошли армейскую службу, вернулись из армии окрепшими, сильными духом и телом, настоящими мужчинами, они для отца опора и надежда. На прощание Вадил Хабибович попросил донести до молодых ребят один совет:
– Хочу ребятам призывного возраста сказать одно: не бойтесь службы в армии, ведь это настоящая школа жизни для мужчины. Лишь вдали от родного дома, близких тебе людей ты начинаешь понимать истину, ценить близких, учишься компромиссу, находишь верных товарищей, близких по духу тебе людей, учишься состраданию и помощи. С гордостью могу сказать, что мои сыновья достойно прошли испытания армейской службы, потому что я с детства воспитывал их как настоящих мужчин, мы вместе с ними занимались спортом, вместе отдыхали, выезжали на природу. Когда пришло время призыва, в отличие от некоторых родителей, не пытался их «отмазать», отговорить от службы, а дал свое напутствие. Ведь мужчина – это опора семьи, защитник страны. Молодые люди, покидая зону комфорта и излишней опеки родителей, закаляются, становятся сильнее и в будущем находят свой путь, строят свою судьбу сами. Главное для наших сыновей – не потеряться в быстром течении современной жизни, найти свою точку опоры и двигаться вперед. А точка опоры для молодежи – это настоящая дружба и поддержка семьи.
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Мы продолжим рассказывать в новом проекте о людях, живущих на просторах нашей республики и бескорыстно творящих добрые дела. Следите за историями в нашей рубрике «Ярҙам - время добрых дел», который реализуется на грант Главы Республики Башкортостан совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение "Максат"» Республики Башкортостан.
Автор: Луиза Сайфетдинова.